Slovensko poslalo do Venezuely 8 ton humanitárnej pomoci: Po zemetrasení ju dostanú najzraniteľnejší obyvatelia

Venezuela

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Slovensko poslalo Venezuele pomoc.

Slovenská republika pokračuje v poskytovaní pomoci Venezuele, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Po predchádzajúcom vyslaní záchranného tímu MUSAR odletela v piatok z bratislavského letiska aj zásielka materiálnej humanitárnej pomoci. Ministerstvo vnútra (MV) SR v úzkej koordinácii s rezortom diplomacie a Ústredím ekumenickej a pastoračnej služby v Ozbrojených silách (ÚEPS OS) SR a ozbrojených zboroch (OZ) SR vypravilo zásielku s celkovou hmotnosťou takmer osem ton. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.

Cieľom je zabezpečiť základné potreby

Humanitárny materiál bol vybraný s cieľom zabezpečiť základné potreby ľudí v postihnutých oblastiach a zahŕňa technické vybavenie – kalové čerpadlá, ubytovacie kapacity – stany, postele, deky, a hygienické a toaletné potreby. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote 65 525,57 eura pozostáva z 22 kusov stanov v hodnote 29 700 eur poskytnutých ÚEPS OS SR a OZ SR, pričom rezort vnútra zabezpečil zvyšný materiál.

„Táto pomoc je integrálnou súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Európskej únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizovanej prostredníctvom Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Samotná preprava je spolufinancovaná z EÚ,“ priblížilo MV.

Príjemcom pomoci je Ministerstvo ľudovej moci pre zahraničné veci Venezuely. Tento rezort bude zodpovedný za distribúciu materiálu priamo obyvateľom postihnutým zemetrasením a ďalším najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.

Venezuela
Foto: SITA/AP

Ľudia prežívajú len vďaka darom

Bilancia ničivého zemetrasenia vo Venezuele rastie prakticky každým dňom a záchranári sa obávajú, že konečný počet obetí môže byť výrazne vyšší než súčasné oficiálne údaje. Pod troskami desaťtisícok zničených budov sú stále nezvestné desaťtisíce ľudí. Napriek tomu pátracie tímy z celého sveta pokračujú v náročných záchranných operáciách v nebezpečných podmienkach.

Organizácia Spojených národov ešte začiatkom júla uviedla, že pre Venezuelu obstaráva 10 000 vriec na mŕtvoly. To zhruba naznačuje očakávaný celkový počet obetí.  Dva ničivé otrasy so silou 7,2 a 7,5, ktoré Venezuelu zasiahli koncom júna, poškodili alebo zničili 58 870 budov a bez strechy nad hlavou sa ocitlo takmer 13 000 ľudí. Rodríguezová je podľa agentúry AP kritizovaná za pomalú a neorganizovanú reakciu na následky zemetrasenia.

Rady ľudí čakajúcich na pomoc sa každým dňom predlžujú a mnohí prežívajú len vďaka ochote dobrovoľníkov a darom od spoluobčanov. Svetový potravinový program v utorok vyzval na poskytnutie 50 miliónov dolárov na zabezpečenie stravy pre zhruba 500 000 ľudí vo Venezuele na tri mesiace.

Venezuela
Foto: SITA/AP

Pomáhajú aj slovenské tímy

Na záchranných operáciách vo Venezuele sa podieľali aj slovenskí záchranári, ktorí do krajiny odleteli už niekoľko dní po ničivom zemetrasení. Slovenský tím tvorilo 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, päť členov Horskej záchrannej služby a štyri špeciálne vycvičené pátracie psy. Záchranári po príchode prevzali pridelený sektor a okamžite začali s prehľadávaním trosiek budov.

„Chodili sme po rôznych troskách rôznych budov, kde sme sa snažili nájsť živé osoby, o ktorých miestni tvrdili, že by sa tu mohli nachádzať. Žiaľ, doteraz sa nám nepodarilo nájsť žiadnu živú osobu,“ uviedli slovenskí záchranári po svojej prvej službe vo Venezuele. Pátracie práce následne prevzala druhá časť tímu, ktorá pokračovala v operáciách v ďalšom pridelenom sektore.

Na pomoc do juhoamerickej krajiny boli vyslaní záchranári z rôznych častí sveta. Na záchranných operáciách sa vo Venezuele podieľalo viac ako 2 600 záchranárov z celého sveta spolu s pátracími psami.

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