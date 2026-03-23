Nová predajňa začína rásť, hotová bude ešte tento rok. Lidl v meste otvorí svoj prvý obchod, expanzia pokračuje

Iba nedávno sme vás informovali o tom, že nemecký diskont Lidl otvára novú predajňu v Nitre. Okrem toho má spoločnosť na Slovensku aj ďalšie expanzné plány, pričom najnovšie začína s výstavbou predajne v Žarnovici.
V malom meste zatiaľ obchod so známym žlto-modrým logom chýba. Ako na sociálnej sieti informovala primátorka Alena Kazimírová, zmeniť by sa to malo v najbližších mesiacoch.
„Na tento projekt bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Predajňa bude vybudovaná na Bystrickej ulici – na pozemku bývalého výrezu, oproti bývalej Preglejke,“ priblížila Kazimírová.
Hotový môže byť ešte tento rok
Ako z príspevku primátorky vyplýva, s výstavbou by sa malo na Bystrickej ulici začať už počas tohto týždňa. Úžitková plocha predajne presiahne tisíc metrov štvorcových a ak všetko pôjde podľa plánu, projekt by mohol byť hotový v horizonte šiestich mesiacov.
Lidl v najbližších týždňoch začne s náborom nových zamestnancov, konkrétne pracovné ponuky však ešte zástupcovia diskontného reťazca nezverejnili. Po Žiari nad Hronom a Novej Bani tak pribudne logo známeho reťazca v ďalšom meste z tohto stredoslovenského regiónu. Takáto expanzia korešponduje s avizovanými plánmi, ktoré Lidl prezentuje už dlhší čas.
„Aktuálne máme na Slovensku 180 predajní, a keďže sa chceme ešte viac priblížiť zákazníkom, našu sieť plánujeme naďalej rozširovať. V budúcnosti pribudnú predajne naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ vyjadrila sa začiatkom mesiaca pre interez hovorkyňa spoločnosti Adriána Maštalircová.
Dočkajú sa aj ďalšie mestá
Po marcovom otvorení v Nitre sú známe aj ďalšie lokality, v ktorých má Lidl v pláne otvoriť nové pobočky. Podľa dostupných informácií diskont pribudne v Rajci, Bratislave či Žiline. Úplne prvých predajní sa ľudia dočkajú v Giraltovciach a v Kolárove.
„Zoznam nových prevádzok priebežne aktualizujeme a o presnom termíne otvorenia vždy informujeme s dostatočným predstihom,“ dodala na margo otvárania Maštalircová. Lidl sa po prekonaní hranice 180 tuzemských prevádzok postupne približuje k magickému číslu 200. Na slovenskom trhu patrí v rámci zahraničných reťazcov medzi lídrov, a to ako v počte prevádzok, tak aj v tržbách.
Počas rokov 2023 a 2024 sa Lidlu tržbami podarilo pokoriť hranicu 2 miliárd v eur, zisky sú už dlhé roky stabilne nad úrovňou 100 miliónov eur.
