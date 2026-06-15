Tisíce Slovákov môžu prísť o možnosť hlasovať v referende: Na podanie žiadosti im zostávajú hodiny

Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky už len počas pondelka. Osobne oň môže požiadať najneskôr deň pred konaním referenda, teda 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku.
Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič oň môže požiadať e-mailom alebo do elektronickej schránky obce cez portál slovensko.sk. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na ním uvedenú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Osobne môže o preukaz žiadať v úradných hodinách obce. Obec vydáva hlasovací preukaz bezodkladne.
Hlasovať sa bude o dvoch otázkach
Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Prezident Peter Pellegrini stanovil jeho termín na 4. júla. Pôvodne mali občania rozhodovať aj o otázke týkajúcej sa skrátenia volebného obdobia, tá sa však napokon do hlasovania nedostala. Prezident ju vyradil s odôvodnením, že je ústavne sporná.
Vo volebných miestnostiach tak budú voliči rozhodovať o dvoch návrhoch. Jeden sa týka zrušenia doživotnej renty premiérovi Robertovi Ficovi, druhý obnovenia Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Kampaň je zatiaľ skôr v úzadí
Hoci sa referendum blíži, výraznejšiu kampaň zatiaľ na Slovensku veľmi nevidno. Demokrati hovoria, že s intenzívnejším oslovovaním ľudí počítajú až v záverečných týždňoch pred hlasovaním. Podpredseda strany Juraj Šeliga uviedol, že doteraz investovali približne 30-tisíc eur, najmä do bilbordov. Väčšia terénna kampaň by sa mala rozbehnúť približne dva týždne pred referendom.
Referendová kampaň sa pritom riadi inými pravidlami než voľby. Zákon ju podrobne neupravuje, a preto organizátori nemusia viesť transparentné účty ani dodržiavať viaceré povinnosti, ktoré platia pre kandidujúce strany počas volieb.
Kampaň kritizuje aj SaS
Referendum síce podporuje princíp priamej demokracie, no predseda SaS Branislav Gröhling má výhrady k spôsobu, akým ho Demokrati vedú. „Nevidím, že by ľudí pozývali na toto referendum,” poznamenal Gröhling na adresu Demokratov. Poukázal na to, že do referenda zostáva sotva mesiac, no intenzívnejšiu kampaň zo strany organizátorov zatiaľ nevníma.
Šéf SaS zároveň referendum označil za veľmi drahý prieskum verejnej mienky. Podľa neho bude stáť viac peňazí, než predstavuje renta, ktorú má jedna z otázok zrušiť. Pripomenul tiež, že jedna z pôvodne navrhovaných otázok bola podľa jeho slov protiústavná, pričom to bolo známe už vopred. Pri zostávajúcich dvoch otázkach má zase pocit, že verejnosť na ne už odpoveď pozná. „Nebudem kampaňovať za toto referendum, pretože si myslím, že odpovede na tieto otázky dávno máme,” vyhlásil.
Publicista predpovedá nízku účasť
Skepticky sa na šance referenda pozerá aj publicista Juraj Hrabko. Za najpravdepodobnejší scenár považuje, že hlasovanie sa uskutoční bez pôvodne navrhovanej otázky o skrátení volebného obdobia a napokon nebude platné pre nízku účasť voličov. Podľa Hrabka navyše nemuselo byť hlavným cieľom iniciatívy dosiahnuť úspešné referendum, ale získať publicitu pre stranu, ktorá ho organizuje.
„Referendum nakoniec nebude platné. O to, koniec koncov, podľa mňa iniciátorom ani nešlo. Išlo im o to, zvýšiť povedomie o značke svojej strany,“ predpokladá Hrabko. Pripomenul, že ešte v roku 2021 rozhodol Ústavný súd SR o tom, že referendová otázka na skrátenie volebného obdobia je v rozpore s ústavou.
Aj preto podľa neho nebolo prekvapením, že prezident Peter Pellegrini túto otázku z aktuálneho referenda vyradil. Hrabko zároveň upozornil na postoj súčasných predstaviteľov Demokratov z predchádzajúceho volebného obdobia. Podľa jeho slov vtedy možnosť skrátiť volebné obdobie referendom nepodporovali a dokonca prispeli k tomu, že sa táto možnosť z návrhu novely ústavy vypustila.
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