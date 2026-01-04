Umiestnil sa v rebríčku najlepších seriálov. Má hodnotenie takmer 100 %. Pozriete si ho za jeden víkend

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Pripravte sa na seriálový maratón.

Hľadáte seriál, od ktorého sa nebudete vedieť odtrhnúť? Máme pre vás tip na poriadne napínavú americkú minisériu, ktorá vás skutočne dostane. 

Na streamovecej platforme Apple TV+ vám odporúčame pozrieť si vynikajúci sci-fi seriál s názvom Pluribus, ktorý v našom rebríčku najlepších seriálov roka 2025 obsadil vynikajúce druhé miesto.

Viac z témy Tip na seriál:
1.
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
2.
Nový seriál ovládol rebríčky sledovanosti. Diváci chvália poriadne napínavý dej. Nebudete sa od neho vedieť odtrhnúť
3.
Keď ho začnete pozerať, nebudete s tým vedieť prestať: Tento nový seriál si vás získa už od prvej minúty. Má napínavý dej
Zobraziť všetky články (179)

Postapokalyptický svet

Príbeh sleduje hlavnú postavu menom Carol Sturka – spisovateľku fantasy romantických románov, ktorá sa ocitne uprostred postapokalyptickej krízy. Ľudstvo totiž náhle prepadne účinkom mimozemského vírusu nazývaného Spojenie, ktorý spojí milióny ľudí do jednej, nezvyčajne pokojnej a šťastnej kolektívnej mysle, prezývanej Iní.

Carol však patrí k trinástim ľuďom na svete, ktorí sú voči Spojeniu imúnni. Kolektívna myseľ sa ju ale snaží priateľsky asimilovať a presvedčiť, aby sa stala súčasťou radosťou presiaknutej jednoty, ktorú považujú za cestu k dokonalosti. Carol sa tak stáva jednou z posledných ochrankýň ľudskej individuality.

Názov seriálu odkazuje na latinské e pluribus unum – v preklade: jeden z mnohých, čo výstižne vyjadruje premisu príbehu.

Foto: MovieStillsDB

Má hodnotenie 98 %

Diváci seriálu udelili naozaj skvelé hodnotenie, na filmovom portáli ČSFD mu v čase písania tohto článku svieti 80 %, na IMDb 8.3/10 a na Rotten Tomatoes až 98 %.

Zdá sa, že tento príbeh vás skutočne pohltí a pozriete si ho „na jeden nádych“. Tak si ho nenechajte ujsť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac