Obľúbená slovenská priehrada má problém: Inšpekcia hovorí o zhoršení kvality vody, uhynuli aj ryby

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Ako pre TASR potvrdili zo SIŽP, mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov, prevažne druhu pleskáč, boleň a červenica.
Mimoriadne zhoršenie vôd v danej lokalite nahlásil SIŽP v nedeľu (31. 5.) o 9.20 h člen rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Námestovo. „Znečistený úsek bol odhadnutý v dĺžke približne 70 metrov a šírke približne jeden až dva metre. SIŽP odobrala vzorky rýb a vody,“ priblížili zo SIŽP s tým, že príčina úhynu rýb je v štádiu vyšetrovania.
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku