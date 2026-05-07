Nebude to Lidl ani Billa. K ráznej novinke pristúpil v meste ako prvý iný reťazec, dôvodom sú nespokojní ľudia

Parkovanie už ani zďaleka nie je témou iba pre veľké mestá. S pribúdajúcim počtom áut sa stáva, že počet parkovacích miest pomaly nepostačuje a ľudia preto vyhľadávajú rôzne bezplatné alternatívy. Často to bývajú práve obchodné reťazce, ktorým už však dochádza trpezlivosť a uchyľujú sa k spoplatňovaniu svojich parkovacích plôch.
Vo väčších mestách je dnes už bežné, že známe obchodné siete majú nainštalované rampy a parkovanie je bezplatné iba na konkrétne obmedzený čas. V praxi tak reťazce eliminujú snahy o bezplatné parkovanie od ľudí, ktorí v skutočnosti nie sú zákazníkmi. Zhoršujúca sa situácia vyeskalovala napríklad aj pri bratislavskom Avione, o čom sme vás informovali ešte v januári.
Ako teraz upozornil portál MY Orava, k takémuto kroku sa odhodlala značka CBA. Tá ako prvá v Dolnom Kubíne pristúpila k spoplatneniu svojho parkoviska.
90 minút musí stačiť
Supermarket CBA v najväčšom oravskom meste si svoje rozhodnutie obhajuje tým, že parkovisko bolo zneužívané ako pracovníkmi, tak aj tranzitujúcimi ľuďmi. V jeho blízkosti sa totiž nachádza autobusová a železničná stanica.
„Robili sme si prieskum a zistili sme, že v čase, keď bolo parkovisko plné, nakupovali v našom supermarkete traja ľudia. Preto sme sa rozhodli urobiť rovnaký krok ako v Námestove pred dvomi rokmi, tam sa nám spoplatnenie parkoviska osvedčilo,“ uviedol pre MY Orava Milan Mikušiak, technický riaditeľ spoločnosti CBA Verex. Ako dodal, zákazníci sa často sťažovali na to, že mali pri nákupoch problém s parkovaním.
Nainštalované rampy by ho na základe minulých skúseností mali vyriešiť. Pre zákazníkov bude parkovisko k dispozícii na 90 minút zadarmo, každá ďalšia hodina by mala byť spoplatnená sumou 50 centov. V zásade ide o štandardný systém, ktorý je využívaný aj inými reťazcami naprieč viacerými slovenskými mestami.
V Bratislave sa termín posunul
V januári médiá obletela správa o tom, že populárne bratislavské nákupné centrum Avion spolu s priľahlým obchodným domom Ikea po rokoch zavedú spoplatnené parkovanie. Spomedzi najväčších shoppingov v našom hlavnom meste išlo v podstate o posledný nákupný areál, ktorý nemal obmedzené bezplatné parkovanie.
Vzhľadom na jeho pozíciu (na okraji mesta pozn. red.) ho však taktiež zneužívali mnohí obyvatelia a často sa menilo na záchytné parkovisko pre ľudí dochádzajúcich do Bratislavy. Zároveň, blízkosť letiska sem často doviedla aj cestovateľov, ktorí namiesto spoplatneného parkovania priamo pri letisku využili Avion s Ikeou. To v praxi znamenalo, že zákazníci mali čoraz väčší problém s odstavením vozidla pri nákupoch.
Podľa ďalších zverejnených správ mal byť bezplatný čas parkingu počas týždňa stanovený na 3 hodiny, cez víkend na 5 hodín. Každá ďalšia hodina má stáť 3,50 eura. Veľmi podobné pravidlá už platia aj v iných známych nákupných centrách ako Nivy, Eurovea, Aupark, Central či Polus. Avizovaná zmena mala vstúpiť do platnosti od 1. apríla, to sa však napokon nestalo.
Ako vyplýva z oficiálnej webovej stránky obchodného domu Ikea, pôvodný termín sa napokon posúva. „Spustenie plateného parkovania sa zatiaľ odkladá. O novom termíne vás budeme včas informovať, aby ste mali všetky potrebné informácie,“ uvádza spoločnosť.
