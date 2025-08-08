Na internete kolujú konšpiračné teórie. Meghan má klamať o svojom skutočnom veku, vraj je staršia a sú o tom aj dôkazy

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Podľa niektorých je to v skutočnosti inak.

Pred pár dňami manželka princa Harryho a dvojnásobná mamička oslávila 44 rokov, avšak nie všetci sú presvedčení o tom, že sa narodila v roku 1981. Myslia si to konšpirační teoretici, podľa ktorých je to v skutočnosti inak. Na internete sa vedú rôzne dohady o veku vojvodkyne zo Sussexu, pričom sa vraj nenarodila v spomínanom roku, ale dokonca o niekoľko rokov neskôr. 

Už začiatkom tohto roku sa objavili pochybnosti o tom, koľko má vlastne sfúknuť sviečok na narodeninovej torte. „Meghan tvrdí, že sa narodila 4. augusta 1981, čo znamená, že má 43 rokov. Na sociálnych sieťach sa však špekuluje, že má v skutočnosti viac,“ uviedol muž v jednej z internetových diskusií, ako píše Tyla.

Dohady na internete o jej veku

Spomenulo sa tiež meno youtubera a novinára, ktorý označil Meghan za ženu „koncom 40. rokov“, čo je podľa neho dôkazom toho, že vojvodkyňa zo Sussexu má v skutočnosti viac ako 44 rokov. Medzitým v roku 2023 Newsweek informoval, že iný youtuber tvrdil, že Meghan sa narodila v roku 1977.

Vo videu s názvom „Meg má naozaj 45 rokov! Samantha odhalila Meghanin skutočný vek: Narodila sa v roku 1977“ sa uvádza, že súdne dokumenty podané jej sestrou uvádzajú, že Meghan sa naozaj narodila v roku 1977.

Foto: SITA

V knihe Samanthy Markle „Denník sestry princeznej Pushy“ sú však tieto tvrdenia vyvrátené po tom, ako Samantha sama uznala rok Meghaninho narodenia ako rok 1981. „Veľká migrácia v roku 1632 priviedla našich predkov do Spojených štátov z Anglicka na lodi Mayflower a Lyon, ale veľká migrácia priviedla loď „Meghan Flower“ k nášmu domu 31. augusta 1981,“ píše sa v ňom.

Foto: SITA (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Aby toho nebolo málo, v inej diskusii na portáli Quora sa taktiež poukazuje na to, že Meghan je v skutočnosti staršia a ako dôkaz má poslúžiť zverejnená fotografia dvojnásobnej mamičky z maturitného ročníka, ktorá bola urobená v júni 1995, kedy mala 18 rokov.

Ľudia rýchlo poukázali na to, že akékoľvek tvrdenia o roku Meghaninho narodenia sú úplný nezmysel, najmä vzhľadom na to, že oficiálne dokumenty potvrdzujú jej dátum narodenia 4. augusta 1981. Medzitým v roku 2021 Meghan napísala na svoju webovú stránku Archewell správu o svojich 40. narodeninách. „Keď premýšľam o svojich 40. narodeninách a mnohých iných veciach, za ktoré som vďačná, som ohromená, že čas patrí medzi naše najväčšie a najdôležitejšie dary,“ napísala.

Ide len o klebety?

