Prehovoril Putin: Atentát na Chameneího bol porušením noriem morálky a práva

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
Vzťahy medzi Iránom a Ruskom sa v posledných rokoch výrazne prehĺbili a nadobudli charakter strategického partnerstva.

Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu vyhlásil, že „atentát“ na najvyššieho vodcu Iránskej islamskej republiky Alího Chameneího a členov jeho rodiny bol spáchaný „v cynickom rozpore so všetkými normami ľudskej morálky a medzinárodného práva.“

Vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Kremľa Putin zároveň vyjadril iránskemu prezidentovi Masúdovi Pezeškijánovi a iránskemu ľudu sústrasť v súvislosti s Chameneího úmrtím.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Dve iránske rakety leteli smerom k Cypru, vyhlásil britský minister obrany. Neverí, že boli namierené proti nemu
2.
Netanjahu vytvoril AI video: V perzštine vyzval Iráncov, aby povstali proti režimu
3.
Odhalili manévre CIA, ktorá sledovala iránskeho najvyššieho vodcu. Prišla so zásadnou informáciou
Zobraziť všetky články (36)

Irán a Rusko v posledných rokoch výrazne prehĺbili svoj vzťah

Ruský líder poznamenal, že v Rusku „sa na ajatolláha Chameneího bude spomínať ako na vynikajúceho štátnika, ktorý nesmierne prispel k rozvoju priateľských rusko-iránskych vzťahov a pozdvihol ich na úroveň komplexného strategického partnerstva.“

Chameneího smrť iránske úrady potvrdili v nedeľu. Izraelská armáda v súvislosti s tým informovala, že počas sobotňajších útokov na Irán zasiahla v Teheráne miesto, kde sa konalo zasadnutie Rady obrany. Spolu s Chameneím prišlo o život aj ďalších asi 40 vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu.

Ilustračná foto: SITA/AP

Vzťahy medzi Iránom a Ruskom sa v posledných rokoch výrazne prehĺbili a nadobudli charakter strategického partnerstva, najmä v oblasti geopolitiky Blízkeho východu a vojenskej spolupráce. Obe krajiny spája odmietavý postoj voči vplyvu Spojených štátov a ich spojencov na medzinárodnej politickej scéne.

Teherán a Moskva boli počas občianskej vojny v Sýrii hlavnými podporovateľmi prezidenta Bašára Asada, pričom mu poskytovali vojenskú aj politickú podporu.

V oblasti obrany Rusko dodáva Iránu zbraňové systémy vrátane protivzdušnej obrany, zatiaľ čo Irán poskytuje Rusku technológie vrátane bezpilotných lietadiel typu Šáhid, ktoré Moskva nasadila vo vojne proti Ukrajine.

Obe krajiny sa zároveň snažia obchádzať západné sankcie: Rusko aj prostredníctvom tzv. tieňovej flotily tankerov či hľadaním nových odbytísk pre svoju ropu a plyn mimo západných trhov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Netanjahu vytvoril AI video: V perzštine vyzval Iráncov, aby povstali proti režimu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac