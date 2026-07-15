Reakcie na „fúziu roka“ Unionu a Dôvery: Oslabí to pacientov, Penta môže získať 48 % poistencov

Poisťovňa Union

Foto: SITA

Lucia Mužlová
TASR
Reakcie na seba nenechali dlho čakať.

Zrejme ste už zaznamenali správu o tom, že Union a Dôvera sa idú zlúčiť do jednej poisťovne. Znamenalo by to, že na Slovensku budeme mať jednu súkromnú a jednu štátnu poisťovňu. Všetko ešte môže byť inak, ak o tom rozhodne protimonopolný úrad.

Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informovali z oboch zdravotných poisťovní.

Sas si myslí, že to uškodí pacientom

Opozičná SaS považuje oznámenú kúpu zdravotnej poisťovne Union poisťovňou Dôvera za negatívnu správu pre slovenské zdravotníctvo. Podľa strany sa tak výrazne obmedzí konkurencia na trhu zdravotného poistenia, čo pocítia nielen pacienti, ale aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Riešením podľa SaS nie je ďalšia centralizácia systému, ale zavedenie skutočnej súťaže prostredníctvom poistných plánov a pripoistenia. TASR o tom informoval Michal Goffa z komunikačného oddelenia SaS.

Branislav Gröhling
Foto: TASR – Martin Baumann

Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Tomáš Szalay upozornil, že po spojení oboch poisťovní vznikne na Slovensku faktický duopol. „Správa o zlúčení Dôvery a Unionu nie je dobrá správa ani pre pacientov, ani pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pacientom sa zúži možnosť voľby, poskytovateľom sa zníži vyjednávacia schopnosť. Vznikne duopol štátnej a jednej súkromnej zdravotnej poisťovne, čo nikdy nie je dobrá správa pre fungovanie konkurenčného prostredia,“ uviedol.

Podotkol tiež, že aj pri menšom počte poisťovní je možné systém zdravotného poistenia zlepšiť tak, aby z neho mali väčší prospech pacienti. „Potrebujeme zaviesť pripoistenie a poistné plány, ktoré vytvoria skutočnú súťaž o pacienta. Poisťovne by nemali súťažiť len o poistencov marketingom, ale predovšetkým kvalitou služieb a ponukou zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil.

Predseda SaS Branislav Gröhling pripomenul, že konkurencia nie je problémom slovenského zdravotníctva, ale naopak jeho nevyužitou príležitosťou. „Konkurencia nie je strašiakom, ale nástrojom na zvyšovanie spokojnosti pacientov a efektívnosti celého systému. Ak chceme kvalitnejšie zdravotníctvo, musíme vytvoriť podmienky, aby poisťovne medzi sebou súťažili v prospech pacienta. Presne týmto smerom by sa mala uberať reforma zdravotného poistenia na Slovensku,“ povedal.

Reagoval aj Oskar Dvořák z PS

Slovensko podľa opozičného PS nemôže mať jednu súkromnú zdravotnú poisťovňu. Hnutie vyzýva Protimonopolný úrad (PMÚ), aby konal. Rovnako vládu a ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby predstavili plán, ako ochrániť poistencov. Vyplýva to zo stanoviska poslanca Národnej rady SR za PS Oskara Dvořáka, ktoré z hnutia poslali v reakcii na ohlásenie kúpy akcií Union zdravotnej poisťovne Dôverou.

„Monopolizácia trhu súkromných zdravotných poisťovní predstavuje vážne riziko. Ak sa to stane, na slovenskom trhu zdravotného poistenia ostane jediná súkromná poisťovňa vlastnená Pentou s podielom takmer 48 percent poistencov – a tá istá finančná skupina zároveň vlastní siete nemocníc, polikliník aj lekární,“ upozornil Dvořák.

Vyzval PMÚ, aby vo veci konal. „Jasne hovorím, že ak sa Protimonopolný úrad rozhodne touto akvizíciou nezaoberať, čo podľa mojich informácií hrozí, tak to bude bezprecedentné zlyhanie úradu v ochrane pacientov,“ uviedol poslanec.

Rovnako vyzval vládu a ministra zdravotníctva, aby okamžite predstavili plán, akými nástrojmi ochránia pacientov pred rizikom, že rozhodnutia o ich zdravotnej starostlivosti budú podriadené obchodným záujmom jednej finančnej skupiny.

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