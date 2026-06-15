Vážna dopravná nehoda na D1: Úsek uzavreli, pri nehode zasahujú všetky zložky

Diaľnica D1 v smere z Bratislavy do Trnavy je na 40. kilometri uzavretá. Ráno sa tu stala vážna dopravná nehoda. Zrazili sa nákladné motorové vozidlá. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Vodiči musia rátať so zdržaním. Z dôvodu nehody je premávka odkláňaná z diaľnice D1 na výjazde Senec-východ/Blatné, následne po ceste I/61 smerom na Trnavu.
Ďalšie dopravné obmedzenia v Bratislave
V súvislosti s presunom zahraničnej delegácie polícia opätovne upozorňuje vodičov na pondelkové dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Od 12.20 do 13.20 h bude obojsmerne uzavreté Vajanského a Rázusovo nábrežie v úseku medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím vrátane cyklodopravy. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
S obmedzeniami treba počítať v blízkosti Bratislavského hradu (Palisády, Mudroňova ulica), v blízkosti Prezidentského paláca (Hodžovo námestie, Štefánikova ulica), ako aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu. „Vyzývame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a ak je to možné, daným úsekom sa vyhli,“ apeluje polícia.
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