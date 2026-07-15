Výbuch pri Trenčíne: Zranené sú dve osoby, na mieste sú všetky záchranné zložky

Prevoz raneného vrtuľníkom

Foto: Polícia SR- Trenčiansky kraj

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Aktualita.

V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo v stredu dopoludnia pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.    

Podľa informácii Markízy má ísť o spoločnosť, ktorá prevádzkuje lety balónmi. Najskôr došlo k výbuchu, následne k požiaru. Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice.

Na miesto smeroval vrtuľník

„Na mieste zasahujú aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti,“ doplnila Klenková.

Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Na mieste zasahovala posádka leteckých záchranárov z Trenčína, informovala na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE). Po neodkladnom vzlete, pristál pilot vrtuľníka v blízkosti miesta udalosti. Pri výbuchu sa zranili dve osoby. „Leteckí záchranári si do starostlivosti prevzali 55-ročnú ženu. Utrpela popáleniny približne na 20 percentách povrchu tela, pričom záchranári zároveň predpokladali aj inhalačnú traumu. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka uvedená do umelého spánku a vo vážnom stave letecky transportovaná na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave,“ priblížila ATE.

K udalosti došlo len deň po tom, ako došlo k výbuchu a požiaru v dôsledku úniku propán – butánu vo výrobnej hale v Piešťanoch. V utorok sa tu zranila jedna osoba, ďalších 130 zamestnancov spoločnosti bolo evakuovaných. Počas požiaru vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch bolo dnes krátko po 11:30 evakuovaných približne 130 zamestnancov. Požiar vznikol v dôsledku úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu.

Muž podľahol zraneniam po zrážke s vozidlom, ktoré smerovalo na zásah

Zrážku s policajným autom, ktoré smerovalo na zásah pre výbuch v Drietome v okrese Trenčín, neprežil v stredu dopoludnia 78-ročný vodič osobného vozidla. Pri nehode na ceste I/61 sa zranili i dvaja policajti, previezli ich do nemocnice. Okolnosti zrážky polícia vyšetruje. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„V stredu dopoludnia došlo pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru v jednej z firiem v Drietome. Operačný dôstojník bezodkladne vyslal na miesto udalosti policajné hliadky, ktoré počas presunu používali výstražné zvukové a svetelné znamenia,“ pripomenula Klenková.

Počas tohto presunu podľa nej došlo k čelnej zrážke policajného vozidla s protiidúcim osobným autom, ktoré viedol 78-ročný vodič. „Vodič osobného motorového vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol a dvaja policajti utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice,“ ozrejmila.

Aktuálne sú na mieste udalosti vykonávané procesné úkony, prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Cesta I/61 je z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody úplne uzatvorená.

„Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.

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