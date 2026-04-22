Na Slovensku rastie päť nových predajní. Lidl ich pripravuje aj v lokalitách, kde doteraz nebol

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Obľúbený reťazec Lidl sa chystá otvárať ďalšie predajne, spustil veľký nábor pracovníkov.

Spoločnosť Lidl na našom trhu pôsobí od roku 2004 a dnes má u nás viac ako 180 predajní. Boj o zákazníka pokračuje a nemecký diskont má v pláne minimálne 5 nových predajní.

Obchodný reťazec ďalej pokračuje v rozširovaní svojej siete predajní na Slovensku a s novými prevádzkami prichádzajú aj pracovné príležitosti pre desiatky ľudí. Najnovšie inzeráty ukazujú, že firma aktuálne hľadá personál do nových predajní hneď v niekoľkých mestách, pričom láka aj na pomerne zaujímavé finančné ohodnotenie.

Nielen hlavné mesto

Podľa novej pracovnej ponuky zverejnenej na portáli Profesia hľadá obchodný reťazec asistenta manažéra pre novú predajňu v Bratislave, konkrétne na ulici Vysoká. Nástupná mzda sa pohybuje na úrovni 1 770 eur mesačne.

Ilustračná foto: Jérémy-Günther-Heinz Jähnick/Somain – Lidl (01)/Wikimedia Commons

Týmto však pracovné príležitosti do nových predajní nekončia. Najnovšie inzeráty totiž potvrdzujú, že firma sa zameriava aj na menšie mestá a východ Slovenska, kde chce posilniť svoju dostupnosť pre zákazníkov.

Okrem Kolárova a Rajca, ktoré patria medzi známejšie lokality, plánuje otvorenie novej predajne aj v Giraltovciach. Pre všetky spomínané lokality hľadá reťazec personál do nových predajní. Lidl teda premiérovo zavíta do malého štvortisícového mestečka na východnom Slovensku. V minulosti to interezu potvrdila Adriana Maštalircová z oddelenia komunikácie spoločnosti.

Nové obchody čoskoro pribudnú v Nitre, Rajci, Bratislave či v Žiline a predajne plánujeme otvoriť aj vo vami uvedených lokalitách, teda aj v Giraltovciach a v Kolárove,“ uviedla pre interez v minulosti Maštalircová. Ako sme nedávno informovali, medzi ďalšie pripravované lokality patrí aj predajňa v Žarnovici.

Viac ako 180 predajní

Aktuálne máme na Slovensku 180 predajní, a keďže sa chceme ešte viac priblížiť zákazníkom, našu sieť plánujeme naďalej rozširovať. V budúcnosti pribudnú predajne naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ vyjadrila sa začiatkom tohto roku pre interez Maštalircová.

Zdá sa, že tento cieľ sa spoločnosť snaží plniť. Lidl sa po prekročení hranice 180 predajní na Slovensku rozhodne nezastavuje a ďalej rozširuje svoju sieť. Postupne sa tak približuje k symbolickej méte 200 obchodov a v expanzii pokračuje bez výrazného spomaľovania.

Foto: Kaufland

Medzi zahraničnými reťazcami na slovenskom trhu patrí k lídrom, a to ako počtom prevádzok, tak aj výškou tržieb. V rokoch 2023 a 2024 navyše prekonal hranicu 2 miliárd eur v tržbách, pričom jeho ziskovosť sa už dlhodobo drží stabilne nad úrovňou 100 miliónov eur.

Výrazný výsledok dosiahla aj sesterská sieť Kaufland, ktorej tržby sa v roku 2024 zastavili na hranici 1,84 miliardy eur a tieto tržby premenila na čistý zisk vo výške 79 miliónov eur.

