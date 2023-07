Chorvátsko skrýva jednu z najkrajších pláží sveta: Možno ste o nej nepočuli, zadarmo si tu užijete krištáľovočisté more

Začalo to stavbou tunela a zhadzovaním vyťaženého kameňa z útesov do mora. Dnes je pod útesmi malá, no rozhodne jedna z najkrajších pláží na svete, čo nedávno ocenili aj cestovatelia a turistickí influenceri z celého sveta, píše Punkufer.

Chorvátsko má bez debát množstvo krásnych pláží, ktoré by potešili oko nejedného nadšenca pobytu pri mori. Teraz sa však stretlo 750 odborníkov na cestovanie a hodnotenie pláží, aby vybrali tých 50 absolútne najlepších miest na prímorský oddych.

Tie najlepšie boli v Austrálii, na Seychelách, Filipínach či v Grécku. V najlepšej päťdesiatke sa však umiestnila aj jedna chorvátska pláž, ktorá môže byť pokojne čoskoro aj vašou dovolenkovou destináciou. Reč je o nádhernej a špeciálnej pláži menom Pasjača, ktorá, mimochodom, v spomínanom rebríčku obsadila 39. pozíciu.

Pripomína ďalekú exotiku

Nachádza sa približne 30 kilometrov od Dubrovníka, blízko oblasti Konavle. Aj keď je to na samom južnom cípe Chorvátska, návšteva pláže Pasjača určite stojí za to. Ide o piesočnatú pláž, ktorá je dlhá približne 80 metrov a na šírku má maximálne 10 metrov.

Vďaka okoliu, útesom, krištáľovočistému moru a prírode pripomína exotické miesta ďaleko vzdialené od Stredozemného mora, no jej krása si zároveň „musí“ pýtať istú daň. Prístup na túto pláž je možný len po skalnom výreze, ktorý je doplnený o drevené zábradlie, pričom sa neodporúča pre rodiny s malými deťmi či pre seniorov s problémovým pohybom.

Tiež by ste v jej okolí okrem malého parkoviska márne hľadali stánky s občerstvením, vodou, kabínky na prezliekanie, toalety či podobné zariadenia, na ktoré sú v blízkosti pláží viacerí dovolenkári zvyknutí.