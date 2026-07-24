Z mikín rovno do plaviek: O pár hodín nastane výrazná zmena počasia, teploty stúpnu aj o 10 stupňov

Žena sa ochladzuje vo fontáne počas horúčavy

Foto: TASR/Martin Medňanský

Nina Malovcová
Po daždivom týždni prichádza odmena.

Ak ste mali počas posledných dní pocit, že leto sa niekam vytratilo, neboli ste jediní. Namiesto kúpaliska či grilovačky mnohí radšej zostali doma, počúvali bubnovanie dažďa na okná a večer si uvarili horúci čaj. Búrky, silnejší vietor a citeľné ochladenie na chvíľu prerušili typické idylické júlové počasie. Táto prestávka však nebude trvať dlho.

Už počas víkendu sa Slovensko opäť vráti do letného režimu a v nedeľu sa na viacerých miestach krajiny vrátia tropické teploty. Ako píše portál iMeteo, zmena príde prekvapivo rýchlo. Kým dnešok bude ešte chladný a na severe daždivý, o dva dni neskôr môžu teplomery na juhu ukazovať až 33 °C a ľudia tak môžu čaje vymeniť za miešané nápoje.

Piatok ešte pripomenie skôr jeseň než leto

Posledný pracovný deň bude ešte pod vplyvom chladného vzduchu. Na severe a východe bude prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach sa pridajú prehánky alebo dážď. Vo vysokých Tatrách bude dokonca taká zima, že meteorológovia nevylučujú ani sneženie.

Ranné teploty klesnú na 14 až 9 °C, v niektorých údoliach približne na 7 °C. Ani popoludní nebude veľmi teplo. Na severe sa vzduch ohreje len na 15 až 21 °C, na juhu väčšinou na 21 až 27 °C. Navyše sa pridá severozápadný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť približne 55 km/h, takže pocitovo bude ešte chladnejšie.

Ak ste si na piatok plánovali kúpanie alebo dlhší pobyt vonku, počasie vám tentoraz veľmi priať nebude.

Sobota prinesie leto späť

Stačí však jediný deň a situácia sa začne obracať. Od juhozápadu začne nad Slovensko prúdiť teplejší vzduch, oblakov bude menej a zrážky sa objavia už len ojedinele.

Žena kráča cez vodná hmlu, ktorú nainštalovala miestna samospráva počas horúčav
Foto: TASR/AP

Ráno zostane ešte svieže. Teploty klesnú na 13 až 8 °C, v niektorých dolinách dokonca na 3 °C. Popoludní však bude rozdiel citeľný. Denné maximá vystúpia na 21 až 26 °C, pričom na juhu západného, stredného aj východného Slovenska bude väčšinou 26 až 30 °C.

Po daždivých dňoch sa tak mnohí opäť vrátia na kúpaliská, terasy či turistické chodníky. Sobota síce ešte nebude najteplejším dňom víkendu, no leto už bude opäť cítiť vo vzduchu.

V nedeľu sa vrátia tropické tridsiatky

Skutočný vrchol príde v nedeľu. Pred studeným frontom, ktorý sa bude približovať od západu, sa nad Slovensko dostane veľmi teplý vzduch a na viacerých miestach sa opäť objavia tropické teploty. Počasie bude prevažne jasné až polojasné, popoludní sa môže miestami vytvoriť viac oblačnosti. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky, podľa aktuálnej predpovede však nepôjde o rozsiahly jav.

Nočné teploty už budú výrazne vyššie než počas predchádzajúcich dní a pohybovať sa budú medzi 18 až 13 °C, v chladnejších údoliach miestami medzi 13 až 8 °C. Popoludní teplomery ukážu 28 až 33 °C. Chladnejšie zostane najmä v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a severovýchode Slovenska, kde sa očakáva väčšinou 24 až 28 °C. Na juhu a západe krajiny sa však opäť vrátia horúčavy nad 30 °C.

Rozdiel medzi piatkom a nedeľou bude obrovský

Najbližšie dni ukážu, aké premenlivé vie byť letné počasie. Ešte v piatok bude na horách možný sneh a na severe sa ľudia bez bundy zrejme nezaobídu. O dva dni neskôr sa však na juhu Slovenska opäť rozbehne typický letný víkend so slnkom, kúpaliskami a tropickými teplotami.

Ak ste teda kvôli dažďu a búrkam odložili víkendové plány, druhá polovica víkendu vám ich s veľkou pravdepodobnosťou vynahradí. Nedeľa by mala byť najteplejším dňom celého víkendu, hoci začiatkom budúceho týždňa môže od západu doraziť ďalší studený front, ktorý prinesie novú zmenu počasia.

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