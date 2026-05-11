Zlatý piesok a čistá voda. Asi by vám sem nenapadlo ísť, očarujúca európska pláž neponúka more

Ak túžite po plážovej dovolenke, ale zároveň sa chcete vyhnúť davom turistov a objaviť niečo možno netradičnejšie, máme pre vás dva tipy na skvelé pláže, ktoré si získajú nejedného milovníka plážovej dovolenky. Navyše získali ocenenie Modrá vlajka.
Až 677 španielskych pláží získalo ocenenie Modrá vlajka
Španielsko je jednou z najobľúbenejších letných destinácií Slovákov a vraj aj tou najlepšou voľbou v Európe v roku 2026. Turisti sem chodia najmä za čistým morom a krásnymi plážami. Dokonca tento rok až rekordných 677 španielskych pláží získalo označenie Modrá vlajka, ktoré je zárukou čistej vody, dobrej dostupnosti a bezpečného kúpania, všimol si portál Euronews.
Španielske pobrežie s dĺžkou takmer 8-tisíc kilometrov skutočne ponúka obrovské množstvo pláží. No v rebríčku dominovali najmä pláže vo Valencii, v Andalúzii, Galícii, Katalánsku a tiež na Kanárskych ostrovoch.
Umiestnili sa aj očarujúce vnútrozemské pláže
Za zmienku určite stojí pláž El Encinarejo, ktorá je výnimočná tým, že sa nenachádza na pobreží, ale vo vnútrozemí krajiny, konkrétne na juhu Andalúzie, v srdci prírodného parku Sierra de Andújar v provincii Jaén.
Je pokojnou alternatívou k preplneným pobrežným plážam. Ponúka piesok zlatej farby a príjemné schladenie vo vodách nádrže El Encinarejo, ktorú majú v obľube aj kajakári. Na jej pozadí sú očarujúce drsné vidiecke scenérie a nádherná príroda. Má dĺžku približne až 3 kilometre. Okrem toho je skvelo dostupná autom aj pešo.
Rovnako očarujúca je aj ďalšia vnútrozemská pláž Playa de la Virgen de la Nueva, ktorú nájdete v Madride pri nádrži San Juan. Ponúka béžový piesok, tyrkysovú vodu a hornatú prírodu. Aj tu si prídu na svoje nielen kajakári, ale aj milovníci wakeboardingu, horskej cyklistiky a turistiky.
Vnútrozemské pláže určite neponúkajú klasickú atmosféru morských pláží, no svojou jedinečnosťou a zážitkami, ktoré si odtiaľ môžete odniesť, dokážu konkurovať aj tým najobľúbenejším pobrežným destináciám.
