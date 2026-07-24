Týchto 5 vecí ste o opaľovacích krémoch nevedeli: Našli sme kúsok za pár eur, ktorý prevalcuje aj drahé značky

Leto, voda, slnko a zaslúžený oddych. Aj keď sa väčšina z nás pri balení na kúpalisko či k moru automaticky vybaví aspoň jednou fľaštičkou opaľovacieho krému, pravdou je, že o slnečnej ochrane stále koluje obrovské množstvo mýtov. Myslíte si, že vám stačí natrieť sa raz za deň, alebo že drahý krém z lekárne vás ochráni lepšie ako ten zo supermarketu? Dáta a štatistiky ukazujú niečo úplne iné.
Čo vlastne znamená „SPF“?
Skratka SPF (Sun Protection Factor = slnečný ochranný faktor) udáva, ako dobre a ako dlho dokáže krém chrániť pokožku pred UVB žiarením, ktoré spôsobuje spálenie a červenanie.
- Časové hľadisko: Ak sa vaša pokožka na slnku bez ochrany spáli priemerne za 10 minút, krém s SPF 30 tento čas teoreticky predĺži 30-násobne (teda na 300 minút).
- Percentuálne hľadisko: Mnoho ľudí si myslí, že SPF 50 chráni dvakrát lepšie ako SPF 25. V skutočnosti sú rozdielne len v percentách odfiltrovaných lúčov:
- SPF 15 zablokuje približne 93 % UVB lúčov
- SPF 30 zablokuje približne 97 % UVB lúčov
- SPF 50 zablokuje približne 98 % UVB lúčov.
Žiaden krém teda nezablokuje 100 % žiarenia, preto ani s „päťdesiatkou“ nie ste nedotknuteľní. Pozreli sme sa na 5 faktov o SPF, ktoré zmenia váš pohľad na opaľovanie, a našli sme produktového favorita, ktorý dokazuje, že špičková ochrana nemusí stáť desiatky eur.
1. Nanášame si len 25 % až 50 % z odporúčaného množstva
Jednou z najčastejších chýb, ktorú robíme takmer všetci, je šetrenie produktom. Aby opaľovací krém dosiahol na pokožke taký ochranný faktor (SPF), aký je napísaný na obale, dospelý človek by si mal na celé telo aplikovať približne 36 gramov krému (čo predstavuje zhruba 6 plných čajových lyžičiek).
Realita? Výskumy ukazujú, že väčšina ľudí si aplikuje len štvrtinu až polovicu tohto množstva. Ak si namiesto potrebnej vrstvy natriete len tenký film, z vášho krému s SPF 50 sa razom stáva produkt s reálnou ochranou na úrovni SPF 15 až 20.
2. Až 80 % prípadov rakoviny kože sa dá predísť
Rakovina kože patrí medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia a na Slovensku ročne pribudne takmer 1 000 nových prípadov najnebezpečnejšieho malígneho melanómu. Podľa štatistík pritom úmrtnosť u mladších ročníkov v našej krajine stále neklesá.
Najdôležitejšia správa od dermatológov však znie: Až 80 % prípadov rakoviny kože sa dá účinne predísť. Pravidelné a správne používanie krému so širokospektrálnou ochranou (UVA aj UVB) dokáže znížiť riziko vzniku melanómu až o polovicu.
3. Slnečné lúče vás dobehnú aj v tieni či za sklom
Spálili ste sa niekedy, aj keď bolo celý deň zamračené? Nie je to náhoda. Až 80 % UV žiarenia preniká cez mraky, takže spáliť sa môžete aj počas sychravého letného dňa.
Navyše existujú dva hlavné druhy žiarenia:
- UVB žiarenie: Spôsobuje spálenie pokožky (sčervenanie) a blokuje ho napríklad sklo.
- UVA žiarenie: Preniká hlbšie do pokožky, spôsobuje jej predčasné starnutie, vrásky a poškodzuje DNA buniek. UVA lúče prechádzajú cez sklo v aute aj cez okno v kancelárii a pôsobia na nás počas celého roka, bez ohľadu na to, či svieti priame slnko.
4. Vodoodolný neznamená „nesmrteľný“
Označenie „vodoodolný“ na obale často zvádza k falošnému pocitu bezpečia. Oficiálne normy stanovené Európskou úniou určujú, že vodoodolný krém si musí zachovať svoju účinnosť po dvoch 20-minútových pobytoch vo vode.
To však neplatí, ak sa po vyjdení z vody utriete uterákom. Mechanické trenie uteráka zotrie až 80 % ochranného filmu. Zlaté pravidlo dermatológov preto znie: Nové natretie je nutné každé 2 hodiny, prípadne okamžite po každom uschnutí na pláži.
5. Drahší krém neznamená lepšiu ochranu
Mnoho ľudí žije v presvedčení, že ak za krém nenechajú v lekárni 20 či 30 eur, ich pokožka bude trpieť. Nezávislé spotrebiteľské testy (ako napríklad renomovaný dTest alebo nemecký Stiftung Warentest) však pravidelne potvrdzujú presný opak.
Pri testovaní opaľovacích krémov sa v laboratóriách prísne meria, či produkt skutočne poskytuje deklarovaný SPF faktor, ako chráni pred UVA žiarením a či neobsahuje nežiaducu chémiu. Výsledok? Produkty z dostupných reťazcov pravidelne porážajú prémiové a luxusné značky.
Kvalitná ochrana pre celú rodinu doslova za pár eur
Dobre nastavená ochrana pred slnkom by nemala byť luxusom, ale dostupným štandardom pre každého. V sortimente značky Cien Sun si vyberie naozaj každý člen rodiny podľa svojich potrieb:
- Pre deti a citlivú pokožku: Cien Sun Detský sprej na opaľovanie SPF 50 poskytuje okamžitú vysokú ochranu bez parfumácie a je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko alergií.
- Pre športovcov a aktívnych ľudí: Cien Sun Transparentný sprej sa rýchlo vstrebáva, nezanecháva nepríjemný lepkavý film ani biele stopy a ľahko sa aplikuje aj na ochlpenú pokožku.
- Klasika na pláž: Tradičné Cien Sun mlieka a spreje na opaľovanie (SPF 30 a 50) s obsahom hydratačných zložiek a vitamínu E chránia pokožku pred vysušovaním a spálením.
- Starostlivosť po opaľovaní: Chladivé gély a mlieka po opaľovaní s Aloe Vera dodajú namáhanej pokožke potrebnú hydratáciu a upokojenie.
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