Fico odmieta rodinkárstvo, jeho syn nie je vo vedení Transpetrolu. Ten Richterov však sedí v jeho predstavenstve

Poslanec parlamentu za Smer - sociálna demokracia Ján Richter a premiéer SR Robert Fico

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
Fico pri obhajobe syna otvoril nepríjemnú otázku.

Premiér Robert Fico sa v posledných dňoch opakovane bráni kritike súvisiacej s pôsobením jeho syna Michala Fica v Agentúre Smer. Pri jednej z obhajob však použil argument, ktorý podľa kritikov obrátil pozornosť na ďalšieho predstaviteľa jeho strany.

Na súvislosti upozornil portál Aktuality. Téma nadväzuje na diskusiu, ktorá sa rozprúdila po zverejnení informácií o odmenách Michala Fica v Agentúre Smer a následne sa dostala aj do parlamentu, kde ju otvorila poslankyňa PS Zuzana Števulová.

Fico odmieta obvinenia z rodinkárstva

Premiér tvrdí, že v prípade jeho syna nejde o rodinkárstvo, keďže Agentúra Smer nie je štátnou firmou, ale obchodnou spoločnosťou vlastnenou stranou Smer. „Hovoríme o súkromnej obchodnej spoločnosti. Keby môj syn bol niekde riaditeľom JAVYS-u, alebo by bol šéfom SEPS-u, alebo by bol šéfom Transpetrolu, tak môžete povedať, že som si tam dal nejakého človeka, lebo som si chcel pomôcť nejakej rodine,“ vyhlásil Robert Fico na tlačovej konferencii.

Práve zmienka o spoločnosti Transpetrol však vyvolala nové otázky. Kritici upozorňujú, že v predstavenstve tejto štátnej spoločnosti pôsobí Juraj Richter, syn predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera.

Pozornosť sa obrátila na Transpetrol

Podľa Aktualít tak premiér pri obhajobe svojho syna neúmyselne pomenoval situáciu, ktorá existuje aj v jeho vlastnej strane. Fico totiž ako príklad možného problému uviedol práve obsadenie významnej pozície v štátnom podniku rodinným príslušníkom politika.

Otázkou zostáva, či rovnaký meter, ktorý použil pri vysvetľovaní prípadu svojho syna, platí aj pri ďalších nomináciách spojených s predstaviteľmi Smeru. Diskusia o Michalovi Ficovi sa vedie už niekoľko dní. Opozícia upozorňuje na to, že Agentúra Smer funguje z prostriedkov, ktoré strana získava zo štátneho príspevku.

Prečerpávacia stanica spoločnosti Transpetrol ropovodu v Tupej pri Šahách
Foto: SITA/Igor Svítok

Predstavitelia Smeru naopak argumentujú, že ide o zákonný model fungovania politickej strany a jej obchodnej spoločnosti. Najnovšie premiérove výroky však rozšírili debatu aj na ďalšie personálne prepojenia medzi politikmi a štátnymi podnikmi. Kritici preto žiadajú, aby sa rovnaké pravidlá a rovnaké otázky uplatňovali bez ohľadu na to, koho sa týkajú.

Fico sa syna zastáva

Premiér sa pre svojho syna počas štvrtkovej hodiny otázok dostal aj do ostrej výmeny názorov v parlamente s poslankyňou Progresívneho Slovenska Zuzanou Števulovou. Témou boli rodinní príslušníci politikov a ich prepojenie na verejné financie.

Diskusia sa však rýchlo zmenila na sériu osobných poznámok a vzájomných útokov. Ako píše Denník N, k incidentu došlo počas pravidelnej hodiny otázok v Národnej rade SR. Števulová sa premiéra pýtala, či dodrží svoje skoršie vyjadrenia a odíde z politiky, keďže jeho rodinní príslušníci podľa nej poberajú štátne peniaze.

Otázka smerovala na Ficovho syna

Poslankyňa narážala na prípad premiérovho syna Michala Fica, ktorý pôsobí ako štatutár Agentúry Smer. Do tejto organizácie smerujú finančné prostriedky zo štátnych príspevkov určených pre politickú stranu Smer. Premiér označil otázku za hlúpu a reagoval aj osobnou poznámkou na adresu poslankyne. Povedal, že predpokladá, že bola pri jej formulovaní „príliš náruživá“.

Následne dodal, že bude hovoriť pomaly a zrozumiteľne, pretože podľa neho to poslankyňa potrebuje. V odpovedi sa zároveň pýtal, či by mal odísť z politiky aj preto, že jeho sestra pracuje ako prokurátorka a jeho manželka je profesorka, pričom obe dostávajú plat zo štátnych zdrojov.

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