Muž použil falošný šek v hodnote 80-tisíc eur: Z banky mu odkázali, že peniaze si môže nechať

V roku 1995 našiel Patrick Combs vo svojej poštovej schránke list s nevyžiadaným falošným šekom na sumu 95 093,35 dolára. Rozhodol sa urobiť niečo, čo sám neskôr označil za kanadský žart. Namiesto toho, aby šek ignoroval, vložil ho do bankomatu a pokúsil sa o to nechať si peniaze vyplatiť.
Ako neskôr uviedol v komentári pre Financial Times, nikdy predtým sa tak dobre nezabavil. Očakával, že banka čoskoro zistí, že šek je falošný, a potom sa mu ozve.
Dni však plynuli a žiadny telefonát ani list neprišli. Po piatich dňoch sa preto opäť zastavil pri bankomate, aby si vybral hotovosť. Ako informoval Unilad, po vložení karty zistil, že zostatok na jeho účte bol vyšší presne o 95 093,35 dolára, čo by pri dnešnom kurze bolo zhruba 83 207,63 eura.
„Zamestnanec mi povedal, že všetky peniaze sú teraz k dispozícii na výber v hotovosti.“
Patrick okamžite oslovil priateľov a pýtal sa ich, čo má robiť ďalej. Jeden z nich mu povedal, že bežným postupom banky je pripísať peniaze na účet, no počas následného zúčtovania ešte raz skontrolovať všetky dokumenty. Podľa jeho názoru si vtedy banka určite všimne, že šek nie je pravý, a celú sumu z účtu stiahne späť. Povedal mu, že napriek ohromujúcemu zostatku na účte stačí niekoľko dní počkať a účet bude opäť prázdny.
Patrick preto poslušne čakal – peniaze nevybral, ani ich nepoužil na žiadnu transakciu. Keď uplynul celý týždeň, rozhodol sa navštíviť jednu z pobočiek a overiť si, či sú prostriedky skutočne dostupné. „Zamestnanec mi povedal, že všetky peniaze sú teraz k dispozícii na výber v hotovosti. Celých 95 093,35 dolára bolo mojich,“ uviedol Patrick.
Napriek tomu čakal ešte ďalšie dva týždne. Následne sa obrátil na manažéra banky, ktorý mu údajne oznámil: „Peniaze môžete bezpečne začať míňať, pán Combs. Šek sa po 10 dňoch už nemôže vrátiť. Ste chránený zákonom.“
Bol „falošný“ šek v skutočnosti platným?
Patrick čoskoro zistil, že bankár sa mýlil. Skutočné právne pravidlá však situáciu neotočili proti nemu – naopak, podľa jeho interpretácie mu ešte viac pomohli. V Spojených štátoch totiž neplatilo pravidlo, že banka má na odhalenie problému so šekom presne 10 dní. V skutočnosti to malo byť len 24 hodín. Patrick tvrdil, že ak banka v stanovenom čase nezistí nezrovnalosť, prostriedky môže považovať za dostupné.
Zároveň poukázal na obchodný zákon z roku 1990, podľa ktorého samotné označenie „neobchodovateľný“ automaticky neznamená, že šek je neplatným dokumentom. Patrick preto tvrdil, že jeho „falošný“ šek bol v skutočnosti platným. Očakával, že skôr či neskôr sa mu napriek tomu banka ozve. A presne to sa podľa jeho slov stalo.
Banka mu jedného dňa údajne zablokovala účet, zadržala kartu a k jeho domu poslala bezpečnostného pracovníka. Ten mu mal pohroziť problémami s políciou, ak peniaze nevráti.
„Môj postoj bol takýto – žiadny list, v ktorom by ste priznali zodpovednosť za svoju chybu, znamená, že žiadne peniaze nedostanete. Tie sú podľa zákona moje,“ uviedol Patrick.
Skutočná odmena prišla neskôr
Jeho príbeh sa čoskoro stal virálnym a Patrick sa neskôr objavil aj v relácii Good Morning America. Drvivá väčšina verejnosti sa vtedy postavila na jeho stranu a vyzývala ho, aby peniaze nevracal. Napriek tomu sa rozhodol, že nechce byť známy ako človek, ktorý zneužíva právne medzery vo svoj prospech. Peniaze preto z vlastnej iniciatívy vrátil.
Namiesto odmeny dostal list, v ktorom banka priznala svoju chybu. „Bolo to také dokonalé. Také prázdne. Za to, že som urobil správnu vec, som nedostal absolútne žiadnu odmenu,“ uviedol.
Skutočná odmena však prišla neskôr v podobe novej kariéry. Patrick sa vydal do sveta zábavného priemyslu, stal sa stand-up komikom a svoj príbeh rozprával publiku v mnohých končinách. V istom období sa dokonca dostal až na Broadway v New Yorku, kde mesiac vystupoval.
Jeho zárobky čoskoro sumu 100-tisíc dolárov presiahli a on preto s odstupom času vníma celú kauzu s istou iróniou. „Aká irónia, koľko vlastne dlhujem odporným bankám. A to nielen za chyby, ktoré sa stali základom mojej relácie, ale aj za kroky, ktoré už desať rokov vytvárajú prostredie pre jej pokračovanie. Niektorí by mohli povedať, že to bolo na nezaplatenie,“ uzavrel.
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