Mimoriadna situácia vo viacerých okresoch: Pohybuje sa tam medveď, počet stretov rastie

V súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. Platia od apríla 2025. Stretov s človekom je totiž stále viac a to aj v intraviláne.
Mimoriadne situácie sa týkajú okresov Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Trenčín.
Vláda pre výskyt medveďa hnedého vyhlásila v apríli minulého roka mimoriadnu situáciu vo viacerých okresoch. Dôvodom bol nárast počtu stretov medveďa s človekom. V uplynulých dňoch hlásili ľudia, ochranári aj samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach, mestách aj okolí. Počas víkendu došlo aj k útoku medveďa na muža v intraviláne obce Závažná Poruba.
Obec upozorňuje na výskyt medveďa
Obec Zlatá Idka (okres Košice-okolie) upozorňuje na výskyt medveďa hnedého. Ako obec informovala na sociálnej sieti, zviera bolo opakovane spozorované v jej katastri. „Podľa dostupných informácií bol medveď videný na červenej turistickej značke – Ceste SNP a v lokalite Hutné stavby,” informuje samospráva.
Na obyvateľstvo i návštevníctvo apelovala, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšilo opatrnosť. „Ak je to možné, vyhýbajte sa pohybu osamote, majte psy na vôdzke a nevstupujte do hustých porastov. V prípade, že medveďa spozorujete, nepribližujte sa k nemu, nesnažte sa ho fotografovať ani plašiť a pokojne sa vzdiaľte bezpečným smerom,” radí obec. Rodičov detí tiež prosí, aby ich upozornili na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode.
Prijali opatrenia
Liptovská obec Závažná Poruba vyzýva všetky kompetentné orgány na prijatie účinných opatrení na riešenie neúnosnej situácie s výskytom medveďa hnedého, ktorý sa už pravidelne pohybuje nielen v extraviláne, ale aj v zastavaných častiach obce. Stanovisko podpísané starostom Vladimírom Mlynčekom zverejnila samospráva po víkendovom incidente, kedy medveď napadol obyvateľa obce pri práci priamo pred jeho domom a spôsobil mu povrchové zranenia na ruke.
Podľa starostu obec situáciu nepretržite rieši v spolupráci s krízovým štábom Okresného úradu Liptovský Mikuláš, ktorý už skôr vyhlásil na území okresu mimoriadnu situáciu z dôvodu zvýšeného výskytu medveďa hnedého. „Od incidentu prebieha intenzívny monitoring územia zo strany Zásahového tímu NAPANT – Sever a hliadok Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. Monitoring sa vykonáva zo zeme aj zo vzduchu pomocou dronu a termovíznej techniky s cieľom identifikovať pohyb problémového jedinca a prijať potrebné opatrenia,“ uviedol Mlynček.
Doplnil, že obec dlhodobo spolupracuje so zásahovými tímami. „V rokoch 2024 a 2025 bolo na základe výnimiek vydaných Štátnou ochranou prírody SR a Ministerstvom životného prostredia SR v katastri obce eliminovaných deväť jedincov medveďa hnedého, ďalšie pribudli aj v roku 2026. Napriek tomu sa situácia z pohľadu bezpečnosti obyvateľov naďalej zhoršuje,“ podotkol Mlynček.
Samospráva žiada o vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré umožnia efektívny manažment populácie medveďa hnedého v oblastiach s jeho nadmerným výskytom. Obec sa zároveň už 24. júna 2026 obrátila listom na ministra životného prostredia so žiadosťou o prijatie konkrétnych opatrení na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov našej obce.
Odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR v reakcii pre TASR podotkol, že útoky medveďov sú neželané. „Je to len dôkaz toho, že roky neriešený problém je stále vypuklý. Slovensko musí pokračovať v eliminácii medveďa napriek tomu, že aktivisti aj súdy sa snažia chrániť práva medveďa pred právom človeka na zdravie a život,“ uviedol komunikačný odbor envirorezortu.
Nahlásiť chybu v článku