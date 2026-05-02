V príručnej batožine by ste mali mať vždy zbalenú aj tenisovú loptičku, tvrdia odborníci

Ilustračné foto: Unsplash/Freepik

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Je to skvelý pomocník proti stuhnutosti.

Blíži sa nám obdobie letných dovoleniek, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj niekoľkohodinové cestovanie do cieľovej destinácie, čo nie je úplne ideálne pre váš krvný obeh. My vám však poradíme, ako podporiť jeho fungovanie pomocou tenisovej loptičky. 

Nedávno sme vás informovali, aký druh oblečenia by ste si nikdy nemali obliekať do lietadla, pretože tým riskujete život, či dokonca, aká farba ponožiek sa neodporúča. Tentoraz máme pre vás jednoduchý tip, ako zabrániť stuhnutiu svalov počas dlhého cestovania.

Zbaľte si tenisovú loptičku

Podľa expertov by vo vašej príručnej batožine nikdy nemala chýbať tenisová loptička. Avšak nie na zaháňanie nudy, ale ako pomôcka na zabránenie stuhnutosti alebo bolesti. Tenisová loptička má totiž pomôcť zlepšiť krvný obeh. Stačí, keď si ju budete rolovať hore a dolu, čím budete vyvíjať jemný tlak na stuhnuté svalstvo, napríklad na stehnách, chrbte, nohách či rukách, píše portál Metro.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
V obľúbenej európskej destinácii zakázali zvyk, ktorý turisti nenávidia. Je to dobrá správa aj pre Slovákov
2.
Cestovateľ tvrdí, že našiel najlacnejšie miesto v Európe: Ľudia s ním nesúhlasia
3.
Už sa to začína: Letecká spoločnosť ruší lacné lety na krátke vzdialenosti. Dôvodom je drahé palivo
Zobraziť všetky články (81)

Odborníci tvrdia, že tenisová loptička je malá a ľahká, vďaka čomu vám môže pomôcť vyvíjať upokojujúci tlak na miesta, na ktoré by ste sa inak nedostali. Navyše odporúčajú loptičku zabaliť do uteráka a zrolovať ju ako klobásu. Keď potom loptičkou zatlačíte, ľahšie sa umiestni na požadované miesto a zabráni sa jej šmýkaniu, čo môže byť bolestivé.

Ilustračné foto: Freepik

Nezabúdajte ani na strečing

Zároveň dodávajú, že by ste počas dlhého cestovania nemali zabúdať na pravidelný strečing. Napríklad stuhnutý krk môžete uvoľniť otočením brady smerom k podpazušiu a jemným tlakom na natiahnutie opačnej strany krku.

Ak vás trápi bolesť spodného chrbta z dlhého sedenia v lietadle, aute, autobuse či vo vlaku, skúste si v sedadle prekrížiť nohy a nakloniť sa dopredu, akoby ste sa lakťom snažili dosiahnuť na prekríženú nohu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Banálna chyba, pre ktorú vám na letisku môžu zhabať telefón. Dokonca aj zakázať nástup do…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac