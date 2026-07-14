Na „géčku“ narazil do auta prevážajúceho krv. Turka nazývajú „arogantným sedliakom“ a chcú, aby zložil mandát

Foto: TASR - Martin Baumann/x.com (@MercuryBarbora)

Matej Mensatoris
TASR
Filip Turek mal nehodu.

Českí opoziční politici vyzvali poslanca Filipa Turka za stranu Motoristi sebe, aby zložil poslanecký mandát. Reagovali tak na zverejnené videá z jeho pondelkovej dopravnej nehody z centra Prahy, kde narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv, ktoré sa v dôsledku toho prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Ukázalo sa, že Turek sa zrejme snažil predbehnúť kolónu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Snažil sa predbehnúť kolónu

Poslanec v pondelok zverejnil na sociálnych sieťach video, v ktorom priebeh nehody komentoval. „Na zelenú som vchádzal do križovatky a zrazu sa predo mnou objavila Fabia s majákom a ja som s tým už nemohol vôbec nič urobiť. Jediné, čo ma zaujíma a čo je pre mňa zásadné, je, aby ten pán bol v poriadku a vy, prosím, jazdite bez nehôd, pretože zdravie máme len jedno,“ podotkol poslanec.

 

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Z miesta nehody boli v pondelok zverejnené dve videá – jedno z palubnej kamery auta, druhé z bezpečnostnej kamery pri ceste. Práve toto video ukazuje, že Turek sa zrejme snažil predbehnúť kolónu v ulici Sokolská, kde sú aktuálne dopravné obmedzenia. Ide o jednosmernú štvorprúdovú cestu, pričom druhý pruh zľava je aktuálne uzavretý a pruh úplne naľavo dočasne slúži ako odbočovací. Ako je vidieť na záberoch, Turek na aute Mercedes-Benz tiredy G do križovatky smeroval v ľavom odbočovacom pruhu, z ktorého však neodbočil, ale pokračoval rovno. Práve tam sa zrazil s nemocničným autom.

Hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčová pre server iDNES.cz uviedla, že polícia vyhodnocuje všetky materiály vrátane kamerových a vypočúva svedkov. „V súčasnej chvíli nebudeme komentovať žiadny zaistený materiál, ktorý je súčasťou tohto spisu. Zatiaľ stále vyšetrujeme dopravnú nehodu a zisťujeme, kto je jej vinníkom,“ dodala.

Foto TASR/Barbora Vizváryová

Poslanec zverejnené zábery zatiaľ nekomentoval. Reagovali však na ne opoziční politici, ktorí ho vyzvali, aby zložil mandát a vrátil vodičský preukaz. „Bezohľadne, nezodpovedne, sebecky. Ako na ceste, tak v politike. Toto je na okamžité zloženie mandátu,“ napísal na sieti X predseda hnutia STAN Vít Rakušan. „Toto je za hranou úplne všetkého. Poslanci majú slúžiť ľuďom a nie ich ohrozovať na živote. Tento človek nemá vo funkcii čo robiť. Filip Turek by mal okamžite zložiť poslanecký mandát a odstúpiť z funkcie vládneho splnomocnenca,“ zdôraznil šéf Pirátov Zdeněk Hřib. Predseda ODS Martin Kupka dodal, že Turek je „arogantný sedliak“, ktorý je bezpečnostným rizikom a robí hanbu.

Nehody politikov

Dopravné incidenty poltiikov pritom nie sú ničím neobvyklým ani na Slovensku. Pred pár týždňami mal nehodu Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska pri ktorej si žena, vodička druhého auta, zranila ruku. Maloleté dieťa, ktoré bolo v tom čase s ňou vo vozidle, bolo v poriadku. Alkohol u niho zistený nebol a Korčok sa za nehodu ospravedlnil.

Známa je tiež neboda šéfa SIS Pavla Gašpara, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.

Asi najznámejšou nehodou je ale nehoda Andreja Danka. K dopravnej nehode lídra SNS došlo 11. januára v bratislavskej Dúbravke. Danko mal podľa svojich slov dostať šmyk a naraziť do semafora. Opozícia kritizovala, že odišiel z miesta incidentu.

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