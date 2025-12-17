Český film s tržbami 7,6 milióna prichádza na naše obrazovky. Hrajú v ňom Pauhofová aj Maštalír

Ak by sme mali vybrať jeden film, ktorý v uplynulom roku rezonoval v českej kinematografii, tak to bola snímka Vlny, ktorá vznikla v slovenskej koprodukcii. Jiří Mádl vďaka nej zožal obrovské úspechy a dokonca sa Vlny dostali do užšieho výberu 15 filmov, ktoré mohli zabojovať o Oscara. Napokon nomináciu nezískali, napriek tomu si to zaslúži gratuláciu. Ak ste snímku nevideli, teraz máte možnosť to napraviť.
Na Nový rok, 1. januára 2026 o 20:30 hodine, uvedie Jednotka premiéru koprodukčného filmu Vlny – špionážneho trileru z prostredia Československého rozhlasu o odvahe novinárov, ktorí v 60. rokoch riskovali všetko, aby napriek cenzúre prinášali nezávislé spravodajstvo, informovala TASR.
Ako sme vám už priblížili, hlavnými postavami sú dvaja bratia, ktorí sa ocitnú v neľahkej situácii, keď sa počas politického tlaku a cenzúry dostávajú do konfliktu so štátnymi orgánmi. Film zobrazuje ich boj za pravdu a nezávislé spravodajstvo v čase, keď v Československu znel rokenrol a študentské revolty menili svet.
V hlavných úlohách hviezdia Vojtěch Vodochodský a Táňa Pauhofová, no okrem nich vo filme vidíme napríklad aj Stanislava Majera, Tomáša Maštalíra, Martina Hofmanna a ďalších.
Vlny sa stali v Česku a na Slovensku fenoménom
Snímka Vlny prilákala do kín len za štyri mesiace od svojej premiéry 1 milión divákov, pričom svojho času v Česku si film pozrelo viac ako 825-tisíc ľudí a na Slovensku takmer 175-tisíc. U nás sa Vlny stali historicky najúspešnejším českým filmom od roku 1993 – od vzniku samostatného Slovenska.
Podľa informácií BoxOfficeMojo celosvetovo zarobil v prepočte okolo 7,6 milióna eur. Okrem Česka a Slovenska sa v malej miere distribuoval aj v Maďarsku.
