Ešte pred niekoľkými mesiacmi premiér Robert Fico označoval Koalíciu ochotných za „klub vojnových štváčov“. Dnes je podľa francúzskeho veľvyslanectva jej členom aj Slovensko. Problém však je, že to tak nakoniec vôbec nie je, čo potvrdil premiér aj minister zahraničných vecí.
Vláda podľa liberálov zavádza verejnosť. Slovensko sa totiž stalo členom Koalície ochotných, no vláda o tom mlčí. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) preto vyzýva vládu, aby jasne potvrdila členstvo SR v Koalícii ochotných. Liberáli upozornili, že verejnosť sa túto informáciu nedozvedela od vlastnej vlády, ale od francúzskeho veľvyslanca.
Netrvalo dlho a členovia vlády sa začali ozývať.
Fico potvrdil, že ide o omyl
Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to v piatok vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku.
Fico uviedol, že v piatok osobne hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku Nicolasom Suranom a dôrazne ho požiadal, aby francúzske veľvyslanectvo nešírilo nepravdivé informácie o členstve SR v koalícii ochotných. „Veľvyslanec Suran mi potvrdil, že ide o nedorozumenie a že tak to budú informovať aj verejne,“ uviedol premiér.
„Náš vzťah k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci, v rámci ktorej odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely,“ poznamenal Fico. Ako dodal, SR sa sústreďuje na humanitárnu pomoc a spoluprácu slovenskej a ukrajinskej vlády na užitočných civilných projektoch.
Premiér zároveň podotkol, že pokiaľ išlo o udalosti v Paríži 13. – 14. júla, boli to oslavy francúzskeho štátneho sviatku spojené s vojenskou prehliadkou. Na tomto podujatí sa podľa svojich slov nezúčastnil a požiadal o zastúpenie slovenského veľvyslanca.
Reaguje aj francúzske veľvyslanectvo
„Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných,“ uviedla pre TASR Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku. Ako dodala, o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.
Slovenská národná strana zásadne nesúhlasí s účasťou Slovenskej republiky v koalícii ochotných. Je presvedčená, že akékoľvek dodávky zbraní na Ukrajinu zvyšujú riziko ďalšej eskalácie konfliktu a môžu negatívne ovplyvniť bezpečnostnú situáciu v Európe.
Blanár tvrdenia vyvracia
Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. V piatok to potvrdil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár s tým, že veľvyslanec SR v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla 2026 iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
Z rezortu slovenskej diplomacie uviedli, že požiadali Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave o vysvetlenie jeho vyjadrenia o údajnom členstve SR v koalícii ochotných. Rovnaké stanovisko ako rezort zahraničných vecí potvrdil aj Úrad vlády SR. Uviedol to na sociálnej sieti.
Čo sa vlastne stalo a čo ráno tvrdila opozícia
Predseda SaS Branislav Gröhling ešte ráno upozornil, že vláda sa týmto nepriznáva k vlastným krokom, aj keď ide o významné zahraničnopolitické rozhodnutie. Pripomenul, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) roky označoval Koalíciu ochotných za „klub vojnových štváčov“.
„Dnes je Slovensko jej členom. Namiesto toho, aby si vláda toto rozhodnutie obhájila pred vlastnými voličmi, radšej mlčí a necháva, aby o tom informovalo francúzske veľvyslanectvo,“ dodal Gröhling. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) zároveň pripomenula, že sa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) už vo februári pýtala na možnú účasť SR v koalícii.
Minister sa potvrdeniu členstva vtedy vyhýbal. Marcinková tak očakáva, že sa to vláda opäť pokúsi poprieť. „Napriek ich klamstvám je ale dôležitejšie, že Slovensko v súčasnosti nerobí problémy v EÚ a dokonca participuje na jej obranných riešeniach, čo je v týchto časoch dobrá správa,“ vyhlásila Marcinková.
Podľa SaS je členstvo správnym krokom
Poslanec Juraj Krúpa (SaS) je názoru, že členstvo v Koalícii ochotných je správny krok. „Slovensko má vďaka členstvu v Koalícii ochotných konečne aspoň jednu nohu vo dverách tam, kde sa reálne rozhoduje o bezpečnosti Európy. Problém je, že vláda si tento úspech radšej necháva pre seba, namiesto toho, aby si za ním stála pred vlastnými občanmi,“ uviedol Krúpa. Napriek tomu ide podľa neho o dobrú správu.
„Slovensko napriek Ficovej proruskej rétorike zostáva pri stole, kde sa rozhoduje o budúcnosti kontinentu, namiesto toho, aby stálo bokom,“ dodal poslanec.Liberáli sú však názoru, že prístup vlády Slovensku škodí. „Ak robíme niečo správne, mali by sme sa za to postaviť verejne, nie sa za to hanbiť. Ak sa vláda hanbí za vlastné kroky pred voličmi, ťažko môže očakávať, že jej budú veriť spojenci,“ upozornil Ivan Novotný (SaS).
Gröhling súčasne podotkol, že Fico si budoval imidž na tom, že s Ukrajinou a jej spojencami nechce mať nič spoločné, no teraz, keď pre SR robí niečo prospešné, tak to musí pred vlastnými voličmi tajiť. „Tak ich vlastnou rétorikou otrávil, že by mu to nikdy neodpustili. Preto vyzývame vládu, aby prestala zavádzať a jasne, verejne a bez vykrúcania potvrdila, že je Slovensko členom Koalície ochotných,“ uzavrel predseda SaS.
Členstvo potvrdilo francúzske veľvyslanectvo
Slovensko je členom Koalície ochotných. Pre portál euBrief to potvrdilo Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ambasády sa Slovensko zúčastnilo na poslednom zasadnutí koalície a prijalo záverečné vyhlásenie jej spolupredsedov. Vláda pritom doteraz účasť Slovenska v tomto zoskupení verejne nepotvrdila a premiér Robert Fico ho v minulosti označoval za „klub vojnových štváčov“.
„Slovensko sa pripojilo ku Koalícii ochotných a považuje sa za jej člena. Zúčastnilo sa na stretnutí a prijalo záverečné vyhlásenie spolupredsedov,“ uviedlo francúzske veľvyslanectvo. Slovenskí vojaci sa zároveň zúčastnili na vojenskej prehliadke pri príležitosti francúzskeho štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily 14. júla v Paríži.
Slovensko zastupoval veľvyslanec
Francúzske veľvyslanectvo tiež potvrdilo, že Slovensko bolo oficiálne pozvané na rokovanie koalície ochotných, ktoré sa konalo 13. júla v Paríži. Keďže sa na ňom nemohol zúčastniť premiér ani ministri, Slovensko zastupoval veľvyslanec vo Francúzsku. Ambasáda tiež spresnila, že Slovensko sa nestalo súčasťou novovytvorenej integrovanej koalície protibalistickej raketovej obrany, ktorú v súčasnosti tvorí deväť európskych štátov vrátane Ukrajiny.
Premiér Robert Fico ešte začiatkom roka vstup Slovenska do koalície ochotných odmietal. Ministerstvo zahraničných vecí vo februári uvádzalo, že Slovensko nie je členom koalície, no je pripravené zúčastňovať sa rokovaní ako pozorovateľ na technickej úrovni. Rezort zahraničných vecí ani rezort obrany na otázky portálu euBrief týkajúce sa členstva Slovenska v Koalícii ochotných neodpovedali.
Korčok kritizuje postup vlády
Podľa slov bývalého ministra zahraničných vecí a člena predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivana Korčoka je takzvaná „suverénna zahraničná politika“ Ficovej vlády taká absurdná, že slovenskí občania sa nedozvedajú závažnú informáciu o vstupe Slovenska do Koalície ochotných od vlastnej vlády, ale od cudzieho štátu, v tomto prípade Francúzska.
„Prečo to tak je? Nuž, nemajú odvahu ani len oznámiť vlastné rozhodnutie – boja sa koaličného partnera, lebo Andrej Danko sa zase bude zavzdušňovať, boja sa Republiky a všetkých, ktorých štvú proti Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, a teraz ich to dobieha,“ myslí si Korčok. Vláda podľa neho otočila a uznala, že už nemôže chýbať za stolom, kde sa rokuje o dôležitých otázkach bezpečnosti.
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„Odrazu im nevadí, že budeme súčasťou skupiny štátov, ktorú nazvali vojnovými štváčmi. Pamätáme si, že kvôli zasadnutiu v Paríži zvolali Bezpečnostnú radu, a doteraz každý, kto počúval, ako vláda hovorí o tejto skupine štátov, musel mať dojem, že hrozba prichádza z Paríža, Berlína, Londýna a nie z Moskvy. Naša zahraničná politika aj týmto ukazuje, že sú to zbabelci a motáci, ktorí okrem prázdnych sloganov o zahraničnej politike na štyri svetové strany nevedia urobiť pre krajinu nič,“ zhodnotil Korčok.
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