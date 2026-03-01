Najmenej 6 ľudí v Izraeli zabila salva rakiet vypálených z Iránu: Najmenej 20 utrpelo zranenia

Najmenej šiestich ľudí v centrálnom Izraeli v nedeľu zabila salva rakiet vypálených z Iránu, oznámila záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom). TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.
Záchranári najprv informovali, že pri priamom zásahu v obytnej štvrti v meste Bejt Šemeš zomreli štyri ľudia a viac ako 20 ďalších utrpelo zranenia. Krátko na to oznámili, že sa počet obetí zvýšil na šesť. Najmenej dvaja ľudia sú vo vážnom stave.
Armáda vyslala na miesto pátracie a záchranné zložky spoločne s vrtuľníkom, ktorý má pomôcť s evakuáciou zranených. Z miesta výbuchu internetom kolujú zábery.
