„Moje oko viselo z očnej jamky.“ Muž prežil brutálny útok medveďa, zachránila ho pieseň Baby Shark

39-ročného Kanaďana šelma takmer pripravila o život. Jeremy sa počas výletu v kanadských Skalnatých vrchoch (Alberta’s Rockies) na chvíľu zastavil, aby pozoroval ovce pasúce sa na lúke. Jeho pozornosť však zrazu upútalo medvedie mláďa. Skôr než si stihol uvedomiť, čo sa deje, začul prasknutie konára. O sekundu neskôr zbadal rozzúrenú medvedicu grizly.
Od Jeremyho ju delilo len niekoľko metrov. Všetko sa odohralo tak rýchlo, že nestihol ani vytiahnuť pušku, ktorú mal uloženú v batohu, nieto ešte na zviera zamieriť. Brániť sa preto pokúsil päsťami a vlastným batohom, čo medvedicu na chvíľu odradilo. Šelma ustúpila a odišla, no len na krátky čas.
O chvíľu sa vrátila a zaútočila znova. Ako opísal Jeremy v rozhovore pre MailOnline, v zúfalej snahe zachrániť si život napokon začal šplhať na strom. Kým sa však dostal dostatočne vysoko, medvedica sa postavila na zadné, objala ho prednými labami a strhla späť na zem.
Útok bol brutálny
Jeremy sa zúfalo bránil – zvieral šelmu nohami a snažil sa ju udierať, až kým ho napokon nepustila a s kvílením neodišla. Keď však začal nabíjať pušku, opäť začul prasknutie konára. Medvedica bola späť.
Zahryzla sa do jeho hlavy a začala ho ťahať do kríkov. Dodáva, že mu hlavu hrýzla podobne ako „pes, keď hlodá kosť“. V poslednom zúfalom pokuse o záchranu chytil zviera za mäkkú časť brucha a zo všetkých síl stlačil. Tentoraz to zabralo – šelma ho pustila a utiekla.
Znovu sa už nevrátila. Jeremy zostal ležať na zemi, ťažko zranený a pokrytý vlastnou krvou.
„Moje ľavé oko viselo z očnej jamky a smerovalo nadol. Aby som vôbec dokázal vidieť, musel som ho buď zdvihnúť, alebo zakloniť celú hlavu,“ opisuje muž chvíle po útoku.
„Pamätám si, ako som si siahol na tvár, no nič už nebolo na svojom mieste. Ľavá časť mojej čeľuste visela a všetky zuby som mal odhalené.“
Po útoku zostali časti jeho tváre doslova roztrúsené v okolí
„Motal som sa po svahu hory a našiel som veľký kus mäsa. Boli na ňom štetiny a vlasy. Bola to pravá časť mojej pokožky hlavy,“ spomína Jeremy. Neskôr nahmatal ďalší tvrdý predmet – chrupavku, ktorá kedysi tvorila časť jeho ucha. A on si naplno uvedomil rozsah svojich zranení.
Opustila ho nádej a v presvedčení, že takéto zranenia nemôže prežiť, sa rozhodol ukončiť svoje utrpenie výstrelom z pušky. Namieril zbraň proti sebe, no tá nevystrelila. Keď sa o to pokúsil druhýkrát, puška sa nečakane odistila a vystrelila do prázdna – guľka minula jeho hlavu len o niekoľko centimetrov.
„To ma trochu vystrašilo,“ spomína muž. „Vtedy som sa rozhodol, že sa pokúsim dostať z lesa von.“
Jeremy sa postavil na nohy a vydal sa dolu svahom. Počas zostupu však zakopol a začal sa nekontrolovane rútiť z kopca, až napokon dopadol na dno potoka. V bolestiach a úplne vyčerpaný napokon vytiahol telefón. Chcel napísať rodine správu na rozlúčku a pustiť si hudbu, kým bude čakať na smrť.
Stlačil náhodné prehrávanie a ozvala sa pieseň, ktorá mu podľa jeho slov zachránila život.
Vnútornú silu mu dala detská pieseň
V jednom z najneuveriteľnejších momentov celého príbehu totiž začala hrať detská melódia piesne „Baby Shark“.
Jeremy túto pieseň pravidelne púšťal svojej dcére pred spaním. Keď ju začul, spomenul si na ňu a pocítil silu, ktorá ho prinútila opäť sa postaviť na nohy.
Z posledných síl sa mu podarilo dostať až ku kempu. Vplazil sa do stanu, no nikto v ňom nebol a nenašiel ani telefón či vysielačku, pomocou ktorých by si privolal pomoc. Objavil však zápisník a napísal svojej manželke list na rozlúčku. Potom sa rozhodol pokračovať ďalej.
Z opusteného miesta sa pokúsil dostať až k autu, ktoré nechal zaparkované pri začiatku výpravy… A skutočne sa doň aj dostal.
5 operácií, 15 menších zákrokov, 1 000 stehov a 1 000 svoriek
Jeremy následne prešiel 22 kilometrov až k najbližšiemu rezortu, odkiaľ ho letecky previezli do nemocnice. Tam okamžite podstúpil dve 13-hodinové operácie, počas ktorých sa lekári pokúšali zachrániť jeho tvár.
V priebehu nasledujúcich piatich týždňov absolvoval celkovo päť veľkých operácií a ďalších 15 menších zákrokov. Rekonštrukcia jeho tváre si vyžiadala približne tisíc stehov a tisíc chirurgických svoriek.
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Jeremy má v niektorých častiach tváre obmedzenú funkciu dodnes. Nedokáže úplne zavrieť oči a chýbajú mu slzné kanáliky. Hoci útok medvedice prežil, vyvinula sa u neho posttraumatická stresová porucha (PTSD) a roky sa liečil, aby sa s traumatickým zážitkom dokázal vyrovnať.
Dnes je Jeremy stále vášnivým lovcom. Cestuje po svete, živí sa ako motivačný rečník a je autorom knihy, v ktorej opisuje svoj boj o prežitie. Medzi jeho najnovšie aktivity patrí aj snaha vyzbierať päť miliónov dolárov na podporu výskumu posttraumatickej stresovej poruchy.
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