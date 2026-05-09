Slováci uprednostňujú pred Chorvátskom inú destináciu. Hitom sa stáva nečakaná krajina

Zuzana Veslíková
TASR
Chystajú sa dovolenkovať v Maďarsku, Poľsku aj v Taliansku.

Pri plánovaní letných dovoleniek sú Slováci opatrnejší a viac zohľadňujú celkové náklady na cestu. Šiesti z desiatich plánujú dovolenkovať na Slovensku, pričom obľuba rastie aj pri Maďarsku, Poľsku a Rakúsku, ukazujú dáta Zľavomatu. Zároveň sa zvyšuje aj záujem o poistenie storna pobytov.

„V porovnaní s Českom slovenskí zákazníci reagujú na rast cien pohonných látok menej citlivo. Ľudia skôr vyčkávajú a svoje rozhodnutia o dovolenke nemenia tak rýchlo,“ uviedol generálny riaditeľ Zľavomatu Tomáš Braverman.

Napriek tomu podľa neho evidujú rastúci záujem o bližšie destinácie, najmä o Maďarsko. „V porovnaní s minulým rokom si pobyty v tejto krajine vyberá viac zákazníkov, len za uplynulý mesiac ich bolo medziročne o 15 % viac. Stabilný dopyt zároveň pretrváva aj po Poľsku a tuzemských pobytoch,“ priblížil.

Plánujú dovolenkovať doma

Silnú pozíciu si držia domáce pobyty, šesť z desiatich Slovákov plánuje dovolenku na Slovensku. Práve kombinácia dostupnosti, ceny a širšej ponuky služieb, najmä pre rodiny s deťmi, zohráva pri výbere čoraz dôležitejšiu úlohu. Najväčší záujem je tradične o oblasť Vysokých Tatier a tohtoročným hitom je kúpeľné mesto Bojnice. Najčastejšie Slováci volia hotely s wellness.

„Ľudia viac premýšľajú nad tým, koľko ich bude stáť nielen samotný pobyt, ale aj cesta. Preto častejšie volia destinácie, ktoré sú dostupné autom v rozumnej vzdialenosti. Zároveň rastie záujem o flexibilné termíny a poistenie storna, ktoré pomáha zmierniť riziko neočakávaných zmien plánov,“ dodal Braverman.

Taliansko vedie pred Chorvátskom

Medzi najobľúbenejšie zahraničné destinácie slovenských cestujúcich patria aj Poľsko a Rakúsko. Záujem o vzdialenejšie destinácie síce pretrváva, no vyberajú ich opatrnejšie a častejšie volia dostupnejšie varianty. Taliansko vedie pred Chorvátskom, pričom dopyt sa sústreďuje najmä na sever krajiny, ktorý je lepšie dostupný autom a zapadá do trendu kratších a logisticky jednoduchších ciest.

Časť ľudí navyše s rezerváciou stále vyčkáva a dovolenku rieši až operatívne. Dôvodom je neistota v súvislosti s vývojom cien pohonných látok, ale aj všeobecná snaha ponechať si väčšiu flexibilitu pri plánovaní. Na Zľavomate rastie podiel vyhľadávania pobytov s nástupom v krátkom horizonte niekoľkých týždňov.

V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
