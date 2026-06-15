Syn nórskej princeznej Marius je vinný: Za dva prípady znásilnenia ho odsúdili na 4 roky väzenia

Marius Borg Höiby

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Sudca ho podľa denníka The Guardian uznal vinným aj z napadnutia svojej bývalej priateľky, influencerky Nory Hauklandovej - jedinej obete, ktorej meno bolo zverejnené.

Súd v Osle v pondelok uznal Mariusa Borga Höibyho, syna nórskej korunnej princeznej Mette-Marit, vinným v dvoch prípadoch znásilnenia a odsúdil ho na štyri roky väzenia. Proti rozsudku sa môže odvolať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Dvadsaťdeväťročný Höiby, ktorého Mette-Marit porodila ešte pred svadbou s korunným princom Haakonom v roku 2001, bol obvinený zo 40 trestných činov vrátane znásilnenia štyroch žien, domáceho násilia, porušenia zákazu priblíženia sa a ublíženia na zdraví. V prípade uznania viny v plnom rozsahu mu hrozilo 16 rokov väzenia.

Sudca ho podľa denníka The Guardian uznal vinným aj z napadnutia svojej bývalej priateľky, influencerky Nory Hauklandovej – jedinej obete, ktorej meno bolo zverejnené.

Princezná Mette Marit
Foto: TASR/AP

K jednému znásilneniu, z ktorého bol uznaný vinným, došlo v oficiálnej rezidencii jeho matky a korunného princa v roku 2018. Naopak, v ďalších dvoch prípadoch znásilnenia, bol Höiby oslobodený.

Rodina má viaceré problémy, dokonca aj väzby na Epsteina

Musí tiež zaplatiť odškodné štyrom ženám vrátane dvoch svojich bývalých priateliek, informuje DPA s odvolaním sa na nórske médiá.

Syn korunnej princeznej v súvislosti s najzávažnejšími obvineniami voči nemu vrátane tých zo znásilnenia uviedol, že je nevinný.

Höiby je vo väzbe od 1. februára a na súdnom pojednávaní nebol osobne prítomný, ale pripojil sa prostredníctvom videohovoru, informuje stanica BBC.

Prokuratúra žiadala pre neho väzenie na sedem rokov a sedem mesiacov. Jeho obhajcovia zase navrhovali nižší trest v trvaní 18 mesiacov.

Jeho matka Mette-Marit má v posledných mesiacoch viaceré problémy. Höibyho právnici preto opakovane žiadali o jeho prepustenie z väzby, aby mohol stráviť čas so svojou matkou. Okresný súd v Osle minulý týždeň v tejto súvislosti súhlasil s prepustením, avšak odvolací súd toto rozhodnutie zrušil a žiadosť zamietol.

The Guardian konštatuje, že tento súdny proces bol v náročnom čase pre nórsku kráľovskú rodinu, ktorú v januári zasiahol škandál súvisiaci s dokumentami o americkom sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Z nich totiž vyplýva, že korunná princezná bola v rokoch 2011 až 2014 v kontakte s Epsteinom.

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