V príručnej batožine by ste mali mať vždy zbalenú aj tenisovú loptičku, tvrdia odborníci

Blíži sa nám obdobie letných dovoleniek, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj niekoľkohodinové cestovanie do cieľovej destinácie, čo nie je úplne ideálne pre váš krvný obeh. My vám však poradíme, ako podporiť jeho fungovanie pomocou tenisovej loptičky.
Zbaľte si tenisovú loptičku
Podľa expertov by vo vašej príručnej batožine nikdy nemala chýbať tenisová loptička. Avšak nie na zaháňanie nudy, ale ako pomôcka na zabránenie stuhnutosti alebo bolesti. Tenisová loptička má totiž pomôcť zlepšiť krvný obeh. Stačí, keď si ju budete rolovať hore a dolu, čím budete vyvíjať jemný tlak na stuhnuté svalstvo, napríklad na stehnách, chrbte, nohách či rukách, píše portál Metro.
Odborníci tvrdia, že tenisová loptička je malá a ľahká, vďaka čomu vám môže pomôcť vyvíjať upokojujúci tlak na miesta, na ktoré by ste sa inak nedostali. Navyše odporúčajú loptičku zabaliť do uteráka a zrolovať ju ako klobásu. Keď potom loptičkou zatlačíte, ľahšie sa umiestni na požadované miesto a zabráni sa jej šmýkaniu, čo môže byť bolestivé.
Nezabúdajte ani na strečing
Zároveň dodávajú, že by ste počas dlhého cestovania nemali zabúdať na pravidelný strečing. Napríklad stuhnutý krk môžete uvoľniť otočením brady smerom k podpazušiu a jemným tlakom na natiahnutie opačnej strany krku.
Ak vás trápi bolesť spodného chrbta z dlhého sedenia v lietadle, aute, autobuse či vo vlaku, skúste si v sedadle prekrížiť nohy a nakloniť sa dopredu, akoby ste sa lakťom snažili dosiahnuť na prekríženú nohu.
