Umiestnil sa v rebríčku najlepších seriálov. Má hodnotenie takmer 100 %. Pozriete si ho za jeden víkend

Hľadáte seriál, od ktorého sa nebudete vedieť odtrhnúť? Máme pre vás tip na poriadne napínavú americkú minisériu, ktorá vás skutočne dostane.
Na streamovecej platforme Apple TV+ vám odporúčame pozrieť si vynikajúci sci-fi seriál s názvom Pluribus, ktorý v našom rebríčku najlepších seriálov roka 2025 obsadil vynikajúce druhé miesto.
Postapokalyptický svet
Príbeh sleduje hlavnú postavu menom Carol Sturka – spisovateľku fantasy romantických románov, ktorá sa ocitne uprostred postapokalyptickej krízy. Ľudstvo totiž náhle prepadne účinkom mimozemského vírusu nazývaného Spojenie, ktorý spojí milióny ľudí do jednej, nezvyčajne pokojnej a šťastnej kolektívnej mysle, prezývanej Iní.
Carol však patrí k trinástim ľuďom na svete, ktorí sú voči Spojeniu imúnni. Kolektívna myseľ sa ju ale snaží priateľsky asimilovať a presvedčiť, aby sa stala súčasťou radosťou presiaknutej jednoty, ktorú považujú za cestu k dokonalosti. Carol sa tak stáva jednou z posledných ochrankýň ľudskej individuality.
Názov seriálu odkazuje na latinské e pluribus unum – v preklade: jeden z mnohých, čo výstižne vyjadruje premisu príbehu.
Má hodnotenie 98 %
Diváci seriálu udelili naozaj skvelé hodnotenie, na filmovom portáli ČSFD mu v čase písania tohto článku svieti 80 %, na IMDb 8.3/10 a na Rotten Tomatoes až 98 %.
Zdá sa, že tento príbeh vás skutočne pohltí a pozriete si ho „na jeden nádych“. Tak si ho nenechajte ujsť.
