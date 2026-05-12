Obľúbená destinácia zaviedla na plážach pravidlo, ktoré sa Slovákom nemusí páčiť. Nebudete si mať kde ľahnúť

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Letná dovolenka
Je to však dobrá správa pre miestny ekosystém.

Dovolenkárov môžeme rozdeliť na dva tábory. Zatiaľ čo jedna skupina si nemá problém priplatiť za ležadlá na pláži, aby si dopriala čo najväčšie pohodlie, ďalší zas milujú „divoké“ pláže, kde si stačí rozložiť uterák a užívať si slnenie a zvuk mora. Grécko obnovilo svoj zákaz, ktorý pravdepodobne poteší len časť turistov. 

Až na približne 251 gréckych plážach si túto dovolenkovú sezónu neprenajmete slnečníky a ležadlá, informoval portál Euronews. Za týmto krokom stojí grécke ministerstvo životného prostredia, ktoré sa snaží posilniť ochranu pláží a zachovať cenné biotopy. Ide o pláže, ktoré majú geomorfologickú a ekologickú hodnotu.

Mnohé z týchto pláží sú zároveň zahrnuté do európskeho ekologického programu NATURA 2000 a sú na nich zakázané všetky činnosti, ktoré by ich mohli negatívne ovplyvňovať.

Okrem ležadiel a slnečníkov na týchto plážach nenájdete ani žiadne dočasné drevené stavby. Magazín Time Out pripomína, že v roku 2024 bolo voči nadmernému turizmu týmto krokom chránených 238 pláží, taktiež ich počet pre nastávajúcu sezónu vzrástol.

Ilustračná foto: Pexels

Grécko patrí medzi jednu z top dovolenkových destinácií v Európe

Azúrové more, útesy vyrážajúce dych, biele pláže a osobitá architektúra – takto by sa dalo charakterizovať Grécko a jeho ostrovy. No každý z nich je svojský a turistom ponúka odlišnú atmosféru a zážitok. Ak hľadáte ten, kde si užijete letnú dovolenku lacnejšie, máme pre vás jeden tip.

Ako sme vás informovali, na prvom mieste v zozname najlacnejších gréckych ostrovov, ktorý sa odvoláva na štúdiu TravelSupermarket, sa umiestnila Kefalónia. Ide o malebný iónsky ostrov plný bielych piesočnatých pláží s tyrkysovou vodou, známy regionálnym vínom a benátskou architektúrou.

Ostrov každoročne priláka tisíce dovolenkárov. Tí sem vyrážajú s cieľom užiť si pokojnejšiu grécku dovolenku. Druhým lákadlom bude najskôr cena. 7-dňová dovolenka vás tu totiž vyjde v priemere na 596 libier, čo je 687 eur. Ktorý ostrov sa stal prekvapivým lídrom nízkych cien, sa dočítate v našom článku.

