Ak budete na PN-ke, dajte si pozor na podvodníkov: Falošní kontrolóri pýtajú od ľudí peniaze

Sociálna poisťovňa upozorňuje na falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práceneschopností (PN), ktorí vystupovali v jej mene.
Vyskytli sa na strednom Slovensku, ľuďom oznamujú porušenie liečebného režimu a pýtajú od nich peniaze. Sociálna poisťovňa prízvukovala, že kontrolóri péeniek nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste.
„Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práceneschopnosti (PN), ktorí vystupovali v jej mene. Klientom oznamujú porušenie liečebného režimu a požadujú od nich alebo od ich rodinných príslušníkov finančnú odmenu za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie, vrátane hrozby zastavenia výplaty tzv. péenky. Sociálna poisťovňa zdôrazňuje a pripomína, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste,“ uviedla Sociálna poisťovňa.
Pokuty fungujú inak
Pripomenula, že kontrola liečebného režimu sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne práceneschopný poistenec zdržuje. Zamestnanec Sociálnej poisťovne je povinný sa preukázať predložením preukazu zamestnanca Sociálnej poisťovne.
Informovať tiež musí dočasne práceneschopného poistenca o jeho právach a povinnostiach súvisiacich s nemocenskými dávkami a v súvislosti s uznaním dočasnej pracovnej neschopnosti. ň
„Zamestnanec Kontroly dodržiavania liečebného režimu Sociálnej poisťovne nikdy od klientov nežiada úhradu priamo na mieste,“ prízvukovala Sociálna poisťovňa. Pripomenula, že kontrolovaný poistenec je povinný preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúci jeho totožnosť.„V prípade, ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, Sociálna poisťovňa odporúča bezodkladne kontaktovať políciu, resp. linku č. 158,“ dodala poisťovňa.
Pozor si treba dať aj na falošných kuriérov, na ktorých upozornila Slovenská sporiteľňa. Ide o nový sofistikovaný spôsob podvodu, pri ktorom útočníci neostávajú iba v anonymite digitálneho priestoru, ale zapájajú do hry osobný kontakt prostredníctvom falošných kuriérov.
Ako sporiteľňa ďalej informovala, podvodníci ľudí presviedčajú, aby im fyzicky odovzdali svoje mobilné telefóny, čím získavajú úplnú kontrolu nad ich elektronickým bankovníctvom. Základom je podľa sporiteľne už známy investičný podvod s telefonátom o tom, že človek, na ktorého je cielené, zarobil na investovaní do krypta niekoľko tisíc eur.
„Vybielia“ vám účet
Na ich vyplatenie však potrebuje aplikáciu s NFC technológiou. „Podvodníci vás už nenavigujú na stiahnutie a inštalovanie tejto aplikácie. Profilujú sa ako veľmi proklientsky, a preto sa ponúknu, že vám túto aplikáciu nainštalujú priamo v banke. Na to ale potrebujú, aby ste svoj telefón poslali po ich kuriérovi,“ vysvetlil šéf bezpečnosti v Slovenskej sporiteľni Ján Adamovský.
Ak obeť váha alebo odmietne mobil vydať, páchatelia stupňujú nátlak a presviedčajú ju, že bez tohto kroku nie je možné výnos vyplatiť. Kuriér na výmenu odovzdá iný mobil aj s predplatenou SIM kartou. Na tento telefón podvodníci svojej obeti následne aj volajú, ak majú pocit, že sa nevyvíja situácia v ich prospech. Napríklad, ak si človek dodatočne uvedomí, že ide o podvod a zmení si prístupové údaje k bankovej aplikácii.
Súčasťou manipulácie totiž je, že ho cyberzločinci presvedčia aj na odovzdanie PIN kódu k internetbankingu. Tým pádom nepotrebujú ani jeho tvárovú biometriu, ani občiansky preukaz. S telefónom a PIN kódom získajú plný prístup k ich úsporám či možnosťou načerpať vysoké úvery.
„Nikdy neposkytujte prístupové kódy. Heslá, PIN kódy ani autorizačné údaje do bankovníctva sú prísne tajné. Banka ich od vás nikdy nebude žiadať telefonicky, cez kuriéra ani prostredníctvom tretej osoby,“ zdôraznila sporiteľňa. Takisto odporúča neinštalovať si aplikácie na pokyn neznámej osoby. Podvodníci totiž často tvrdia, že aplikácia je potrebná na vyplatenie peňazí, overenie účtu alebo technické nastavenie mobilu.
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