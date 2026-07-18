„Potrebujete 7 dní.“ Giulia z Arktídy nám dala tajné tipy, ako zažiť Špicbergy naplno

Giulia na skútri a trezor na Špicbergoch

Foto: osobný archív respondentky / Pexels

Michaela Olexová
Špicbergy sú arktickým súostrovím medzi Nórskom a severným pólom a my vám dnes prezradíme, ako sem vyraziť na výlet.

Patria Nórsku, no vďaka medzinárodnej zmluve z roku 1920 majú špecifické postavenie. Ide o dohodu, ktorá garantuje demilitarizáciu územia. Občanom signatárskych krajín zase dáva právo obchodovať, loviť a vykonávať tu vedecký výskum.

Podľa Svalbard Adventures sú Špicbergy „komunitou životného cyklu“. To znamená, že žiť by ste tu mali len vtedy, ak vám to umožňuje zdravotný stav a dokážete sa samostatne uživiť. Ako sme už informovali, dnes tu žije len niekoľko tisíc obyvateľov, pričom väčšina z nich žije priamo v najväčšom meste Longyearbyen alebo v jeho blízkom okolí.

Spojili sme sa s Taliankou Giuliou, ktorá sa na Špicbergoch usadila. V rozhovore nám porozprávala o živote v tejto odľahlej časti sveta.

Prezradila praktické tipy pre ľudí, ktorí by chceli zažiť Špicbergy na vlastnej koži, pričom však nevedia, ako sa sem vybrať, s akým rozpočtom počítať a čo počas návštevy rozhodne nevynechať.

Špicbergy rozhodne nie sú low cost destináciou

Giulia v úvode pokotkla, že Špicbergy rozhodne nie sú low cost destináciou.

Ak však naozaj chcete vyraziť, podľa nej je ideálnym obdobím zima, pričom najviac odporúča vyraziť na prelome februára a marca. „Podľa môjho názoru ide o najlepšie obdobie v roku,“ opisuje život v najsevernejšom meste na svete.

O meste Longyearbyen hovoríme ako o najsevernejšom meste na svete aj napriek tomu, že existujú aj severnejšie osady. Ide totiž o najsevernejšie „plnohodnotné“ mesto, ktoré disponuje civilnou komunitou, samosprávou aj základnou infraštruktúrou. Na ostrovoch sa nachádzajú aj ďalšie osídlenia: ruská bansko-výskumná osada Barentsburg, takmer opustené niekdajšie banícke mesto Pyramiden, medzinárodná výskumná stanica Ny-Ålesund alebo poľská arktická stanica Hornsund.

Dodala, že práve vrchol astronomickej zimy je typický tým, že stále môžete pozorovať polárnu žiaru. Polárna noc sa už skončila a slnko sa postupne vrátilo, no krajina je zároveň ešte pokrytá snehom.

Všetkým odporúča vyraziť na snežné safari

Do zoznamu základných tipov Giulia zaradila prenájom skútra, na ktorom treba stráviť toľko času, koľko sa len dá, a objaviť pritom čo najviac zákutí regiónu.

Spomína, že využiť môžete aj služby miestnych firiem na Špicbergoch, ktoré ponúkajú snežné safari.

Mrože na Špicbergoch
Foto: Pexels

„Vyrážaš na päťdňovú dovolenku a prespávaš v rôznych chatách,“ hovorí. „Vďaka tomu dokážeš naozaj spoznať, ako funguje život na Špicbergoch a čo všetko sa tu odohráva. Je to zážitok plný spacákov, zakladania ohňov a prípravy vlastného jedla uprostred ničoty.“

Dopĺňa, že ide o nádherný zážitok, pričom však zároveň upozorňuje, že takéto safari je veľmi drahé: Ide o typický turistický balík, ktorý sa môže vyšplhať až na 5-tisíc eur.“

Na všetko budete potrebovať približne jeden týždeň

Ak chcete zažiť Špicbergy, no nemáte 5-tisíc eur, zvoliť môžete aj lacnejšiu alternatívu. Giulia odporúča ubytovať sa priamo v Longyearbyene a každý deň vyraziť na celodenný výlet. Takýmto spôsobom viete navštíviť napríklad Pyramiden, Barentsburg či fjord Tempelfjorden.

Giulia žije na Špicbergoch
Foto: osobný archív respondentky

Vyraziť sa dá aj smerom k východnému pobrežiu, ktoré je známe mohutnými ľadovcovými stenami a ľadovými jaskyňami. Nachádzajú sa tu aj niektoré z najväčších ľadovcov v Arktíde.

Podľa Giulie sa dajú hlavné miesta na Špicbergoch preskúmať približne za sedem dní, prípadne aj za kratší čas. Ak však chcete cestovať komfortne, skutočne treba rátať s rozpočtom aspoň 5-tisíc eur.

Zájazdy stoja od 820 do 34-tisíc eur

My sme sa rozhodli na záver článku preskúmať aktuálne možnosti cestovania na Špicbergy. Najdrahšie a najdlhšie zájazdy, na ktoré sme narazili, sa pohybovali v rozmedzí od 12- až do 34-tisíc eur. Zároveň je však nutné dodať, že v prípade úplne najdrahšej varianty, na ktorú sme narazili, išlo o 18-dňový zájazd, ktorého súčasťou má byť expedícia až na severný pól.

Našli sme však aj ponuku za približne 820 eur. Tá zahŕňala letnú návštevu súostrovia, ktorá trvala štyri dni a pozostávala z pobytu v Longyearbyene, plavby katamaránom zameranej na pozorovanie divočiny a ľadovcov vrátane večere v kempe uprostred prírody.

Fjord Tempelfjorden
Foto: Pexels

Nižšia cena môže súvisieť aj s tým, že letné obdobie ponúka iný typ zážitkov. Ako spomínala Giulia v našom predchádzajúcom rozhovore, sneh do veľkej miery mizne, čo znamená, že cestovanie na snežnom skútri sa stáva nemožným a odísť z mesta je preto „takmer nemožné“ tiež.

Aj v prípade Špicbergov teda platí, že ak chcete výnimočný zážitok, vyšší rozpočet je nevyhnutný. Odpoveď na to, či vám návšteva jedného z najodľahlejších miest sveta a pohľad na život v najsevernejšej trvalo obývanej komunite na našej planéte za takú investíciu stoja, však už necháme na vás.

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