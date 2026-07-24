Hypotéky tak skoro lacnejšie nebudú, práve naopak: Odborníci vysvetľujú aktuálnu situáciu

Ilustračná foto: SITA - Milan Illík

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Zníženie priemernej úrokovej sadzby je v najbližších mesiacoch vylúčené, hovorí odborník.

Úroky pri hypotékach vyleteli v posledných rokoch do extrémnych výšin a niektorí preto zrejme ešte aj teraz rozmýšlajú, či zobrať hypotéku. V najbližších mesiacoch sa však zrejme žiadne zlacňovania nedočkáme.

Európska centrálna banka totiž najnovšie ponechala vo štvrtok (23.7.) svoje úrokové sadzby nezmenené. Ďalšie sprísnenie menovej politiky však nie je vylúčené, a to už na nasledujúcom zasadnutí v septembri. Napriek spomaleniu inflácie ju totiž ECB naďalej považuje za príliš vysokú a varuje pred novými rizikami spojenými s geopolitickou situáciou a cenami energií. Pre Slovákov to znamená, že hypotéky v najbližších mesiacoch pravdepodobne nebudú lacnejšie, zhodnotil ekonóm Finaxu Patrik Kindl

„Inflácia v eurozóne síce v júni klesla na 2,8 % z májových 3,2 %, stále však zostáva nad dvojpercentným cieľom banky pre energetický šok vyvolaný konfliktom na Blízkom východe. ECB pritom nevylúčila, že na septembrovom zasadnutí sadzby ešte zvýši. Rozhodnú o tom najbližšie zverejnené dáta,“ avizoval ekonóm s tým, že aktuálny vývoj v oblasti Červeného mora ECB do svojho rozhodnutia zatiaľ nezapočítala.

Neistota rastie

Prípadný nový energetický šok by však mohol ovplyvniť jej septembrové zasadnutie a zvýšiť už aj tak rastúcu mieru neistoty. „Podľa nášho názoru nemožno vylúčiť zvýšenie úrokových sadzieb ešte pred koncom roka 2026, najmä ak bude situácia v Hormuzskom prielive pretrvávať bez mierového riešenia,“ konštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Maximilián Wéber. Situáciu podľa neho komplikujú dva faktory.

Pohľad na sídlisko v Prešove.
Ilustračná foto: TASR – Veronika Mihaliková

Pripomenul, že po júnovom memorande o porozumení medzi USA a Iránom reagovali trhy priaznivo a ceny energií výrazne klesli, vzťahy medzi Teheránom a Washingtonom sa však opäť zhoršili. Keďže táto skúsenosť mohla oslabiť dôveru investorov, trhy môžu k budúcim diplomatickým dohodám pristupovať skeptickejšie. Druhým dôvodom je útok jemenských Húsíov na saudskoarabské tankery v Červenom mori, ktorý môže signalizovať rastúce riziká aj na ďalších kľúčových trasách prepravy ropy.

„Oba tieto faktory naznačujú, že energetická inflácia môže mať viac času na prenos do jadrovej inflácie, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb. Naďalej očakávame, že ECB do konca roka sadzby zvýši, pričom k zvýšeniu môže pristúpiť už v septembri,“ doplnil Wéber.

Priemerná úroková sadzba hypotekárnych úverov na Slovensku vzrástla v máji na 3,58 % a jej zníženie je v najbližších mesiacoch vylúčené, predpokladá Kindl. „Pravdepodobnejšie je naopak ďalšie postupné zvyšovanie. Domácnosti, ktoré zvažujú nový úver či refinancovanie, by tak nemali čakať na zlacnenie,“ upozornil.

Peniaze strácajú hodnotu

Zároveň podľa analytika platí, že pri inflácii nad 2 % peniaze uložené na bežných a sporiacich účtoch reálne strácajú hodnotu, keďže ich výnos zaostáva za rastom cien. Riešením je podľa neho peniaze pravidelne investovať, napríklad prostredníctvom ETF fondov.

Bankovky eur
Ilustračné foto: Unsplash

Rada guvernérov na svojom zasadnutí vo štvrtok 23. júla podľa očakávaní rozhodla, že kľúčové úrokové sadzby nezmení. Úrokové sadzby jednodňových sterilizačných operácií, hlavných refinančných operácií a jednodňových refinančných operácií tak zostávajú na úrovniach 2,25 %, 2,40 % a 2,65 %.

Hypotekárny trh na Slovensku pritom vstúpil do roka 2026 vo veľmi dobrej kondícii a rast úverov na bývanie patrí medzi najrýchlejšie v Európskej únii. Podľa komentára Národnej banky Slovenska (NBS) sa zvýšená aktivita domácností pri financovaní bývania preniesla aj do prvých mesiacov tohto roka, keď sa medziročné tempo rastu hypoték zrýchlilo zo 7,3 percenta na konci minulého roka na 8,5 percenta v apríli.

Centrálna banka však zároveň upozorňuje, že trh pravdepodobne dosiahol svoje maximum a v ďalších mesiacoch možno očakávať postupné ochladzovanie dopytu.

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