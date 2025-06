Tanečná súťaž ho zmenila. Úprimné priznanie Kristiána Barana o Let’s Dance mnohých prekvapí

Už ubehol nejaký čas od skončenia tanečnej horúčky na Slovensku, ktorá pripútala mnohých televíznych divákov k obrazovkám. Súťažiaci dreli a tancovali ostošesť, aby získali titul kráľov tanečného parketu, hoci už tá samotná cesta stála za to. Medzi nimi sa objavil aj herec zo Sľubu, a hoci išlo o nováčika v šoubiznise, ľudia si ho postupne začali viac všímať, keďže jeho tanečné umenie bolo nespochybniteľné. Priali mu víťazstvo, ktoré si nakoniec uchmatol a zaujal prvé miesto v Let’s Dance.

Kým diváci videli tanec a úsmevy tanečných párov, málokto vie, koľko driny za tým bolo. Časté tréningy, tlak zo strany tvorcov, zvýšený záujem médií a tréma pred kamerami boli len zlomkom toho, čím si účastníci prešli. Aj o tom prehovoril Kristián Baran v relácii Ide o nás, kde priznal, že to nebolo jednoduché.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @kiko_bari

Mal stres a trému

Aj keď sa denne prezentuje pred kamerami a publikom, človek by čakal, že tréma a stres sú veci, ktoré sa ho už netýkajú. No ako dodal charizmatický muž, záleží na tom, či stojí pred kamerami alebo na javisku. „Viem, že niekto asi nemá trému, čo je zvláštne. Poznám niektorých kolegov, ktorí sú s tým už tak zžití a robia to tak dlho, že už sú napríklad na tom javisku alebo pred tou kamerou ako doma a nemajú prečo stresovať,“ uviedol Kristián.

„Musím povedať, že pred kamerou som mal omnoho väčší stres, keď som začínal, no teraz mám pocit, že som už niekde inde. Ale čo sa týka javiska, tam tréma stále funguje, lebo na javisku zažívame momenty tu a teraz. Pred kamerou sa to dá vždy opraviť,“ poznamenal herec, ktorý podobný stres zažíval aj na tanečnom parkete.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Naraz musel dodržiavať tempo, rytmus a zapamätať si všetky kroky a pohyby, čo bolo preňho dosť stresujúce. Niečo podobné je aj na javisku. Jednoducho povedané, ak spraví chybu, niet cesty späť. A keďže Let’s Dance bola súťaž, ktorá išla naživo, nič sa nedalo napraviť. Podľa neho existuje negatívna a pozitívna tréma, pričom tú negatívnu, ktorú sprevádza napríklad tŕpnutie pier alebo tik v oku, mal práve pri tanci. „Uvedomil som si, že to musím prehodiť na tú pozitívnu trému, aby ma to vedelo posúvať ďalej,“ ozrejmil Kristián, ako si poradil s nepríjemnými pocitmi na parkete.

Čo mu prinieslo Let’s Dance?