Slovenskom sa prehnali silné búrky s prívalovými zrážkami. Viaceré oblasti čelili aj povodniam

Severné, stredné a východné Slovensko sa dnes zobudilo do daždivého rána. Silné lejaky včera spôsobili viaceré škody nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, kde hlásili odtrhnuté strechy, zaplavené autá aj krupobitie. Slovenská oblasť pod Tatrami zas čelila povodniam. Voda bleskovo zaplavila ulice, dvory a pivnice.
Slovensko potrápili ničivé búrky
Ako uvádza portál iMeteo, Slovensko v uplynulých hodinách zasiahla vlna nepriaznivého počasia, pričom teplý a vlhký vzduch prúdiaci od tlakovej níže nad nemecko-poľským pohraničím v kombinácii so zvlneným frontálnym rozhraním premenil viaceré oblasti na zónu plnú škôd po ničivých búrkach.
Najpostihnutejšou oblasťou bolo stredné a severné Slovensko, kde sa prehnali silné búrky s prívalovými zrážkami. Lejaky premenili ulice podtatranskej obce Rakúsy na dravé toky, ktoré zaplavili domy a nebezpečne podmyli dôležitú prístupovú cestu, v oblasti Muránskej planiny v okolí Muráňa spadlo za krátky čas až neuveriteľných 111 mm vody a živel udrel obrovskou silou aj v okrese Kežmarok.
Po utorkovej večernej prietrži mračien museli v obci Rakúsy okamžite vyhlásiť 3. stupeň povodňovej aktivity, pretože voda bleskovo zaplavila ulice, dvory a pivnice, pričom najvýraznejšie škody utrpel rodinný dom, v ktorom prívalová vlna kompletne zatopila suterén, vstup do domu aj parkovisko.
Katastrofický scenár zavŕšil miestny potok pri osade, ktorý sa kvôli zachytenému odpadu v koryte vybrežil a do obce splavil tony bahna, štrku a kameňov. Okrem toho voda podmyla aj štátnu cestu smerujúcu do osady.
Na mieste celú noc aj dopoludnie s následkami bojovali profesionálni a dobrovoľní hasiči, dedinčania a zamestnanci obce, ktorí odčerpávali vodu a uvoľňovali priepusty.
Výstrahy pred silnými dažďami platia do neskorých večerných hodín
Výstrahy pred búrkami však platia aj dnes, pričom v najviac ohrozených oblastiach Vysokých a Nízkych Tatier, na Horehroní a Gemeri sa očakáva spadnutie ďalších približne 20 mm vody, čo opätovne výrazne zvyšuje riziko vzniku ďalších bleskových povodní.
Do daždivého počasia sa však dnes zobudilo celé stredné Slovensko. Intenzívne dažde túto oblasť trápili takmer celý deň.
Ako píše iMeteo, podľa oficiálnych zrážkomerných staníc na niektorých miestach spadli skutočne vysoké úhrny, pričom absolútnym rekordérom na strednom Slovensku bola lokalita Muránska Zdychava-lazy s nameranými až 63,3 mm zrážok, v ktorej tesnej blízkosti v Revúcej spadlo ďalších výrazných 40,4 mm vody.
Výstraha pred búrkami na strednom, severnom a východnom Slovensku platí až do neskorých večerných hodín. V niektorých oblastiach však už od poludnia svieti slnko a podobné slnečné počasie by nás malo čakať aj najbližšie dni.
Lejaky potrápili aj Poľsko
Silným dažďom však nečelilo len územie Slovenska, ale aj Poľsko. Zrútili sa strechy, zaplavili autá a na viacerých oblastiach padali aj krúpy. Južné Poľsko, najmä oblasť Dolného Sliezska, bolo na tom najhoršie. Ľudia včera čelili intenzívnemu lejaku, ničivému vetru a bleskovým lokálnym záplavám.
Celú oblasť paralyzovali stovky nebezpečných udalostí, záchranné zložky mali plné ruky práce. V Jelení Hore a okolitom Krkonošskom okrese sa pod obrovským náporom vody zrútila strecha a časť múru výrobnej haly, čo si vyžiadalo okamžitú evakuáciu až 213 zamestnancov. Lokálne hudobné rádio Jelenia Góra dokonca pre rázne zosilnenie dažďa na pol hodiny úplne utíchlo, čo sa stalo prvýkrát za viac ako tri desaťročia jeho fungovania. Viaceré ďalšie poľské oblasti zas hlásili strhnuté strechy a popadané stromy na autách.
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