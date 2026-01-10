Na Netflix prichádza ďalšia záhadná vražda podľa príbehov Agathy Christie: Bude poriadne napínavá

Záznam zo snímky Agatha Christie's Seven Dials, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Netflix si pre divákov v januári pripravil pestrý výber filmov a seriálov.

Pripravte si pukance. Prichystali sme si pre vás zoznam tých najlepších filmových a seriálových noviniek, ktoré obľúbená streamovacia platforma Netflix predstaví tento mesiac. 

Vlny

Český film Vlny, ktorý vznikol v slovenskej koprodukcii, konečne dorazí aj na Netflix. Snímka získala minulý rok množstvo úspechov, len za štyri mesiace od svojej premiéry prilákala do kín 1 milión divákov. U nás sa stala historicky najúspešnejším českým filmom od roku 1993 – od vzniku samostatného Slovenska. Celosvetovo zarobila v prepočte okolo 7,6 milióna eur. Dokonca zabojovala aj o Oscara, ktorého však nevyhrala.

Špionážny triler z prostredia Československého rozhlasu o odvahe novinárov, ktorí v 60. rokoch minulého storočia riskovali všetko, aby napriek cenzúre prinášali nezávislé spravodajstvo, si môžete pozrieť už od 7. januára na Netflixe.

His & Hers

8. januára sa do vyšetrovania vraždy pustil manželský pár, ktorému to vo vzťahu vôbec neklape. Problém však je, že ona si myslí, že vrahom je on a on si zas myslí, že vrahom je ona.

Šesťdielna séria s názvom His & Hers vám nedovolí zaspať, kým nezistíte, aká je pravda a kto vraždu skutočne spáchal.

People We Meet on Vacation

Ak máte chuť na romantiku, od 9. januára si môžete pozrieť film People We Meet on Vacation, ktorý rozpráva príbeh o dvoch najlepších kamarátoch – slobodomyseľnej Poppy a usporiadanom Alexovi, ktorí spolu precestovali svet. Ich kamarátstvo však naruší myšlienka o tom, či by ich vzťah mohol prerásť v lásku.

Agatha Christie’s Seven Dials

Na Netflix čoskoro dorazí ďalšia miniséria podľa románu slávnych príbehov Agathy Christie. Tentoraz sa do vyšetrovania vraždy, ku ktorej došlo počas veľkolepého večierka vo vidieckom sídle, pustí mladá vtipná aristokratka. V hlavných úlohách sa predstaví legendárna herečka Helen Bonham Carter.

Napínavú sériu si môžete pozrieť už od 15. januára.

It Ends with Us

15. januára na Netflix dorazí aj romantická dráma z roku 2024 It Ends with Us, ktorú si už môžete pozrieť na HBO MAX a Apple TV+.

Snímka je adaptáciou románu Colleen Hoover, ústrednou témou je domáce násilie. Inšpirovaná je osobným životom spisovateľky, konkrétne spomienkami z detstva na jej rodičov, pretože jej mama sa stala obeťou domáceho násilia zo strany jej otca.

V hlavných úlohách sa predstavili Blake Lively Justin Baldoni, ktorí po tomto filme viedli súdny spor, ktorý bol minulý rok mimoriadne diskutovanou témou na celom svete, Blake totiž obvinila Justina zo sexuálneho obťažovania.

Kidnapped: Elizabeth Smart

Elizabeth Smart, ktorá bola unesená, znásilňovaná a nútená brať drogy, svoj príbeh rozpovie sama 21. januára na Netflixe.

Jej nočná mora začala 5. júna 2002, keď bola ako 14-ročná unesená Brianom Davidom Mitchelom, fanatickým veriacim, zo svojej detskej izby v Salt Lake City v Utahu, čo viedlo k vyšetrovaniu jedného z najintenzívnejších a najznámejších prípadov nezvestných osôb.

Bridgerton

29. januára sa dočkáme pokračovania mimoriadne obľúbeného seriálu o rodine Bridgertonovcov. Štvrtá séria sa zameria na príbeh Benedikta Bridgertona a Sophie, dievčaťa z nižšej vrstvy, ktoré mu doslova skríži cestu. Zatiaľ čo Benedict hľadá zmysel života, Sophie bojuje so svojím postavením v spoločnosti. Preto sa očakáva, že ich romanca prinesie do deja svieži kontrast a viac sociálnej reflexie.

