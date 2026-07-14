Kaliňák si strelil do vlastnej nohy, tvrdí Naď. O osude „šrotových“ systémov KUB mali rozhodovať jeho ľudia

Demokrati dnes zverejnili dokument Ministerstva obrany SR, ktorý rezort vypracoval pre políciu v rámci vyšetrovania kauzy predaja systému protivzdušnej obrany KUB. Dokument podľa strany zásadne spochybňuje doterajšie tvrdenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), podľa ktorého bolo o vyradení systému rozhodnuté ešte pred jeho nástupom do funkcie, teda ešte za ministra Jaroslava Naďa.
Dôkaz mali predložiť zamestnanci ministerstva
Podľa Demokratov však materiál potvrdzuje, že rozhodujúce kroky prebehli až počas Kaliňákovho šéfovania a s podpisom jeho vlastného nominanta a spolupracovníka. „Robert Kaliňák si strelil do vlastnej nohy. Celé mesiace presviedčal verejnosť, že za preradenie KUB-ov do šrotu nesie zodpovednosť bývala garnitúra rezortu na čele so mnou ako ministrom, dnes ho však usvedčil dokument jeho vlastného ministerstva, ktorý vznikol pre políciu. Neusvedčili ho Demokrati, ale jeho vlastní zamestnanci, ktorí sa už odmietli prizerať tomu, ako minister zavádza verejnosť,“ povedal exminister obrany Jaroslav Naď.
Ako konkretizoval, 20. novembra 2023, teda už po nástupe Roberta Kaliňáka do funkcie ministra obrany, bola vydaná výzva na odovzdanie systémov KUB do skladu v Nemeckej. Samotné batérie boli do skladu presúvané a prevzaté od 2. apríla do 23. apríla 2024. V tom čase pritom systém KUB podľa dokumentu stále nebol vyhlásený ani za prebytočný, ani za neupotrebiteľný majetok štátu. „Rozhodujúci moment prišiel v dňoch 2. až 9. mája 2024, keď komisia zriadená generálnym riaditeľom Sekcie majetku a infraštruktúry Robertom P., dlhoročným Kaliňákovým nominantom a blízkym spolupracovníkom, rozhodla, že systémy budú označené za neupotrebiteľný majetok,“ tvrdia Demokrati.
Systémy majú mať hodnotu vyše 10 miliónov
Práve toto rozhodnutie bolo podľa strany kľúčové. Ak by boli systémy KUB vyhlásené za prebytočný majetok, štát ich musel predať podľa zákona o správe majetku štátu vo verejnej súťaži za trhovú cenu. Označenie za neupotrebiteľný majetok však otvorilo cestu k ich odovzdaniu spoločnosti Robus za približne 55 500 eur, hoci podľa dokumentu sprostredkovatelia pripravovali obchod s konečnou hodnotou presahujúcou 10 miliónov eur.
„Celá Kaliňákova obhajoba stála na tvrdení, že všetko bolo rozhodnuté ešte pred jeho príchodom. Jeho vlastné ministerstvo teraz potvrdilo, že to nie je pravda. Výzva na presun techniky, samotný presun aj rozhodnutie komisie o neupotrebiteľnosti sa udiali až počas jeho ministrovania. To sú fakty z úradného dokumentu ministerstva obrany, nie názory opozície,“ zdôraznil Jaroslav Naď.
Naď zároveň ocenil zamestnancov ministerstva obrany, ktorí sa rozhodli poskytnúť dokument dokazujúci skutočný priebeh celej kauzy. „Chcem sa poďakovať všetkým čestným zamestnancom ministerstva obrany, ktorí sa už nedokázali prizerať Kaliňákovým klamstvám, osočovaniu a tomu, čo sa na rezorte deje. Vďaka ich odvahe dnes verejnosť vidí pravdu,“ uzavrel Naď a vyzval ministra, aby sa vzdal ministerskej stoličky.
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