Nakupovať sem chodia mnohí obyvatelia. Ďalšie známe obchodné centrum hlási zmenu, nepoteší všetkých

Foto: OC Spektrum (Mayflower Group)

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Bezplatné parkovanie pri obchodných centrách bude pravdepodobne čoraz ojedinelejšie. Závory na parkoviskách sa inštalujú po celkom Slovensku.

Bezplatné parkovanie pri nákupných centrách na Slovensku sa postupne obmedzuje. Prevádzkovatelia obchodných zón totiž čoraz častejšie riešia rovnaký problém. Parkoviská zapĺňajú autá ľudí, ktorí do obchodov vôbec neprídu.

Po bratislavskom Avione sa najnovšie chystajú na spoplatnenie aj v Ružomberku, konkrétne na parkovisku pri obchodnom centre Spektrum. Na mieste už prebiehajú technické práce, pribúdajú rampy aj nové dopravné značenie, ktoré vodičov upozorňuje na zmenu pravidiel. Informoval o tom portál MY.Liptov.

Prevádzkovateľ centra pre portál vysvetlil, že parkovisko sa pravidelne zapĺňalo už skoro ráno. Autá tam stáli krátko po siedmej hodine, keď väčšina obchodov ešte nebola otvorená a fungovala iba predajňa potravín. Vodiči tam často nechávali autá na dlhý čas a blokovali miesta pre ľudí, ktorí prišli nakupovať alebo využiť miestne služby.

Nedostatok parkovacích miest negatívne ovplyvňuje nájomcov a znižuje ich obraty, regulácia parkovania to má zmeniť. Plánuje sa, že plná prevádzka systému začne do konca mesiaca. Systém bude nastavený tak, že prvých 90 minút státia bude zadarmo, po ich uplynutí sa každá ďalšia začatá hodina bude spoplatňovať sumou dve eurá.

V Avione už čoskoro

Podobná situácia sa rieši aj v Bratislave pri nákupnom centre Avion Shopping Park. Parkovisko pri tejto veľkej nákupnej zóne bolo dlhé roky známe ako jedno z najväčších miest, kde mohli vodiči parkovať zadarmo. Mnohí ho však využívali ako neoficiálne záchytné parkovisko. Auto tam nechali na celý deň a pokračovali do práce, do centra mesta alebo na blízke letisko.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Aj preto sa prevádzkovatelia rozhodli zaviesť nové pravidlá. Dlhodobé parkovanie zadarmo sa postupne ruší a vodiči budú mať bezplatné státie len určitý čas. Podľa dostupných informácií má byť parkovanie bezplatné približne tri hodiny počas pracovných dní a päť hodín počas víkendov a sviatkov. Po prekročení tohto limitu už vodiči zaplatia parkovné.

Zmena sa teda dotkne prakticky všetkých návštevníkov a účinnosť má nadobudnúť od 1. apríla 2026. Poplatky za parkovanie sa budú vzťahovať na parkovacie miesta pri Avione aj pri nábytkárskom dome Ikea.

Podobné podmienky už platia aj v iných známych nákupných centrách ako Eurovea, Nivy, Central, Aupark či VIVO!.

Platené parkovanie sa postupne stáva bežnou praxou

Kým Avion ešte doteraz predstavoval výnimku, mnoho slovenských obchodných reťazcov už zvolilo prísnejší režim parkovania. Napríklad Billa v Bratislave v lokalitách ako Karlova Ves alebo Petržalka ponúka zákazníkom prvých 90 minút zadarmo, no každá ďalšia hodina je spoplatnená dvoma eurami.

Zaujímavým krokom je aj ich experimentálny projekt nočného parkovania, ktorý umožňuje miestnym obyvateľom využívať parkovisko cez noc za symbolické jedno euro, čím reťazec reaguje na potreby rezidentov.

Podobný model využíva aj Kaufland, kde je možné stáť na parkovisku maximálne tri hodiny. Parkovanie sledujú kamery a nedodržanie limitu môže viesť k pokute, čím sa snažia udržať miesta dostupné pre skutočných návštevníkov.

