Zarobiť môžete aj cez 2 000 eur. Alza prichádza s obrovskou investíciou, prácu dá mnohým Slovákom

V okolí Bratislavy sa formuje významný logistický projekt regionálneho formátu. V bernolákovskej priemyselnej zóne Triblavina má vyrásť nový skladový areál spoločnosti Alza. Má ambíciu patriť medzi technologických lídrov stredoeurópskeho regiónu a posilniť aj zamestnanosť v regióne.
Výhodou nového logistického centra je jeho umiestnenie. Triblavina sa nachádza len niekoľko minút od Bratislavy a priamo pri diaľnici D1, čo je pre logistiku kľúčové. Areál bude ľahko dostupný autom so zabezpečeným parkovaním, ako aj verejnou dopravou z Bratislavy a okolitých miest.
„Hala sa môže pochváliť obrovskou rozlohou a prvou trojpodlažnou skladovou plošinou, ktorá výrazne navyšuje úložnú kapacitu. Keby sme na plošine vytvorili parkovacie miesta, zaparkovalo by tu viac ako 4 300 áut,“ priblížila PR manažérka Alzy Eliška Čeřovská podľa portálu Bratislavak.
Pomoc regiónu
S otvorením skladu prídu aj pracovné príležitosti. Alza plánuje vytvoriť desiatky až stovky pracovných miest – od operátorov skladu cez vedúcich zmien a predákov až po vysoko špecializované pozície typu senior PLC programátor. Projekt zahŕňa aj otvorenie nového predajného showroomu spoločnosti v Bernolákove.
Pre showroom Alza zároveň hľadá skúseného manažéra, ktorý bude zodpovedať za chod predajne a vedenie tímu približne 8 konzultantov. Kandidát musí mať skúsenosti s riadením predaja a tímu, zvládať KPI, operatívne výzvy a krízový manažment. Podľa portálu Profesia mu odmenou môže byť mzda na úrovni 2 200 eur mesačne.
Ponúkané platy na ostatných pozíciách začínajú približne na 1 200 eurách a môžu presiahnuť 2 000 eur mesačne, všetko podľa typu pozície a úrovne skúseností. Zamestnanci získajú aj ďalšie výhody: zamestnanecké zľavy a prácu v modernom, inovatívnom pracovnom prostredí.
Technológie za desiatky miliónov
Základom nového skladu budú najmodernejšie technológie, ktoré má Alza využívať na zrýchlenie a spresnenie expedície tovaru. Kľúčovú úlohu bude zohrávať automatizovaný robotický sklad určený na rýchle vychystávanie menších produktov.
Väčšie položky bude obsluhovať paletový shuttle systém, ktorý umožní presný a plynulý presun tovaru bez zbytočných prestojov. Spoločnosť tak pravdepodobne ešte viac posilní svoju dominantnú pozíciu na trhu.
Na trhu viac ako 30 rokov
Spoločnosť Alza patrí medzi najväčších zamestnávateľov v slovenskom e-commerce sektore. Podľa údajov portálu Finstat zamestnáva na Slovensku 500 – 999 ľudí na hlavný pracovný pomer. Tento rozsah zahŕňa aj intenzívny nábor spojený s otvorením najväčšieho logistického centra SKLC3 v Bernolákove, kde firma hľadá desiatky až stovky nových zamestnancov.
Celková má skupina Alza, pôsobiaca aj v Česku, Maďarsku a Rakúsku okolo 2 500 až 3 000 zamestnancov. Ku koncu roku 2024 to bolo podľa portálu Forbes približne 3 000 ľudí. Otvorenie nového centra v roku 2026 ďalej posilňuje tento trend a vytvára stovky pracovných miest v regióne okolo Bratislavy.
Spoločnosť založil v roku 1995 Aleš Zavoral. Profilovala sa ako obchod s počítačmi. V roku 2000 spustila svoj prvý internetový obchod. V súčasnosti jej tržby v roku 2024 iba na Slovensku presiahli hranicu 500 miliónov eur. Na našom trhu pôsobí spoločnosť od roku 2004.
