Podľa Zuzany Fialovej nie je nič nepríjemnejšie ako sláva: Herečka priznala, že bola neznesiteľná

Herečka Zuzana Fialová

Foto: TASR - Pavol Zachar, Instagram.com/zuzana_fialova_official

Jana Petrejová
Nikdy príliš neprahla po sláve. 

Úspech, popularita a uznanie sú pre mnohých splneným snom. Zuzana Fialová však po rokoch strávených v centre pozornosti dospela k nečakanému záveru. Herečka, ktorú diváci poznajú z divadla, televízie aj filmu, otvorene priznala, že sláva už nie je niečím, o čo by stála. 

Jej slová mnohých prekvapia, no zároveň odhalia osobný pohľad na život, ktorý sa v priebehu rokov výrazne zmenil. Mnohí si všimli, že o Zuzane Fialovej nie je veľmi počuť. Zdá sa, že práve o to jej išlo. O slávu totiž nikdy nestála, ako píše Život citujúc herečku z rozhlasovej relácie Zrkadlenie na vlnách Rádia Slovensko.

Odmietala ponuky zo zahraničia

Po otvorenej spovedi o chaose a strese, ktoré zažila v Londýne, prichádza Zuzana Fialová s ďalším úprimným priznaním. Mohla preraziť za hranicami Slovenska, no ona si zvolila inú cestu. Odmietla pracovné ponuky a radšej ostala so svojou rodinou tam, odkiaľ pochádza.

“Nikdy som netúžila preraziť v zahraničí, aj keď som mala ponuky presťahovať sa. Napríklad do Varšavy. Mala som tam viacero filmových ponúk aj možnosť angažmánu v divadle. V tom čase bol môj syn ešte malý a povedal mi, že nechce ísť do Varšavy, ale chce zostať tu,“ vyšla s pravdou von herečka.

Jej syn Dávid to veľmi zaujímavo odôvodnil. Mnohých to zrejme poriadne zaskočí a zároveň rozosmeje. Známej herečke totiž povedal, že nemôžu odísť kvôli hrobom, ktoré majú na Slovensku. “Až neskôr som pochopila, že jeho babka ho pravidelne vodila na staré bratislavské cintoríny a rozprávala mu o našich predkoch. Jemu sa preto zdalo úplne prirodzené, že tam, kde sú naši mŕtvi, máme zostať aj my,” uviedla.

Herečka Zuzana Fialová
Foto: TASR – Dano Veselský

Zuzana Fialová tak pre svojho syna i pre seba zostala verná slovenskému publiku a divákom. Divadlo i televízia ju vyšvihli na vrchol šoubiznisu a verejnosť ju začala spoznávať. Hoci si ju niektorí môžu pamätať zo seriálu Panelák, posledné roky sa len sporadicky objavovala v televízii.

Radšej rešpekt než slávu

Ako herečka priznala, po sláve netúžila. “Slávna som už bola. Až tak veľmi, že to bolo neznesiteľné. Práve vtedy som pochopila, že takto žiť nechcem. Posledných desať rokov som veľmi vedome pracovala na tom, aby som nebola slávna. Nie preto, že by som robila niečo proti sebe,” ozrejmila Zuzana.

Preto odmieta rozhovory a na sociálnych sieťach by ste ju nenašli aktívnu. O bulvár už vôbec nestojí. “Možno to znie paradoxne, ale nič nie je nepríjemnejšie ako sláva. Ja túžim po rešpekte. Sláva je vrtkavá. Dnes vás ľudia oslavujú a zajtra vás môžu zatracovať. Stačí jeden krok vedľa,” pokračovala umelkyňa.

Podľa jej slov je rešpekt oveľa stabilnejší. “A práve preto som si vybrala túto cestu. Som na nej šťastnejšia. A naučila som sa aj veľmi rozumne hospodáriť s peniazmi, aby som nebola závislá od popularity,” vysvetlila na záver.

Zuzana Fialová tak svojím pohľadom ukazuje, že sláva nemusí byť cieľom ani meradlom spokojného života. Pre ňu sa dôležitejšie stali pokoj, rodina a vlastné nastavenie, v ktorom sa cíti prirodzene. Jej úprimné slová zároveň otvárajú tému, o ktorej sa často nehovorí – že život v centre pozornosti nemusí byť vždy taký naplňujúci, ako sa na prvý pohľad zdá.

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