Na Slovensko prídu horúčavy: Môže byť až 38 stupňov. Radary ukazujú, v ktorý deň udrú naplno

Slovensko čaká poriadne horúci týždeň. Meteorológovia upozorňujú, že do našej oblasti sa začne tlačiť veľmi teplý vzduch z Afriky a teploty môžu v niektorých regiónoch vystúpiť až na 38 °C. Ak sa predpovede naplnia, pôjde o najvyššie hodnoty od začiatku roka.
Podľa portálu iMeteo sa vlna horúčav najskôr rozšíri nad západnú Európu, no na Slovensku sa naplno prejaví až v druhej polovici týždňa. Najteplejšie dni by mali prísť počas víkendu.
Pondelok ešte prinesie príjemné teploty
Dnešok bude v porovnaní s tým, čo príde neskôr, pomerne pokojný. V pondelok ovplyvňuje počasie rozsiahla tlaková níž nad Baltským morom. Očakáva sa jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblačnosti. Najmä na severe a východe sa môžu vyskytnúť prehánky, výnimočne aj búrky.
Denné maximá dosiahnu 21 °C až 26 °C. V Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní bude ešte chladnejšie, väčšinou od 16 °C do 21 °C.
V utorok sa začne otepľovať
V utorok sa už začne prejavovať prílev teplejšieho vzduchu. Obloha zostane prevažne jasná až polooblačná, len na východe sa môže miestami prechodne zväčšiť oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 °C až 28 °C.
Zaujímavosťou je, že niektoré doliny môžu počas utorkového rána zažiť veľmi chladné podmienky. Teplota tam môže klesnúť len na 3 °C a podľa predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu sa nevylučuje ani ojedinelý prízemný mráz. O niekoľko dní neskôr pritom budú tie isté oblasti bojovať s tropickými teplotami.
Streda prinesie prvé náznaky leta
V stredu sa Slovensko dostane do teplého vzduchu, no zároveň bude počasie ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku vo vyšších vrstvách atmosféry. To znamená, že okrem slnka sa môžu miestami vytvoriť aj prehánky a ojedinelé búrky.
Najvyššie denné teploty vystúpia na 25 °C až 30 °C. Na severe a severovýchode krajiny však väčšinou zostanú medzi 20 °C a 25 °C. Práve streda bude prechodným dňom medzi príjemným počasím a nástupom výrazných horúčav.
Vo štvrtok dorazia prvé trópy
Vo štvrtok už bude počasie ovplyvňovať tlaková výš so stredom v alpskej oblasti. Očakáva sa prevažne jasné až polooblačné počasie s minimálnou pravdepodobnosťou zrážok.
Teploty vystúpia na 28 °C až 33 °C, čo znamená prvý tropický deň na mnohých miestach Slovenska. V severnejších regiónoch budú maximá väčšinou od 23 °C do 28 °C. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že práve od štvrtka sa začne nad Európu dostávať veľmi teplý vzduch afrického pôvodu, ktorý bude počas ďalších dní ďalej zosilňovať horúčavy.
Piatok prinesie teploty do 35 °C
Ak sa súčasné predpovede naplnia, piatok bude zatiaľ najteplejším dňom roka. Najmä na juhozápade Slovenska sa môžu teploty dostať až na 35 °C. Takéto hodnoty už predstavujú výraznú záťaž pre ľudský organizmus.
Najohrozenejšími skupinami sú seniori, malé deti, chronicky chorí ľudia a osoby pracujúce vonku. Odborníci odporúčajú obmedziť pobyt na priamom slnku počas najteplejších hodín dňa, dodržiavať pitný režim a nezabúdať na ochranu pred UV žiarením.
Najväčší extrém môže prísť počas víkendu
Všetko nasvedčuje tomu, že vrchol horúčav príde počas soboty a najmä nedele. SHMÚ už teraz upozorňuje, že celé obdobie od piatka do nedele bude teplotne výrazne nadnormálne. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od 28 °C do 37 °C. Podľa portálu iMeteo nie je vylúčené, že lokálne sa teplota dostane až na 38 °C.
Takéto hodnoty sa však pravdepodobne vyskytnú len v najteplejších oblastiach juhozápadného Slovenska. Pri predpovediach niekoľko dní dopredu stále existuje určitá miera neistoty a konečné maximá môžu byť o niečo nižšie alebo vyššie. Aj keby sa hranica 38 °C napokon nedosiahla, meteorológovia sa zhodujú, že Slovensko čaká zatiaľ najvýraznejšia vlna horúčav tohto roka.
Horúčavy môžu ukončiť búrky
Extrémne teplý vzduch so sebou často prináša aj druhú stránku letného počasia. V druhej polovici týždňa sa môžu najmä v horských oblastiach vytvárať prehánky a búrky z tepla. Práve kombinácia vysokých teplôt, vlhkosti a lokálnej nestability môže viesť k tomu, že sa popoludní začnú objavovať búrkové oblaky. Nepôjde síce o plošný jav, no niektoré oblasti môžu zasiahnuť intenzívnejšie zrážky, silný vietor alebo častá blesková aktivita.
Po období, keď sa teploty držali na príjemných júnových hodnotách, tak Slovensko čaká výrazný skok. Zatiaľ čo ešte začiatkom týždňa budú niektoré regióny ráno zaznamenávať len niekoľko stupňov nad nulou, počas víkendu sa môžu teploty vyšplhať takmer k 40 °C. Prvé veľké letné horúčavy tak dorazia naplno a podľa všetkého sa stanú dominantnou témou nasledujúcich dní.
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