Počas semifinále sa k futbalistovi Yamalovi snažili vlámať zlodeji. Jeho dom predtým vlastnili Piqué a Shakira

Pohľad na Lamina Yamala

Foto: SITA/AP

Klaudia Oselská
TASR
Yamal dom aj celý jeho areál pravidelne ukazoval na sociálnych sieťach.

Do domu len 19-ročného španielskeho reprezentanta Lamineho Yamala sa pokúsil vlámať neznámy páchateľ. Pokus o vlámanie však zmarila súkromná bezpečnostná služba futbalistu. Dom sa nachádza neďaleko španielskej Barcelony, predtým patril známemu futbalistovi Gerardovi Piquému a slávnej speváčke Shakire, ktorá vystúpi na finálovom ceremoniáli na MS 2026. Yamal sa viackrát svojím domom pochválil aj verejne, na svojich sociálnych sieťach pravidelne uverejňoval fotografie a videá, ktoré ukazujú vnútro domu aj celého areálu. Mladý talentovaný futbalista už o pár dní zabojuje o titul vo finále, v ktorom sa jeho tím postaví proti Argentíne alebo Anglicku. 

Identita páchateľa nie je známa

Neznámi páchatelia sa pokúsili vlámať do domu španielskeho futbalového reprezentanta Lamineho Yamala, ktorý sa nachádza neďaleko Barcelony. Pokus o vlámanie zmarila súkromná bezpečnostná služba 19-ročného krídelníka, informoval denník La Vanguardia s odvolaním sa na úrady v katalánskom regióne. Len niekoľko hodín predtým sa Yamal so spoluhráčmi zo španielskej reprezentácie prebojoval do finále MS 2026 po triumfe 2:0 nad Francúzskom v americkom Arlingtone.

Katalánska polícia incident potvrdila, ale nezverejnila totožnosť majiteľa domu. Podľa agentúry DPA bolo začaté vyšetrovanie a muži zákona pátrajú po páchateľoch, ktorých identita nie je známa, uviedol hovorca polície Mossos d’Esquadra.

Lamine Yamal
Foto: TASR/AP

Dom predtým patril Gerardovi Piquému a Shakire

Podľa denníka La Vanguardia si strážnik približne o 4.00 ráno miestneho času všimol dvoch mužov na bezpečnostných kamerách na jednom z múrov pozemku v Esplugues de Llobregat. V správe sa tiež uvádza, že v tú noc boli v oblasti evidované najmenej ďalšie dve vlámania. Vyšetrovatelia skúmajú, či existuje medzi zločinmi súvislosť.

Domy prominentných futbalistov v Európe sa často stávajú terčom vlámačských gangov. Nehnuteľnosť krídelníka FC Barcelona je v Španielsku známa aj preto, že predtým patrila bývalému futbalovému obrancovi Gerardovi Piquému a speváčke Shakire. Po kúpe Yamal opakovane zverejnil na sociálnych sieťach fotografie domu a celého areálu.

Shakira
Foto: SITA

Pred finále MS 2026 bude veľký ceremoniál

Yamal sa aktuálne nachádza na MS 2026 vo futbale, ktoré sa už pomaly blížia ku koncu. Ako sme vás už dnes informovali, organizátori odhalili mená hviezd, ktoré vystúpia na finálovom ceremoniáli.

Americkú štátnu hymnu zaspieva Jennifer Hudsonová, zo speváckeho sveta sa odprezentujú Laura Pausiniová, Nicole Scherzingerová či Robbie Williams. Súčasťou ceremoniálu bude aj youtuber IShowSpeed. Na štadióne by sa mal objaviť aj herec Tom Cruise. Samotný ceremoniál odštartuje 90 minút pred začiatkom finálového zápasu.

Historicky prvýkrát v rámci MS vo futbale sa uskutoční vo finále aj polčasová šou po vzore ligy amerického futbalu NFL. S hudobnými číslami vystúpia MadonnaShakira, Justin BieberColdplay a BTS.

Postup do finále si vybudovali španielski futbaloví reprezentanti po 16 rokoch. V utorkovom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2:0.

Skóre duelu v Arlingtone otvoril v 22. minúte útočník Mikel Oyarzabal z pokutového kopu, po zmene strán pridal gólovú poistku obranca Pedro Porro. „La Furia Roja“ postúpila do finále MS druhýkrát v histórii, v predchádzajúcom dueli o titul zdolala na šampionáte v Juhoafrickej republike v roku 2010 Holanďanov 1:0 po predĺžení. V 116. minúte vtedy strelil víťazný gól stredopoliar Andrés Iniesta.

Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko – Argentína, ktorých duel je na programe v stredu o 21.00 SELČ. Francúzi mohli byť vo finále tretíkrát za sebou, napokon sa musia uspokojiť so sobotňajším zápasom o bronz proti zdolanému z druhého semifinále.

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