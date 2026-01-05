Naobedujete sa za 4 eurá: Lacná africká destinácia je hitom a zaletíte si sem už za 28 eur

Vonku je poriadna „kosa“, a ak aj vám vŕta v hlave myšlienka vypadnúť niekam do tepla, máme pre vás jeden nápad. V tomto zimnom období môžete vyraziť do netradičnej destinácie, ktorú si obľúbili mnohí Slováci, no ďalší ju stále prehliadajú.
Hovoríme o meste Marakeš, ktoré sa nachádza v marockom vnútrozemí, no nie je problém si z neho odbehnúť ani k moru. Cestovateľský sprievodca Rough Guides vybral najatraktívnejšie destinácie pre rok 2026 a už asi tušíte, aká sa objavila na absolútnom vrchole jeho rebríčka.
Letenky za pár šupov
Skvelou správou je, že aj keď sa Marakeš nachádza až na africkom kontinente, vieme si sem zaletieť priamo, bez prestupu. Lacné jednosmerné letenky z Budapešti štartujú na 28 eurách, napríklad 10. februára, no do 50 eur máte na výber z rôznych termínov od januára do marca. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 4 hodiny a 20 minút.
Ceny spiatočných leteniek sú tiež veľmi príjemné a môžete si ich uloviť od 65 eur, napríklad v termíne od spomínaného 10. februára do 20. februára. Ak vám v Maroku stačí aj týždeň, priplatíte si 3 eurá a za 68 eur tam aj späť môžete vycestovať v termíne od 23. januára do 30. januára.
Letieť do Marakešu môžete aj z Viedne leteckou spoločnostou Austrian. Keďže nejde o nízkonákladovku, ceny leteniek sú vyššie a štartujú na 316 eurách spiatočne.
Dovolenka aj lacno
Maroko je v porovnaní s našou domovinou lacná destinácia, no musíte si dávať pozor na základné „scamy“ a vyjednávačov – to môže vašu dovolenku značne predražiť. Ako ukazujú dáta Numbeo, za obed v lacnej reštaurácii zaplatíte v priemere 3,97 eura a za rýchle občerstvenie okolo 6 eur.
Marakeš sme navštívili aj my. Ak sa sem vyberiete, určite sa vydajte na večerné nasávanie atmosféry námestia Jemaa el-Fna, ktoré sa nachádza v centre Mediny – starého mesta. Pripravte sa však na vyjednávanie cien, ktoré k tomuto zážitku jednoducho patrí.
Medzi jednu z najdôležitejších pamiatok mesta Marakeš patrí mešita Koutoubia, ktorá sa nachádza iba niekoľko metrov od námestia Jemaa el-Fna. Ide o najväčšiu mešitu v meste a platí tu pravidlo, že žiadna iná budova nemôže byť vyššia ako jej minaret. Uvidíte ju teda veľmi jednoducho z rôznych miest Mediny a stáva sa výborným orientačným bodom. Ak by ste však do nej chceli nazrieť aj zvnútra, zostanete sklamaní. Všetky naše tipy sme zhrnuli v reportáži.
