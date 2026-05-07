Nebude to Lidl ani Billa. K ráznej novinke pristúpil v meste ako prvý iný reťazec, dôvodom sú nespokojní ľudia

Ilustračná fotografia: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Spoločnosť reaguje na podnety nespokojných zákazníkov, novinka sa však nemusí páčiť všetkým obyvateľom mesta.

Parkovanie už ani zďaleka nie je témou iba pre veľké mestá. S pribúdajúcim počtom áut sa stáva, že počet parkovacích miest pomaly nepostačuje a ľudia preto vyhľadávajú rôzne bezplatné alternatívy. Často to bývajú práve obchodné reťazce, ktorým už však dochádza trpezlivosť a uchyľujú sa k spoplatňovaniu svojich parkovacích plôch.

Vo väčších mestách je dnes už bežné, že známe obchodné siete majú nainštalované rampy a parkovanie je bezplatné iba na konkrétne obmedzený čas. V praxi tak reťazce eliminujú snahy o bezplatné parkovanie od ľudí, ktorí v skutočnosti nie sú zákazníkmi. Zhoršujúca sa situácia vyeskalovala napríklad aj pri bratislavskom Avione, o čom sme vás informovali ešte v januári.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Chystá sa nová predajňa, Slováci si prémiové potraviny obľúbili. Známa sieť ukázala vlaňajšie výsledky
2.
Všetkých 25 predajní je zatvorených, nefunguje ani e-shop. Známy detský reťazec to definitívne zabalil
3.
Obľúbený diskont zatvorí vyše 300 predajní. Prvá skončila už aj u našich susedov
Zobraziť všetky články (362)

Ako teraz upozornil portál MY Orava, k takémuto kroku sa odhodlala značka CBA. Tá ako prvá v Dolnom Kubíne pristúpila k spoplatneniu svojho parkoviska.

90 minút musí stačiť

Supermarket CBA v najväčšom oravskom meste si svoje rozhodnutie obhajuje tým, že parkovisko bolo zneužívané ako pracovníkmi, tak aj tranzitujúcimi ľuďmi. V jeho blízkosti sa totiž nachádza autobusová a železničná stanica.

Robili sme si prieskum a zistili sme, že v čase, keď bolo parkovisko plné, nakupovali v našom supermarkete traja ľudia. Preto sme sa rozhodli urobiť rovnaký krok ako v Námestove pred dvomi rokmi, tam sa nám spoplatnenie parkoviska osvedčilo,“ uviedol pre MY Orava Milan Mikušiak, technický riaditeľ spoločnosti CBA Verex. Ako dodal, zákazníci sa často sťažovali na to, že mali pri nákupoch problém s parkovaním.

Nainštalované rampy by ho na základe minulých skúseností mali vyriešiť. Pre zákazníkov bude parkovisko k dispozícii na 90 minút zadarmo, každá ďalšia hodina by mala byť spoplatnená sumou 50 centov. V zásade ide o štandardný systém, ktorý je využívaný aj inými reťazcami naprieč viacerými slovenskými mestami.

Foto: SITA/Milan Illík

V Bratislave sa termín posunul

V januári médiá obletela správa o tom, že populárne bratislavské nákupné centrum Avion spolu s priľahlým obchodným domom Ikea po rokoch zavedú spoplatnené parkovanie. Spomedzi najväčších shoppingov v našom hlavnom meste išlo v podstate o posledný nákupný areál, ktorý nemal obmedzené bezplatné parkovanie.

Vzhľadom na jeho pozíciu (na okraji mesta pozn. red.) ho však taktiež zneužívali mnohí obyvatelia a často sa menilo na záchytné parkovisko pre ľudí dochádzajúcich do Bratislavy. Zároveň, blízkosť letiska sem často doviedla aj cestovateľov, ktorí namiesto spoplatneného parkovania priamo pri letisku využili Avion s Ikeou. To v praxi znamenalo, že zákazníci mali čoraz väčší problém s odstavením vozidla pri nákupoch.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Podľa ďalších zverejnených správ mal byť bezplatný čas parkingu počas týždňa stanovený na 3 hodiny, cez víkend na 5 hodín. Každá ďalšia hodina má stáť 3,50 eura. Veľmi podobné pravidlá už platia aj v iných známych nákupných centrách ako Nivy, Eurovea, Aupark, Central či Polus. Avizovaná zmena mala vstúpiť do platnosti od 1. apríla, to sa však napokon nestalo.

Ako vyplýva z oficiálnej webovej stránky obchodného domu Ikea, pôvodný termín sa napokon posúva. „Spustenie plateného parkovania sa zatiaľ odkladá. O novom termíne vás budeme včas informovať, aby ste mali všetky potrebné informácie,“ uvádza spoločnosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chystá sa nová predajňa, Slováci si prémiové potraviny obľúbili. Známa sieť ukázala vlaňajšie výsledky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac