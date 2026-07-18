Tragédia na trati: Pracovník nemeckých dráh za jazdy v rýchlosti 120 kilometrov za hodinu vypadol na koľajnice

Vlak

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
K incidentu došlo v v piatok večer vo vlaku smerujúcom z Offenburgu do Karlsruhe.

Dvadsaťšesťročný zamestnanec bezpečnostnej služby nemeckých železníc DB Sicherheit utrpel život ohrozujúce zranenia po tom, ako za jazdy vypadol z regionálneho vlaku. K incidentu malo dôjsť po potýčke s cestujúcim pod vplyvom alkoholu.

Muž vypadol z vlaku za jazdy

Ako informuje web CNN Prima News, vlak šiel rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu, keď z neho muž vypadol. Opitý 36-ročný cestujúci slovne napádal zamestnanca, ktorý kontroloval cestovné lístky. Ten privolal dvoch zamestnancov bezpečnostnej služby. Cestujúci sa slovne pustil aj do nich. Následne došlo medzi cestujúcim a zamestnancom bezpečnostnej služby k fyzickej potýčke.

Zamestnanec podľa dostupných informácií narazil do dverí vlaku. Náraz mal byť údajne natoľko silný, že sa časť dverí vytrhla z uchytenia. Zamestnanec následne z vlaku vypadol priamo za jazdy. Ako presne k incidentu došlo, je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.

Ťažko zraneného zamestnanca našli počas rozsiahlej pátracej akcie približne dva kilometre pred stanicou v mestskej časti Bruchhausen pri Ettlingene. Okamžite sa ho ujali záchranné služby a bol prevezený do nemocnice. Podľa zverejnených informácií utrpel život ohrozujúce poranenie hlavy. V súčasnosti nie je známe, či je muž v kóme alebo je schopný komunikovať.

Polícia opitého cestujúceho zadržala ešte vo vlaku a vzala ho do väzby. Vyšetrovatelia v súčasnosti vypočúvajú svedkov a preverujú, či incident zachytili bezpečnostné kamery. Vlak bude podrobený technickej kontrole. K incidentu sa vyjadrila aj spoločnosť Detche Bahn, ktorá ho ostro odsúdila.

Koľajnice
Ilustračná foto: Unsplash

Alkohol spôsobuje problémy

Alkohol jednoznačne nepatrí nielen do vlaku, ale ani na cesty. Košická polícia na sociálnej sieti informuje o vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na úseku medzi obcami Štós a Medzev. Zrazilo sa osobné auto a motocykel. Cestu bolo nutné uzavrieť. Čiastočne bola v jednom pruhu sprístupnená po 16. hodine. Zranili sa dve osoby, ktoré sedeli na motorke. Na miesto bol vyslaný aj vrtuľník. Polícia podrobila vodiča dychovej skúške, pričom zistila, že mal v krvi 2,3 promile.

Alkohol úradoval aj v Bratislavskom kraji. „Dopravní policajti v bratislavskom kraji zaznamenali za uplynulých 24 hodín viacero prípadov jázd nezodpovedných vodičov, ktorí si neváhali sadnúť za volant motorového vozidla pod vplyvom alkoholu,“ dozvedáme sa.

Jeden z vodičov, ktorého nebezpečnú jazdu sa podarilo zachytiť, mal v krvi viac ako 2,7 promile: „Dnes krátko pred 02.30 h spozorovala hliadka dopravných policajtov na Ulici Svornosti vozidlo Citroen Jumper, ktorého vodič pri odbočovaní z čerpacej stanice nedal znamenie o zmene smeru jazdy a následne vozidlo viedol v protismernej časti vozovky. Dôvod takejto jazdy policajti zistili po vykonaní dychovej skúšky s vodičom vozidla – nameraná mu bola hodnota 1,32 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje 2,75 promile.“ Polícia muža okamžite zadržala.

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