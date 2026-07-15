Ľudia nerešpektovali zákaz a kúpali sa tam, kde nemali. Plesá nie sú kúpaliská, upozorňujú ochranári

Ľudia kúpajúci sa v plese

Foto: IG/tatry_official

Lucia Mužlová
Už tradične počas letných mesiacov návštevníci Tatier porušujú predpisy.

Kúpanie v tatranských potokoch či plesách je prísne zakázané a svoje o tom vie napríklad aj Romana Tabak. Ide o známy medializovaný prípad, kedy za svoj čin dostala aj pokutu. Za porušenie zákona sú sankcie vysoké, no ani to neodradí niektorých turistov, aby sa v chránenom jazere okúpali.

Ďalší turisti ignorovali pravidlá a kúpali sa v tatranskom plese. Video zverejnil profil tatry_official. Najnovší prípad sa odohral pri Veľkom Žabom plese pod Rysmi. Skupinka turistov si z plesa urobila kúpalisko.

„Včera pri Veľkom Žabom plese pod Rysmi vošla skupina ľudí priamo do horského plesa a kúpala sa v ňom. Toto nie je nevedomosť. Toto je vedomé porušovanie pravidiel v národnom parku. Horské plesá sú prísne chránené a vstup do nich je zakázaný. Napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí si myslia, že pre nich pravidlá neplatia.

Takéto správanie je absolútne neakceptovateľné. Ak niekto nedokáže rešpektovať prírodu a pravidlá, ktoré ju chránia, nemá v Tatrách čo robiť. @tanap.sk Veríme, že za takéto konanie by mali byť udeľované čo najprísnejšie pokuty. Len tak si niektorí uvedomia, že Tatry nie sú kúpalisko ani zábavný park,“ píše sa v statuse.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa TATRY 🇸🇰🇵🇱 (@tatry_official)

Vlna kritiky

V komentároch sa medzi ľuďmi rozprúdila poriadna vlna kritiky. „Ľuďom chýba občas rešpekt ku všetkému, k prírode, k sebe, k druhým,“ píše komentujúca. „Rešpekt k prírode? Niektorým ľuďom zjavne nič nehovorí,“ dodal profil Tatry.

Štátna ochrana prírody SR pritom upozorňuje, že za takéto konanie hrozia vysoké pokuty. „Priezračná, studená voda plies priam nabáda návštevníkov a ich psích spoločníkov, aby sa počas náročnej letnej túry ochladili a okúpali. Tatranské plesá a potoky sú citlivým ekosystémom, sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku,“ apelujú ochranári.

„Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur. Pokuty v tomto prípade vyberá Stráž prírody. Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet je postúpený na Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, ktorá je orgánom štátneho dozoru a ktorá po prešetrení podnetu môže uložiť fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie v zmysle zákona o ochrane prírody. Najvyššia pokuta za takéto porušenie zákona sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3319 eur,“ dodávajú ochranári.

Problém je aj bivakovanie a pohyb mimo chodníkov

Strážcovia čoraz častejšie riešia nelegálne bivakovanie, pohyb mimo turistických značených chodníkov, kúpanie sa v plesách či dokonca lietanie dronom. Upozornila na to Správa Tatranského národného parku (TANAP), podľa ktorej v reakcii na tieto prípady jej profesionálni strážcovia spolu s dobrovoľnými strážcami zintenzívnili svoje kontroly vo vysokohorskom prostredí.

Zelené pleso v Tatrách
Ilustračná foto: J a1, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Správa TANAP-u zdôrazňuje, že cieľom týchto kontrol nie je šikanovať návštevníkov, ale chrániť jedinečnú tatranskú prírodu a zároveň zvyšovať bezpečnosť samotných turistov.

Príroda Tatranského národného parku nie je kulisou pre „selfie“ ani prekážkovou dráhou na splnenie osobnej výzvy. Ide o citlivé a vzácne územie, ku ktorému je nutné pristupovať s rešpektom a úctou,“ pripomína. Pracovníci národného parku upozornili, že pravidlá, ktoré na jeho území platia, slúžia na ochranu horského prostredia, a to je mimoriadne zraniteľné.

Aj keď zápasíme s nedostatkom strážcov na také veľké územie, snažíme sa byť v teréne čo najčastejšie, aby sme dohliadli na dodržiavanie platných pravidiel,“ dodali.

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