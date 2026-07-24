STVR vytiahla z archívu poklad: Zverejnila záber so spievajúcou 17-ročnou Kvetkou Horváthovou 

Niektoré televízne zábery dokážu v priebehu pár sekúnd vyvolať veľkú nostalgiu. Stará relácia, známa tvár, hudobná legenda a atmosféra čias, keď televízia mala v domácnostiach svoje výnimočné miesto. Presne takýto efekt mala aj ukážka, ktorú zverejnila STVR na sociálnej sieti.
Divákom pripomenula legendárnu reláciu Crn Crn, v ktorej sa objavil jeden z najobľúbenejších slovenských hudobníkov Meky Žbirka. Spolu s ním sa v archívnom zábere objavila aj vtedy iba sedemnásťročná Kvetka Kmotorková, dnes Horváthová, ktorá dnes patrí medzi najznámejšie slovenské moderátorky.
“Meky Žbirka v relácii Crn Crn… Poznáte túto pieseň?” napísala STVR k nostalgickému videu. Ukážka okamžite pripomenula obdobie, keď sa rodili televízne kariéry viacerých známych osobností a keď hudobné relácie patrili k obľúbeným súčastiam obrazoviek.
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Crn crn, kto je tam?
Hlavne staršie ročníky si pamätajú na túto hlášku, ktorá oznamovala začiatok televíznej relácie pre deti a mládež. Relácia Crn Crn patrila v deväťdesiatych rokoch medzi výrazné programy Slovenskej televízie. Prinášala rozhovory, hudobných hostí, súťaže aj zábavné rubriky a stala sa miestom, kde dostávali priestor začínajúce televízne talenty.
Bola to doba, keď diváci nemali na výber stovky televíznych kanálov ani nekonečný obsah na internete. Na obľúbené relácie sa čakalo a mnohé z nich sa stali súčasťou každodenných rituálov. Crn Crn, kde sa objavoval Majster N, preto dodnes vyvoláva nostalgické spomienky u ľudí, ktorí pri nej vyrastali.
Relácia bola zároveň odrazom svojej doby – prinášala mladú energiu, hudbu a osobnosti, ktoré neskôr výrazne ovplyvnili slovenskú televíznu scénu.
Meky Žbirka v čase, keď jeho piesne poznali celé generácie
Meky Žbirka patril medzi najväčšie hudobné osobnosti bývalého Československa aj samostatného Slovenska. Jeho nezameniteľný hlas, pokojný prejav a láska k britskej hudobnej kultúre z neho urobili interpreta, ktorého si obľúbili poslucháči naprieč generáciami.
Jeho návšteva v Crn Crn dnes pôsobí ako vzácny návrat do obdobia, keď sa populárna hudba prirodzene spájala s televíznymi obrazovkami. Archívne zábery ukazujú Mekyho nielen ako speváka, ale aj ako charizmatického hosťa, ktorý vedel zaujať svojou prirodzenosťou. Práve takéto momenty dnes pripomínajú, prečo má jeho tvorba stále svoje miesto v srdciach fanúšikov.
Kvetka Horváthová začínala pred kamerou ako tínedžerka
Pre mnohých divákov je však možno ešte väčším prekvapením pohľad na mladú Kvetku Horváthovú. V čase nakrúcania Crn Crn mala iba sedemnásť rokov a stála na začiatku kariéry, ktorá ju neskôr zaradila medzi najvýraznejšie moderátorky Slovenska.
Už v mladom veku však pôsobila pred kamerou prirodzene a profesionálne. Po skúsenostiach v Crn Crn pokračovala v moderovaní a postupne sa stala jednou z najznámejších tvárí TV Markíza. Diváci si ju spájajú najmä s rannou reláciou Teleráno, v ktorej sa objavuje doteraz, ale aj s ďalšími televíznymi formátmi, v ktorých ukázala svoj typický pokojný a príjemný moderátorský štýl. Dnes je zaujímavé sledovať jej prvé televízne kroky a uvedomiť si, aký kus cesty odvtedy prešla.
Noc v archíve pripomína zabudnuté televízne momenty
Podobné návraty do minulosti ponúka STVR divákom aj prostredníctvom relácie Noc v archíve. Tá otvára televízne archívy a prináša ukážky zo starších relácií, rozhovorov, vystúpení či reportáží. Práve vďaka takýmto projektom sa k divákom opäť dostávajú momenty, ktoré by inak zostali ukryté v televíznych páskach. Archív nie je iba zbierkou starých záznamov – je to kronika spoločnosti, kultúry a ľudí, ktorí boli súčasťou našich obrazoviek.
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Televízna nostalgia, ktorá stále funguje
Záber na Mekyho Žbirku a mladú Kvetku Horváthovú, ktorá nedávno mnohých zaskočila dočasnou zmenou imidžu, v relácii Crn Crn nie je iba obyčajnou spomienkou na jednu televíznu epizódu. Je pripomienkou obdobia, keď mali televízne programy schopnosť spájať ľudí a vytvárať spoločné zážitky.
Možno práve preto majú staré archívne ukážky stále takú silu. Dokážu vrátiť melódiu, atmosféru aj emócie, ktoré si mnohí diváci spájajú s vlastným detstvom či mladosťou. A hoci odvtedy prešli desaťročia, niektoré televízne momenty jednoducho nestarnú. Stačí ich znovu objaviť.
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