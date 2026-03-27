Náš potravinársky gigant chystá expanziu. Nová pekáreň bude stáť desiatky miliónov

Spoločnosť Pierre Baguette patrí medzi najrýchlejšie rastúce firmy v slovenskom potravinárskom sektore a jej rast pokračuje aj v súčasnosti. Podnik, ktorý dnes zásobuje veľké obchodné reťazce aj čerpacie stanice, sa chystá na ďalšiu expanziu svojej výroby.
Rast firmy sa má zabezpečiť vďaka novej investícii pri Sládkovičove. Za približne 20 miliónov eur tam vzniká moderná pekáreň, ktorá rozšíri výrobnú kapacitu a zároveň prinesie úplne nový produkt do portfólia. Informoval o tom Denník E.
Projekt je podľa informácií z enviroportálu v procese zisťovacieho konania, ktorého návrh bol príslušnému úradu doručený 19. marca 2026. V rámci konania sa bude posudzovať jeho vplyv na životné prostredie a rozhodne sa, či bude potrebné jeho ďalšie podrobné posudzovanie.
Nové pracovné miesta neprinesie
„Počas prevádzky bude potrebné zabezpečiť 40 pracovníkov v jednozmennej prevádzke a 10 pracovníkov v administratíve. Pracovníci budú zabezpečení v rámci reorganizácie jestvujúcej prevádzky,“ uvádza sa v oficiálnom dokumente. Znamená to teda, že nová pekáreň síce zamestná 50 ľudí, nové pracovné miesta však pravdepodobne neprinesie. Termín ukončenia prác je podľa dokumentu stanovený na október 2026.
Dokumentácia ďalej prezrádza, že pekáreň bude zabezpečovať kompletnú výrobu. Nachádzať sa tam bude výrobná linka na výrobu wrapov, linka na pizzu, pinsu a panini a následne zariadenia na ich plnenie a balenie. Súčasťou prevádzky bude aj príprava surovín, príjmové sklady surovín a obalov a napokon expedičné sklady na hotové výrobky.
Novinky v portfóliu
Chystaný závod má priniesť aj rozšírenie portfólia produktov. Firma je známa tým, že jej produkty sú bežne dostupné v supermarketoch, obchodných reťazcoch, na čerpacích staniciach a v automatoch s jedlom, a značka Pierre Baguette sa stala jedným z rozpoznateľných názvov v segmente baleného pečiva a bagiet.
Okrem už známych wrapov a panini sa v novej pekárni bude vyrábať aj talianska špecialita menom pinsa. Zákazníci napríklad na čerpacích staniciach teda budú mať nové možnosti stravovania od známej spoločnosti.
Na trhu viac ako 20 rokov
Pierre Baguette s. r. o. je slovenská potravinárska spoločnosť so sídlom v Sládkovičove. Na našom trhu pôsobí od roku 2003. Zameriava sa na výrobu bagiet, sendvičov a ďalších balených potravinárskych výrobkov a patrí medzi významných výrobcov v tomto segmente na Slovensku.
Podľa dostupných finančných údajov z portálu Finstat dosiahla v roku 2024 spoločnosť tržby približne 109 miliónov eur a zisk vyše 17 miliónov eur. Na expanziu je teda spoločnosť finančne pripravená. Jej silnú pozíciu na trhu potvrdzuje aj rast tržieb.
V roku 2020 dosahovali takmer 40 miliónov eur, za posledné štyri roky ich teda firma takmer strojnásobila a vo svojom segmente sa radí medzi najväčšie spoločnosti v strednej Európe.
