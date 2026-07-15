Soňa Müllerová odporučila ženám po 60 letný trik: Predlaktia a lýtka vystavuje slnku, má na to dôvod

Soňa Mullerová

Foto: Instagram (muller.sona)

Frederika Lyžičiar
Toto robí v lete pre pevné kosti a krajšiu pokožku.

S pribúdajúcim vekom sa menia potreby nášho tela aj spôsob, akým reaguje na slnečné žiarenie. Pobyt vonku môže byť príjemnou súčasťou leta, myslieť však treba na zdravie kostí aj dôslednú ochranu pokožky.

Moderátorka Soňa Müllerová odhalila trik na svojom Instagrame, kde sa prihovorila najmä ženám po šesťdesiatke. Ukázala im, ako si počas krátkeho pobytu na slnku odhaliť predlaktia a lýtka aj v dlhej sukni. Praktickým nápadom pripomenula, že s pribúdajúcim vekom si pokožka vytvára zo slnka menej vitamínu D.

Soňa Müllerová
Foto: Instagram.com/muller.sona

Upozornila ženy po 60 na nedostatok vitamínu D

Vitamín D zohráva dôležitú úlohu pri vstrebávaní vápnika a pomáha udržiavať zdravé kosti aj správne fungovanie svalov. Ľudský organizmus si ho dokáže vytvárať v pokožke pôsobením slnečného žiarenia, no táto schopnosť sa môže vo vyššom veku postupne znižovať.

 

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Na túto skutočnosť upozornila aj Soňa Müllerová, ktorá svoj príspevok venovala najmä ženám vo veku nad šesťdesiat rokov. „Moje milé ženy 60 plus. Toto nie je o móde, ale o našom zdraví! Práve teraz v lete nesmieme zabúdať na to, že po šesťdesiatke si naše telo už nevie zo slniečka vytvoriť toľko vitamínu D ako kedysi. Neviem, či to viete, ale dá sa tomu trošku pomôcť,“ napísala Soňa.

Predlaktia a lýtka odhalí na 10 až 20 minút

Müllerová vo svojom príspevku opísala aj konkrétny spôsob, ktorý sama využíva počas letných dní. Na slnku si na krátky čas odhalí predlaktia a lýtka, pričom upozornila, že dlhé opaľovanie už nemusí priniesť ďalší úžitok.

„Medzi 11. a 12. hodinou by sme mali vystaviť slnečným lúčom predlaktia a lýtka – asi na 10 až 20 minút. Bez ochranného faktora! Takáto krátka slnečná dávka vraj úplne stačí. Dlhšie opaľovanie už tvorbu vitamínu D výrazne nezvýši, skôr zvyšuje riziko spálenia a zbytočne zaťažuje pokožku,“ poznamenala.

 

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SPF by sme však napriek jej odporúčaniu mali pri pobyte na slnku používať, pretože ochrana pokožky zohráva dôležitú úlohu v prevencii rakoviny kože.

Tvár, krk a dekolt chráni SPF 50

Soňa Müllerová vysvetlila aj to, prečo sa rozhodla odhaľovať predovšetkým predlaktia a lýtka. Tvár, krk a dekolt si naopak dôsledne chráni opaľovacím prípravkom s vysokým ochranným faktorom.

„A predlaktia a lýtka by to mali byť preto, lebo je to pomerne veľká plocha kože, na ktorej sa vitamín D vytvára veľmi dobre. Zároveň sú to miesta, ktoré z estetického hľadiska nestarnú tak rýchlo ako tvár, krk a dekolt. Tie si, naopak, poctivo natierajme krémom s SPF 50, aby sme ich chránili pred pigmentovými škvrnami a vráskami,“ vyjadrila sa.

 

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Jednoduchý trik využíva aj pri bicyklovaní

Müllerová je známa elegantným štýlom a rada nosí dlhé sukne. Ani tie jej nebránia v tom, aby si na niekoľko minút odkryla lýtka. Ukázala jednoduchú improvizáciu, vďaka ktorej nemusí meniť celý outfit.

„A keďže rada nosím dlhé sukne, tak trochu improvizujem. Hoci len na tých pár minút, lebo minisukne už nosiť nemusím. Na každej strane si sukňu vyhrniem a zastrčím za pás – a celkom dobre to drží. Vidíte, že sa to dá celkom elegantne. A Vám sa to podarí určite ešte lepšie a krajšie ako mne, lebo som sa ponáhľala. Inak je to aj skvelý tip na bicykel,“ uviedla moderátorka.

 

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Svoj odkaz ženám uzavrela letným prianím. „Majme krásne leto, pevné kosti a peknú pokožku,“ dodala Soňa Müllerová.

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