Palivá zdraželi, benzín je nad 1,7 eura: Bude to ešte horšie, analytik povedal, na čo sa treba pripraviť

Tankovanie bude opäť drahšie. Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach pokračujú v raste a vodiči si za benzín aj naftu priplatia viac než pred týždňom. Nafta sa pritom dostala na najvyššiu úroveň za posledné dva mesiace.
Napriek zdražovaniu však Slovensko stále patrí medzi krajiny, kde motoristi tankujú lacnejšie ako je priemer Európskej únie.
Benzín aj nafta opäť zdraželi
Priemerné ceny palív na Slovensku v 29. týždni opäť stúpli. Cena benzínu od minulého týždňa vzrástla o 1,9 centa za liter a prekročila úroveň 1,70 eura za liter, nafta zdražela v priemere o sedem centov za liter na najvyššiu cenu za posledné dva mesiace. V porovnaní s priemerom EÚ boli pritom ceny palív o viac ako 10 % nižšie, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebitelia za obyčajný benzín 95 v priemere zaplatili 1,713 eura za liter (+1,9 centa) a za liter prémiových benzínov1,876 eura (+2,9 centa). Obyčajná nafta stála 1,668 eura za liter (+6,5 centa) a prémiová nafta 1,862 eura (+7,1 centa).
Ceny sú vyššie ako vlani
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli ceny všetkých druhov sledovaných palív vyššie. Benzín 95 stál o 15 % viac ako pred rokom, prémiové benzíny o 11,3 %, motorová nafta o 13,9 % a prémiová nafta o 12,8 %.
Cena benzínu na Slovensku bola v priebehu 29. týždňa o 10,3 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 13,5 %. V porovnaní s priemerom EÚ tak slovenskí spotrebitelia platili o 20 centov menej za liter benzínu a o 26 centov menej za liter nafty.
Plyny sa menili len minimálne
Ceny plynov až na jednu výnimku zostali podobné ako v predchádzajúcom týždni. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) výraznejšie klesla na 1,869 eura za kilogram (-1,6 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa zmenila iba mierne na 1,948 eura za kilogram (-0,1 centa).
LPG (skvapalnený ropný plyn) stál nezmenených 0,780 eura za liter.V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však rast cien plynov pokračoval dvojciferným tempom. Cena plynu LNG je vyššia o 23,9 %, CNG o 17,3 %, LPG o 13,5 %. Ekologický plyn bioLNG je drahší o 15,6 %.
HVO zlacnelo, ceny elektriny zostali rovnaké
Ekologické palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) v 29. týždni zlacnelo na 2,479 eura za liter (-2,6 centa). Cena plynu bioLNG sa nezmenila, stál 1,994 eura za kilogram. Vodík sa dlhodobo predáva za 21,60 eura za kilogram.
Nezmenili sa ani ceny elektrickej energie na nabíjanie elektromobilov. Pri stredne rýchlom nabíjaní (AC – do 22 kW) bola cena 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC – do 150 kW) 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC – nad 150 kW) bola cena 0,69 eura za kWh.
Cena Brentu sa drží nad hranicou 100 dolárov
Ceny ropy v piatok mierne klesli, cena Brentu sa však naďalej drží nad 100 USD a cena americkej WTI výrazne nad 91 USD za barel (159 litrov). V obidvoch prípadoch smerujú k rastu aj za celý týždeň, a to o dvojciferné hodnoty. Náladu na trhu s ropou v posledných dňoch výrazne ovplyvňuje rastúci konflikt medzi USA a Izraelom na jednej a Iránom na druhej strane a obavy z narušenia dodávok surovín cez úžinu Báb al-Mandab, druhú kľúčovú námornú trasu po Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.34 h SELČ 100,44 USD (88,17 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 25 centov (0,25 %).
V skorších hodinách však nakrátko vzrástla nad 101 USD/barel. Navyše, štvrtkové (23. 7.) obchodovanie uzatvorila rastom o 7 % a ukončila ho nad 100 USD/barel, čo bola prvá uzávierka nad touto hranicou od mája. Za celý týždeň predbežne vzrástla o 14,6 %.
Trhy tak reagujú na informácie jemenských povstalcov húsíov, že zasiahli dva saudské tankery v Červenom mori. V konflikte medzi USA, Izraelom a Iránom tak ohrozili po Hormuzskom prielive ďalšiu kľúčovú vodnú cestu.
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