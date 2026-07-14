Trump zrušil 20-percentný poplatok za plavbu cez Hormuzský prieliv skôr, než ho stihol zaviesť

Americký prezident Donald Trump v utorok zrušil plánovaný poplatok pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom, ktorý predstavil len deň predtým, a oznámil, že ho nahradia obchodné dohody so spojencami v Perzskom zálive.
Radšej investičné dohody
Americký prezident zároveň napriek svojim tvrdeniam z pondelka vyhlásil, že v Hormuzskom prielive by nikto nemal vyberať poplatky. „Nepáči sa mi myšlienka poplatkov, ale zároveň nie je spravodlivé, že tento prieliv chránime pre celý svet,“ povedal v rozhovore s novinármi.
„Rozhodol som sa nahradiť 20-percentný americký poplatok za úhradu nákladov obchodnými a investičnými dohodami, ktoré jednotlivé štáty Perzského zálivu uzavrú so Spojenými štátmi,“ napísal na sociálnej sieti Truth Social.
Agentúra AP konštatuje, že nie je jasné, či pôjde o nové záväzky, alebo má Trump na mysli dohody s blízkovýchodnými štátmi, ktoré oznámil počas svojej vlaňajšej návštevy Kataru, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie.
Trump uviedol, že náhle zrušenie poplatku bolo „založené na mimoriadne produktívnych rozhovoroch s lídrami Blízkeho východu“. Dodal však, že Washington bude pokračovať v „úplnej blokáde“, ktorá sa však bude týkať len plavidiel prichádzajúcich do Iránu, odchádzajúcich z Iránu alebo prepravujúcich akýkoľvek iránsky náklad. V príspevku tiež uviedol, že „vďaka úžasnej sile armády Spojených štátov ropa tečie, ako nikdy predtým“.
„Strážca Hormuzu“
Prezident v pondelok uprostred nových stretov s Iránom v strategickom prielive vyhlásil Washington za „strážcu Hormuzského prielivu“, ktorá bude vyberať 20-percentný poplatok zo všetkých tovarov prepravovaných cez túto strategickú úžinu, ktorá je kľúčovou trasou pre prepravu ropy a plynu.
Iránske ozbrojené sily reagovali vyhlásením, že nedovolia Spojeným štátom „zasahovať“ do prielivu, a zároveň varovali susedné štáty v Perzskom zálive, ktoré čelia dôsledkom iránskych odvetných útokov, pred spoluprácou s Washingtonom.
Ukončenie útokov
Americká armáda v noci na pondelok oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti X to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), informuje TASR na základe správ agentúry AFP a televízií Sky News a al-Džazíra.
„Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a po prvýkrát aj kamikadze drony a kamikadze námorné drony,“ uviedla americká armáda.Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy – a to aj pred „neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami“.
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