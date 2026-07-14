„Moje oko viselo z očnej jamky.“ Muž prežil brutálny útok medveďa, zachránila ho pieseň Baby Shark

Brutálny útok medvedice na muža

Foto: National Park Service, Public domain, via Wikimedia Commons / Instagram (@thegrizzlydude1)

Michaela Olexová
Jeremy Evans v roku 2018 vyrazil do hôr a len pár hodín po príchode takmer zomrel po útoku medveďa grizly.

39-ročného Kanaďana šelma takmer pripravila o život. Jeremy sa počas výletu v kanadských Skalnatých vrchoch (Alberta’s Rockies) na chvíľu zastavil, aby pozoroval ovce pasúce sa na lúke. Jeho pozornosť však zrazu upútalo medvedie mláďa. Skôr než si stihol uvedomiť, čo sa deje, začul prasknutie konára. O sekundu neskôr zbadal rozzúrenú medvedicu grizly.

Od Jeremyho ju delilo len niekoľko metrov. Všetko sa odohralo tak rýchlo, že nestihol ani vytiahnuť pušku, ktorú mal uloženú v batohu, nieto ešte na zviera zamieriť. Brániť sa preto pokúsil päsťami a vlastným batohom, čo medvedicu na chvíľu odradilo. Šelma ustúpila a odišla, no len na krátky čas.

O chvíľu sa vrátila a zaútočila znova. Ako opísal Jeremy v rozhovore pre MailOnline, v zúfalej snahe zachrániť si život napokon začal šplhať na strom. Kým sa však dostal dostatočne vysoko, medvedica sa postavila na zadné, objala ho prednými labami a strhla späť na zem.

Upozornenie: Tento článok obsahuje citlivý obsah vrátane zmienok o pokuse o samovraždu a opisov vážnych zranení. Obsah môže byť pre niektorých čitateľov znepokojujúci.

Útok bol brutálny

Jeremy sa zúfalo bránil – zvieral šelmu nohami a snažil sa ju udierať, až kým ho napokon nepustila a s kvílením neodišla. Keď však začal nabíjať pušku, opäť začul prasknutie konára. Medvedica bola späť.

Zahryzla sa do jeho hlavy a začala ho ťahať do kríkov. Dodáva, že mu hlavu hrýzla podobne ako „pes, keď hlodá kosť“. V poslednom zúfalom pokuse o záchranu chytil zviera za mäkkú časť brucha a zo všetkých síl stlačil. Tentoraz to zabralo – šelma ho pustila a utiekla.

Znovu sa už nevrátila. Jeremy zostal ležať na zemi, ťažko zranený a pokrytý vlastnou krvou.

Medveď grizly v teréne
Foto: Foto: Diliff assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

„Moje ľavé oko viselo z očnej jamky a smerovalo nadol. Aby som vôbec dokázal vidieť, musel som ho buď zdvihnúť, alebo zakloniť celú hlavu,“ opisuje muž chvíle po útoku.

„Pamätám si, ako som si siahol na tvár, no nič už nebolo na svojom mieste. Ľavá časť mojej čeľuste visela a všetky zuby som mal odhalené.“

Po útoku zostali časti jeho tváre doslova roztrúsené v okolí

„Motal som sa po svahu hory a našiel som veľký kus mäsa. Boli na ňom štetiny a vlasy. Bola to pravá časť mojej pokožky hlavy,“ spomína Jeremy. Neskôr nahmatal ďalší tvrdý predmet – chrupavku, ktorá kedysi tvorila časť jeho ucha. A on si naplno uvedomil rozsah svojich zranení.

Opustila ho nádej a v presvedčení, že takéto zranenia nemôže prežiť, sa rozhodol ukončiť svoje utrpenie výstrelom z pušky. Namieril zbraň proti sebe, no tá nevystrelila. Keď sa o to pokúsil druhýkrát, puška sa nečakane odistila a vystrelila do prázdna – guľka minula jeho hlavu len o niekoľko centimetrov.

Kanadské Alberta Rockie´s
Ilustračná foto: Nyumba Tatu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

„To ma trochu vystrašilo,“ spomína muž. „Vtedy som sa rozhodol, že sa pokúsim dostať z lesa von.“

Jeremy sa postavil na nohy a vydal sa dolu svahom. Počas zostupu však zakopol a začal sa nekontrolovane rútiť z kopca, až napokon dopadol na dno potoka. V bolestiach a úplne vyčerpaný napokon vytiahol telefón. Chcel napísať rodine správu na rozlúčku a pustiť si hudbu, kým bude čakať na smrť.

Stlačil náhodné prehrávanie a ozvala sa pieseň, ktorá mu podľa jeho slov zachránila život.

Vnútornú silu mu dala detská pieseň

V jednom z najneuveriteľnejších momentov celého príbehu totiž začala hrať detská melódia piesne „Baby Shark“.

Jeremy túto pieseň pravidelne púšťal svojej dcére pred spaním. Keď ju začul, spomenul si na ňu a pocítil silu, ktorá ho prinútila opäť sa postaviť na nohy.

Z posledných síl sa mu podarilo dostať až ku kempu. Vplazil sa do stanu, no nikto v ňom nebol a nenašiel ani telefón či vysielačku, pomocou ktorých by si privolal pomoc. Objavil však zápisník a napísal svojej manželke list na rozlúčku. Potom sa rozhodol pokračovať ďalej.

Z opusteného miesta sa pokúsil dostať až k autu, ktoré nechal zaparkované pri začiatku výpravy… A skutočne sa doň aj dostal.

5 operácií, 15 menších zákrokov, 1 000 stehov a 1 000 svoriek

Jeremy následne prešiel 22 kilometrov až k najbližšiemu rezortu, odkiaľ ho letecky previezli do nemocnice. Tam okamžite podstúpil dve 13-hodinové operácie, počas ktorých sa lekári pokúšali zachrániť jeho tvár.

V priebehu nasledujúcich piatich týždňov absolvoval celkovo päť veľkých operácií a ďalších 15 menších zákrokov. Rekonštrukcia jeho tváre si vyžiadala približne tisíc stehov a tisíc chirurgických svoriek.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jeremy Evans (@thegrizzlydude1)

Jeremy má v niektorých častiach tváre obmedzenú funkciu dodnes. Nedokáže úplne zavrieť oči a chýbajú mu slzné kanáliky. Hoci útok medvedice prežil, vyvinula sa u neho posttraumatická stresová porucha (PTSD) a roky sa liečil, aby sa s traumatickým zážitkom dokázal vyrovnať.

Dnes je Jeremy stále vášnivým lovcom. Cestuje po svete, živí sa ako motivačný rečník a je autorom knihy, v ktorej opisuje svoj boj o prežitie. Medzi jeho najnovšie aktivity patrí aj snaha vyzbierať päť miliónov dolárov na podporu výskumu posttraumatickej stresovej poruchy.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia v tejto krajine platia 4 € denne za to, aby mohli chodiť do falošnej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac