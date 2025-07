Investoval pár drobných a zabudol na to: Prešlo pár rokov a odrazu mal 759-tisíc eur, kúpil si byt v metropole

Nór menom Kristoffer Koch práve v tomto období študoval na univerzite a jeho diplomová práca sa venovala šifrovaniu. Počas výskumu narazil na vtedy úplne neznámu kryptomenu – Bitcoin.

Nezaujala ho ako investora, ale fascinovalo ho jej unikátne šifrovanie. Ako píše The Guardian, v procese písania si zo žartu založil účet a vložil naň 150 nórskych korún, teda zhruba 20 eur (podľa NRK išlo o sumu 24 dolárov).

Upozorňujeme, že uvedené čísla majú len informačný charakter a pri takej extrémne volatilnej mene, akou je Bitcoin, sa môžu v krátkom čase výrazne zmeniť.

„Jediným tovarom, ktorý sa v tých časoch dal kúpiť (za kryptomeny), boli ponožky z alpaky, a tak som pokračoval vo svojom živote a sústredil sa na to, aby som si zabezpečil zárobok,“ prezradil muž, ako referuje Unilad.

Vložil pár drobných a získal stovky tisíc eur

Kristoffer si na svoju nenápadnú investíciu spomenul až v roku 2013, keď cena kryptomeny prudko vzrástla. Ako píše NRK, práve vtedy sa Bitcoin začal objavovať v médiách – všetky písali o šialenej hodnote meny a on si náhle vybavil dávnu kúpu.

„Najprv som si myslel, že som si kedysi kúpil len nejakú internetovú menu. Potom mi napadlo – nemám náhodou práve túto?“ prezradil.

Keď si uvedomil, že spomienka nie je falošná, začal okamžite pátrať po starom účte. Strávil celých 24 hodín zúfalým hľadaním správneho hesla k účtu, ktorý si, samozrejme, zašifroval. Napokon sa mu podarilo prihlásiť sa – na účte svietila suma 5-tisíc bitcoinov.

Kristoffer si uvedomil, že jeho drobná investícia mu priniesla 5 miliónov nórskych korún, v tom čase teda približne 759-tisíc eur.

Časť z nej, konkrétne 1,1 milióna korún, si vybral a kúpil si vlastný byt v Osle. V čase písania článku v roku 2013 bol nadšený a poznamenal, že práve renovuje svoj nový domov. „Ani v najdivokejších snoch by som si nevedel predstaviť, že to takto narástlo. Je to bizarné – tieto psychologické reflexy, ktoré nás nútia pripisovať hodnotu niečomu, čo samo osebe žiadnu hodnotu nemá,“ dodal pre miestne médiá.

A čo by sa stalo, ak by sa Kristoffer investície nedotýkal a zanechal ju na účte v plnej hodnote až do dnešného dňa? Ak je reč o eure, podľa tabuľky z platformy Kraken by bol z neho už „polmiliardár“ – v čase písania článku by mal jeho vklad (5-tisíc Bitcoinov) hodnotu astronomických 503,6 milióna eur.