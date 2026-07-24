Trumpovi prekáža nútená práca v EÚ: Na 60 obchodných partnerov uvalí nové clá

Americký prezident Donald Trup

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
EÚ vraj nedostatočne presadzuje zákaz nútenej práce.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok zavedie nové clá vo výške od desať do 12,5 percenta na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce.

Tieto nové opatrenia zavedú v čase, keď vyprší platnosť dočasného desaťpercentného globálneho cla, uviedli to vo štvrtok vysokopostavení predstavitelia administratívy USA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters. „Spojené štáty majú už takmer storočie zákaz dovozu tovarov pochádzajúcich z nútenej práce a tento zákaz dôsledne uplatňujú. Už dávno je čas, aby tak urobili aj naši obchodní partneri,“ uviedol americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer.

Najvyšší súd USA vo februári rozhodol, že spôsob, akým Trump v apríli minulého roka zaviedol globálne clá vrátane tzv. recipročných, bol nezákonný a že prezident prekročil svoje právomoci. Trump v reakcii na rozhodnutie súdu podpísal výkonné nariadenie, ktoré mu umožnilo obísť Kongres a zaviesť desaťpercentné clá na dovoz z celého sveta do USA na 150 dní. Platnosť tohto opatrenia vyprší v piatok.

Odolnejšie voči právnym výzvam

Vlna nových ciel pôvodne navrhnutá v júni nadobudla platnosť v piatok o 6.01 h SELČ. Tieto opatrenia sa podľa AFP považujú za odolnejšie voči právnym výzvam než predchádzajúce kroky Trumpovej administratívy. Podľa štvrtkového oznámenia zasiahne nižšia desaťpercentná sadzba ekonomiky, ktoré zaviedli zákaz nútenej práce. Patria medzi ne napríklad India, Kanada, EÚ a Spojené kráľovstvo, informuje AFP.

Donald Trump
Foto: SITA/AP

Do skupiny krajín, na ktoré sa budú vzťahovať clá vo výške 12,5 percenta, patria napríklad Brazília, Čína a Japonsko. Tieto opatrenia sa nebudú týkať tovarov, na ktoré sa už vzťahujú americké clá, napríklad oceľ a hliník. Oslobodené budú podľa predstaviteľa administratívy aj tovary dovážané v rámci dohody o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou.

USA zároveň samostatne vyšetrujú 16 ekonomík pre nadmerné priemyselné kapacity, čo by mohlo viesť k uvaleniu ďalších ciel.

Útoky medzitým pokračujú

Trump sa síce tvrdo stavia proti nútenej práci, no útoky na iné krajiny muž už zjavne prekážajú menej. Americká armáda totiž v noci na piatok oznámila, že spustila novú vlnu útokov na Irán. Spojené štáty podnikajú údery na islamskú republiku už 13. noc po sebe. TASR o tom informuje podľa príspevku Ústredného velenia armády USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X.

CENTCOM tvrdí, že cieľom týchto útokov je „prinútiť Irán, aby niesol zodpovednosť a obmedziť hrozby zo strany Zboru islamských revolučných gárd voči obchodnej plavbe“. Stanica al-Džazíra s odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru Fárs informovala, že v meste Ahváz bolo počuť niekoľko explózií. Dodala, že bezprostredne nebola známa príčina týchto výbuchov.

Konflikt medzi USA a Iránom opätovne eskaloval začiatkom júla v boji o kontrolu nad Hormuzským prielivom po tom, čo Irán zaútočil na tamojšie plavidlá, pripomína AFP. K najnovšej vlne amerických úderov dochádza po tom, čo prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Rozhodnutie zatiaľ podľa svojich slov neurobil, uznal však, že by malo dôsledky. Izrael by sa podľa Trumpa k prípadným americkým úderom pridal „do dvoch minút“.

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