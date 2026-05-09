Slováci uprednostňujú pred Chorvátskom inú destináciu. Hitom sa stáva nečakaná krajina

Pri plánovaní letných dovoleniek sú Slováci opatrnejší a viac zohľadňujú celkové náklady na cestu. Šiesti z desiatich plánujú dovolenkovať na Slovensku, pričom obľuba rastie aj pri Maďarsku, Poľsku a Rakúsku, ukazujú dáta Zľavomatu. Zároveň sa zvyšuje aj záujem o poistenie storna pobytov.
„V porovnaní s Českom slovenskí zákazníci reagujú na rast cien pohonných látok menej citlivo. Ľudia skôr vyčkávajú a svoje rozhodnutia o dovolenke nemenia tak rýchlo,“ uviedol generálny riaditeľ Zľavomatu Tomáš Braverman.
Napriek tomu podľa neho evidujú rastúci záujem o bližšie destinácie, najmä o Maďarsko. „V porovnaní s minulým rokom si pobyty v tejto krajine vyberá viac zákazníkov, len za uplynulý mesiac ich bolo medziročne o 15 % viac. Stabilný dopyt zároveň pretrváva aj po Poľsku a tuzemských pobytoch,“ priblížil.
Plánujú dovolenkovať doma
Silnú pozíciu si držia domáce pobyty, šesť z desiatich Slovákov plánuje dovolenku na Slovensku. Práve kombinácia dostupnosti, ceny a širšej ponuky služieb, najmä pre rodiny s deťmi, zohráva pri výbere čoraz dôležitejšiu úlohu. Najväčší záujem je tradične o oblasť Vysokých Tatier a tohtoročným hitom je kúpeľné mesto Bojnice. Najčastejšie Slováci volia hotely s wellness.
„Ľudia viac premýšľajú nad tým, koľko ich bude stáť nielen samotný pobyt, ale aj cesta. Preto častejšie volia destinácie, ktoré sú dostupné autom v rozumnej vzdialenosti. Zároveň rastie záujem o flexibilné termíny a poistenie storna, ktoré pomáha zmierniť riziko neočakávaných zmien plánov,“ dodal Braverman.
Taliansko vedie pred Chorvátskom
Medzi najobľúbenejšie zahraničné destinácie slovenských cestujúcich patria aj Poľsko a Rakúsko. Záujem o vzdialenejšie destinácie síce pretrváva, no vyberajú ich opatrnejšie a častejšie volia dostupnejšie varianty. Taliansko vedie pred Chorvátskom, pričom dopyt sa sústreďuje najmä na sever krajiny, ktorý je lepšie dostupný autom a zapadá do trendu kratších a logisticky jednoduchších ciest.
Časť ľudí navyše s rezerváciou stále vyčkáva a dovolenku rieši až operatívne. Dôvodom je neistota v súvislosti s vývojom cien pohonných látok, ale aj všeobecná snaha ponechať si väčšiu flexibilitu pri plánovaní. Na Zľavomate rastie podiel vyhľadávania pobytov s nástupom v krátkom horizonte niekoľkých týždňov.
Nahlásiť chybu v článku